Se – Zucca er tilbake

Ekspertene hadde begynte å etterlyse forrige sesongs suverene Mats Zuccarello (29) da «Zuuuuc» fant frem tryllestaven og driblet skjorten av keeperne i to straffeslagskonkurranser på rad.

Først Nashville Predators finske målvakt Juuse Saros (21) på bortebane 17. desember, deretter New Jersey Devils amerikanske Cory Schneider (30) hjemme i Madison Square Garden en kveld senere, natt til mandag norsk tid.

Scoringen i Nashville innebar at Zuccarello ble matchvinner (2-1), nummer to mot Devils og Schneider - den første straffen i konkurransen etter spilleforlengelsen - la grunnlaget for enda en seier til New York Rangers.

Vel å merke etter at Mats Zuccarello i kampen før disse to hadde lagt inn 2-0 da det gjensto 64 sekunder av Rangers-Dallas Stars: En kontrollert backhand fra midtstreken i tomt mål.

«That's kind of mean, Mr. Zuccarello» er kommentaren til videoklippet av Zuccarellos straffeslagsmål mot New Jersey Devils på den offisielle hjemmesiden til NHL.

Dårlig gjort, med andre ord, å lure rutinerte Schneider (50 millioner i sesonglønn) på den måten.

En laaaang dragning, med en laaaang kølle; pucken inn ved Schneiders høyre stolpe der det med ett var en stor luke.

Straffeslagsmål teller ikke i den målpoengstatistikken. Det gjør imidlertid den målgivende pasningen Mats Zuccarello la til Chris Kreider da han utlignet til 1-1 åtte minutter ut i siste ordinære periode i den siste kampen.

Etter 34 kamper har han nå åtte mål og 13 målgivende pasninger.

Det gjenstår 48 kamper av NHLs grunnserie. Med 21 målpoeng ligger dermed Zuccarello bak skjema til forrige sesongs 61 målpoeng (26 mål/35 målgivende), som var best av alle i New York Rangers. I løpet av de fem siste kampene har han gjort tre målpoeng (pluss straffeslagsmålene som ikke vises i statistikken).

Rent statistisk er det en nedtur.

Den har imidlertid sin forklaring.

Mats Zuccarello spilte allerede i begynnelsen av september OL-kvalifisering for Norge. Samme måned gikk han og Team Europa til finalen, mot Canada, i World Cup. Da NHL-sesongen startet hadde Zuccarellos sesong allerede vart i halvannen måned.

Så ble den ene lagkameraten etter den andre skadet. Ikke minst svenske Mika Zibanejad, som fortsatt er ute med brudd i leggbenet, og Rick Nash. Med de to på isen i alle kampene, ville høyst sannsynlig Mats Zuccarellos antall målpoeng vært høyere.

Det er også verd å minne om at Derick Brassard forsvant til Ottawa Senators i sommer. Zuccarello/Brassard var et fryktet tospann med målteft som varemerke.

Og det er verd å merke seg at Mats Zuccarello bare har to målpoeng færre enn Rangers beste målpoengjeger så langt denne sesongen. Kevin Hayes topper med 11 mål og 12 målgivende pasninger, J.T Miller og Derek Stepan har 22 målpoeng og Chris Kreider 21.

Ikke minst er det viktig å ta en titt på NHL-tabellene. New York Rangers er totalt nest beste av ligaens 30 lag, og aller best i sin divisjon og avdeling, Øst og Metropolitan - som riktig nok begge tar form av et konstant rotterace. Mellom lag nummer én og seks i divisjonen, bestående av 16 lag, skiller seks poeng.

Foran New York Rangers' bortekamp mot Pittsburgh Penguins natt til onsdag topper Rangers Øst og Metropolitan foran nettopp Pittsburgh Penguins, med NHLs største superstjerne, Sidney Crosby (29). Rangers har vunnet 23 av 34 kamper, Penguins 20 av 32.

Med tanke på sluttspillet om Stanley Cup, hvilke 16 lag som går til det og hvilket som vinner det, er ingenting gitt.

Det som imidlertid er klart, er at Rangers-coach Alain Vigneault som regel gir Mats Zuccarello mest spilletid av alle sine løperspillere og at «Zuuuuc» fortsatt unisont gjaller fra 18.000 tilskuere i Madison Square Garden hver gang han får tak i pucken.