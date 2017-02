Rangers vant på overtid i nabooppgjør

(New Jersey Devils - New York Rangers 3-4) Mats Zuccarello sto for en assist da Rangers vant på overtid.

Zuccarello var involvert i kampens første mål, som kom etter drøye 6 minutter ved Chris Kreider.

Deretter sørget Oscar Lindberg for at Rangers kunne gå til første pause på stillingen 2–0 på bortebane på Prudential Center i New Jersey – omtrent en halvtimes kjøretur unna hjemmearenaen Madison Square Garden.

I andre periode satte Adam Henrique inn et mål for New Jersey Devils og reduserte dermed Rangers ledelse til 2–1.

Tredje periode startet brått nedover for Rangers, da Kyle Palmieri scoret to mål for Devils innen det var gått halvannet minutt. Til slutt sørget Rangers' Adam Clendening for ekstraomganger med et mål i periodens femtende spilleminutt.

Mika Zibanejad avgjorde kampen med scoring 1 minutt og 16 minutter ut i ekstratiden.

Zuccarello var på isen i 16 minutter og 36 sekunder under kampen. Han hadde seks skudd på mål i løpet av kampen.