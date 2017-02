Tap for Rangers tross innhenting

(New York Rangers – Columbus Blue Jackets 6-4) Mats Zuccarello & co. gikk på en smell til tross for en fenomenal innhenting i tredje periode.

Etter scoring av Matt Calvert ett minutt og 49 sekunder ut i tredje periode ledet Jackets 6–0.

Kampen så ut til å være totalt punktert, men så begynte Rangers å plukke poeng på hjemmebane.

I løpet av de neste fem minuttene scoret Rangers tre mål ved Jimmy Vesey, Michael Grabner og Chris Kreider. Rangers satte også kampens siste scoring, ved Kevin Klein, 18 minutter ut i tredjeperioden.

Dermed vant hjemmelaget sisteperioden 4–1. Det bidro til at ydmykelsen ble betydelig mindre, men var ikke nok til å snu resultatet.

Med dette har Rangers tapt syv av sine åtte siste hjemmekamper.

Mats Zuccarello bidro ikke med scoringer eller assists i løpet av de 18 minuttene og 8 sekundene han var på isen.

Bortelagets øvrige mål sto Seth Jones, Brandon Saad, Alexander Wennerberg, Seth Jones og Nick Foligno for.