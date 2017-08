Store endringer påvirker «Zucca»

STAVANGER(VG) Mats Zuccarello (29) nærmer seg sin åttende sesong i New York Rangers. Når den begynner er likevel ikke alt ved det vanlige, for denne sommeren har klubben tatt en skikkelig oppvask i spillerstallen.

For i Oslo-guttens klubb er det fortsatt noe som mangler. En Stanley Cup-tittel som har vært fraværende siden våren 1994. Siden Zuccarello kom til klubben i 2010 har det hvert år blitt snakket om at dette kan være Rangers år. Men tross gode forsøk og finalespill i 2013-14-sesongen har jaget etter seier i NHL-sluttspillet mislyktes enn så lenge.



– Jeg har alltid troen, sier Mats Zuccarello til VG.

Han er i Stavanger for sin årlige «All Star-kamp». Der samler han sport- og underholdningsgjester fra inn- og utland til dyst på isen for å samle inn penger til veldedighet.

– Dette er årets høydepunkt, sier 29-åringen.

Troverdig, siden det i år ble stopp i sluttspillets andre runde. Neste år kan hans virkelige drøm gå i oppfyllelse.

– Selvfølgelig, men jeg vet hvor vanskelig det er.

Hvordan skal dere klare å nå helt opp?

– Vi mangler den siste «finishen» for å nå opp, da.

Det har klubben forsøkt å ta på alvor denne sommeren.

VG +: Hvor god er egentlig Zuccarello?

Vårrengjøring

For i New York er det ikke nok å være nest best. I en by der konkurransen er knallhard om å være god nok blant alle tilbudene, er det svært ønskelig med suksess også på isen for guttene med de blå draktene fra Maddison Square Garden i bydelen Manhattan. Laget er allerede en stor attraksjon med fulle tribuner og kommersiell suksess, men på et tidspunkt er titler avgjørende, også i NHL.

New York Rangers utskiftninger sommeren 2017: Borte: Derek Stepan (Arizona Coyotes)



Antti Rantaa (Arizona Coyotes)

Kevin Klein (Til Sveits)



Brandon Pirri (Til Sveits)

Dan Girardi (Tampa Bay Lightning) Nye inn: Kevin Shattenkirk (Washington Capitals)

David Desharnais (Edmonton Oilers)



Ondrej Pavelec (Winnipeg Jets)



Anthony DeAngelo (Arizona Coyotes)



Derfor har klubben sikret seg Kevin Shattenkirk (28). For nordmenn flest et totalt ukjent navn - men for Mats Zuccarello, kanskje en svært betydningsfull herremann fra høsten 2017. Den offensivt anlagte forsvareren koster laget rundt 53 millioner norske kroner i året, men blir sett på som verdifull nok til å ta en plass på et lag som allerede kjemper med nebb og klør for å holde seg under ligaens lønnstak.

For det har i sommer handlet vel så mye om å kvitte seg med spillere som ikke har levert, snarere enn å bringe inn nye fjes. (Se faktaboks)

– Det er trist å miste spillere som har vært gode for oss i mange år. Og blitt ordentlige gode venner for meg. Men dette er en business. Så vi får håpe på at klubben har kontroll, så får vi andre møte opp og gjøre så godt vi kan, sier Zuccarello.

Det er ikke første gang Mats Zuccarello mister kamerater i laget. Han har sett alt fra lagkapteiner til bestekompiser blitt ofret for det klubbens eiere har ment skal være til klubbens beste - så langt uten hell.

GODE VENNER: Da Carl Hagelin t.v. og Mats Zuccarello spilte sammen i New York Rangers ble de godt kjent også utenfor isen. Foto: Vegard Aulstad, VG

For svenske Carl Hagelin (28) var det tungt å være en av de som ble «ofret» for to år siden. Men nå står han ved siden av nordmannen i Stavanger som to ganger regjerende Stanley Cup-vinner med Pittsburgh Penguins.



– For meg har det jo blitt en utrolig suksess. Jeg kan nesten ikke beskrive hvordan følelsen av å vinne kjennes. Det er helt utrolig, sier Hagelin til VG.



Når du ser tilbake på Rangers-tiden. Hva er forskjellen på ditt lag og det Zuccarello er igjen i nå?

– Profilene. Vi har Sidney Crosby og Jevgenij Malkin som skaper noe hver gang de er ute på isen. Det hadde vi ikke i Rangers.

Det håper klubben å ha gjort noe med når de har signert nevnte Kevin Shattenkirk.

Leste du denne? Zucca: - Drømmen hadde vært å spille for United

Norsk suksess

Hagelin og Zucca nevner begge at de fortsatt snakker mye sammen. Latteren sitter løst dem i mellom under arrangementet i Stavanger, men når Zucca får spørsmål om hvordan det er at hans kamerat har vunnet to titler stilner den raskt.

– Det vil jeg helst ikke snakke noe om, sier 29-åringen med et lurt smil.

Han er opptatt av hvem som vinner. For at Rangers skal gjøre nettopp det mener hans svenske kamerat at mye faller på Zuccarello selv.



– Han har hatt tre veldig gode sesonger nå, og tar mer og mer ansvar i laget. Han får et godt år i år, sier Hagelin.

Mats Zuccarello har tre ganger blitt lagets beste poengplukker av mål og målgivende pasninger i grunnserien. Senest i fjor gikk han foran med 59 poeng på 80 kamper.



Hvor mange tror du han får i år?



– 59, flirer Hagelin. Og sikter til at nordmannen har nådd det tallet to ganger allerede.

PS: Zuccarello stiller et lag med flere NHL-proffer i Stavanger mot den svenske legenden Peter Forsbergs veldedighetsklubb «Icebreakers». Kampen sendes på TV 2 onsdag 18.30.