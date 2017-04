NHL-ekspert: Zucca må få hvile

Mats Zuccarello (29) må slippe å få spille et par av de siste fire kampene i grunnserien for at hans New York Rangers skal ha en sjanse til å komme til andre runde i NHL-sluttspillet om Stanley Cup.

Det skriver avisen New York Posts ishockeykommentator og NHL-ekspert, Larry Brooks, i en kommentar publisert lørdag ettermiddag norsk tid.

Det vil si morgenen etter at Mats Zuccarello og hans New York Rangers tapte for åttende gang på rad på hjemmebanen Madison Square Garden - denne gangen etter straffeslagskonkurranse for Sidney Crosbys Pittsburgh Penguins.

Bakgrunn: Zucca brente straffe - Rangers tapte

– Selv om Zuccarello har et stort hjerte (billedlig talt), er han ikke en stor mann (171 cm). Hvis Rangers skal ha en sjanse, er de avhengig av at Zuccarello er på topp. Zuccarello burde forberede seg utenfor isen, skriver New York Post-kommentatoren.

Zucca mot Martinsen?



Bakgrunn (VG+): Ekspertenes dom: Hvor god er Zuccarello?

Med «sjanse» tenker han på første runde i sluttspillet.

Det starter om snaut to uker. New York Rangers kommer antakelig til å møte Montreal Canadiens med Mats Zuccarellos landslagskompis Andreas Martinsen (26).

Før den første av syv kamper i best av syv serien, har New York Rangers igjen å spille mot Philadelphia Flyers natt til mandag norsk tid, Washington Capitals natt til torsdag, Ottawa Senators natt til søndag og Pittsburgh Penguins natt til mandag 10. april.

(Saken fortsetter etter videoen av Zuccarellos straffeslag i natt)



Rangers, Washington og Pittsburgh er allerede klar for sluttspillet. 16 av NHLs 30 lag skal gjøre opp om Stanley Cup-trofeet. Finalekampene begynner først i juni.

Mats Zuccarello topper den interne målpoengstatistikken til New York Rangers sammen med J.T. Miller. Zuccarello har scoret 15 mål og lagt 41 målgivende pasninger (personlig rekord) og kan slå sin personlige målpoengrekord som er 61.

NHL-ekspert Larry Brooks peker imidlertid på at det har kostet, og at det kan koste New York Rangers dyrt hvis han får lov til å spille grunnseriens alle 82 kamper.

Leste du denne? Slik kan Frisk slå Stavanger

– Ikke fan av hvile



Han understreker at nordmannen har spilt over 90 kamper denne sesongen, inkludert Norges tre OL-kvalifiseringskamper i september og World Cup for Team Europa i Toronto - før NHL-premieren i oktober.

Mats Zuccarello spilte nesten 19 minutter mot Pittsburgh Penguins. Før den kampen lå han på 23. plass på listen over løperspillerne som har spilt mest i NHL denne sesongen.

– Neste uke handler ikke seirer eller tap. Den handler om uken etter det. Det dreier seg om forberedelser, skriver Larry Brooks - og sikter selvsagt til sluttspillet: «Zuccarello should prepare off-ice.»

Men han får ikke samtykke fra New York Rangers-trener Alain Vigneault.

– Hvile er et stort ord. Jeg er ingen stor fan av å la spillerne hvile. Jeg tror at du «beholder» tempoet og trykket hvis du fortsetter å spille, uttalte Vigneault etter Rangers' bortekamp mot San Jose Sharks tidligere denne uken.

PS! Hvis New York Rangers skulle bli slått ut i første runde av NHL-sluttspillet, vil Mats Zuccarello være aktuell for VM i Paris 5. til 21. mai. Norge spiller sin første kamp i mesterskapet mot vertsnasjonen Frankrike 6. mai.