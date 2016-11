Sjekk den Miller-effekten for Zuccarellos Rangers!

(Philadelphia Flyers - New York Rangers 2-3) Så langt i sesongen vinner Mats Zuccarello og New York Rangers «alltid» når J.T. Miller (23) noterer seg for målpoeng. Dagens kamp mot Philadelphia Flyers var intet unntak.

7 mål. 7 målgivende pasninger.

Disse tallene forklarer hvorfor J.T. Miller er så viktig for Rangers når de vinner. 23-åringen har notert seg for målpoeng, det vil si mål eller målgivende pasning, i 14 av 15 Rangers-seire.

Og kanskje enda mer ekstremt – Miller har ikke hatt ett eneste målpoeng i noen av Rangers' syv tap.

Seieren over Boston Bruins i starten av november var den eneste kampen Miller ikke har notert seg for målpoeng i en Rangers-seier. Ellers har det blitt syv mål og syv målgivende på 14 kamper i 14 seire.

23-åringens målgivende pasning til Derek Stepan etter 13 minutter i den første perioden startet Rangers-målfesten i Wells Fargo Center.

God åpning for Rangers

Rangers har startet sesongen sterkt og ligger på 2.plass i Eastern Conference, men fikk seg en nesestyver mot Pittsburgh Penguins da de tapte 1-6 hjemme for Sidney Crosby og co natt til torsdag.

Pierre Bellemar var nærme etter 12 minutter da han fikk pucken fra Matt Read, men franskmannens forsøk ble stoppet av Henrik Lundqvist i Rangers-buret.

Bare minuttet senere var det gjestene fra New York som gikk opp i ledelsen.

Scott Laughton var for uoppmerksom i egen sone og spilte pucken til J.T. Miller. Han så opp og spilte til en åpen Derek Stepan, som ventet foran mål. Han plasserte pucken i nettet bak Steve Mason og sendte Rangers i føringen.

Les også: Sterk opphenting og seier for Rangers

Bare to minutter senere økte Rangers og debutant Matt Puempel ledelsen til 2-0. Gjestene vant pucken i egen sone og Jimmy Vesey satte fart. Han slapp perfekt til Puempel, som var iskald alene med Mason og banket pucken i nettet.

Scoringen var Puempels første for Rangers, tre dager etter at han ble tradet fra Ottawa Senators. På 13 kamper denne sesongen for det kanadiske laget noterte ikke Puempel seg for et eneste målpoeng.

Få med deg denne: De mistet pappa i en eksplosjon. I natt ble de trøstet av Zucca og «King Henrik».

Den andre perioden var målløs frem til Kevin Hayes styrte inn et skudd fra Nick Holden etter 13 minutter. Hayes' scoring var hans tredje målpoeng på tre kamper.

Chris VandeVeldes redusering 90 sekunder inn i tredje periode tente et lite håp for Flyers. Men selv om Shayne Gostisbehere - via Mats Zuccarello - reduserte til 2-3 og skapte en voldsom spenning på tampen av kampen stengte Lundqvist buret og Rangers holdt unna.

Henrik Lundqvist revansjerte seg kraftig fra onsdagens nedtur i Madison Square Garden, da han forlot isen i 2. periode etter å ha sluppet inn fire pucker. Denne gang reddet han 40 av 42 skudd og sørget for at Rangers tok sin 15. seier for sesongen.

Mats Zuccarello harde tall var 19:05 minutter på isen, null målpoeng og minus to på pluss/minus-statistikken.

Tapet gjorde at «Black Friday» ble til «Blue Friday» i Wells Fargo Center.