Disse spillerne må Zucca stoppe

Mats Zuccarello (29) og resten av New York Rangers har gode sjanser mot Ottawa Senators hvis de knekker tre av lagets viktigste spillere, mener hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

Zuccarello sørget for seier over Montreal Canadiens med to scoringer natt til søndag, og dermed venter kvartfinalespill for New York Rangers.

Natt til fredag spilles første kamp i andre del av best av syv-serien, der de møter Ottawa Senators.

Les også: Tror leken Zucca kan slå egne rekorder

Tre hindre for Zucca & co.

TV 2s hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm mener disse tre spillerne må stoppes for at Rangers skal gå videre til semifinale i NHL-sluttspillet:

1. Målvakt Craig Anderson

Ottawa Senators’ førstekeeper Craig Anderson har hatt en tøff sesong der han har vært mye borte på grunn av konens kreftdiagnose. Dahlstrøm mener likevel at målvakten har levert en svært god sesong, og at Rangers-spillerne er nødt til å komme seg forbi denne mannen for å ta seg videre. I grunnspillet denne sesongen står Anderson med en redningsprosent på 92,6 prosent.

2. Zucca-kompis Derick Brassard

KOMPISER: Mats Zuccarello feirer et mål med kompis og daværende lagkamerat Derick Brassard under en kamp i 2015. Nå møtes de med hvert sitt lag. Foto: John Woods , AP

Derick Brassard har fire sesonger for New York Rangers bak seg, og så sent som i fjor var han å se i Rangers-drakten. Han er bestekompis med vår egen Mats Zuccarello og dette blir første gang de to kompisene møtes i et NHL-sluttspill. De to har postet en rekke bilder av hverandre på sosiale medier de siste årene, og har blant annet besøkt hverandre i Norge. Brassards hjemsted er nettopp Ottawa. Dahlstrøm tror dette vil bli et spesielt møte for Zucca, og mener han må «kvele» kameraten.

Les mer: Zucca mister bestekompisen i Rangers

– Dersom han klarer å overkomme Brassard, er mye gjort, sier TV 2-eksperten.

Brassard står for øvrig med 39 målpoeng etter grunnspillet denne sesongen, mot Zuccas 59.

3. Svenskestjernen Erik Karlsson

Erik Karlsson har vært en svært viktig spiller for Ottawa Senators denne sesongen, med hele 71 målpoeng. Svensken er blant de aller beste offensive backene i NHL, og han produserer alltid sjanser for det kanadiske laget. Nylig ble det kjent at den Karlsson må ta smertestillende sprøyter for å spille, etter at han fikk en puck i foten tidligere i vår. Dette har foreløpig ikke hindret svensken fra å levere storspill, både i grunnspillet og i sluttspillet så langt.

Saken fortsetter under Karlssons fantastiske pasning fra førsterunde-kampen mot Boston.

Bakgrunn: Zuccas svenske stjernemotstander går på sprøyter

– Passer Rangers bra

Dahlstrøm mener Ottawa Senators er en motstander som passer Rangers bra. Samtidig understreker han at det var imponerende av Senators å slå ut Boston Bruins i første runde.

– De har ikke så mange stjerner, men de er et hardtarbeidende lag, sier han.

TV 2-eksperten og den tidligere landslagsspilleren mener Rangers skal ha gode muligheter til å slå ut Senators.

– Hvis de klarer å ta ut disse tre spillerne, er de videre. Samtidig må laget spille bedre på hjemmebane og flere enn Zucca og Henrik Lundqvist må melde seg på og være gode, sier Dahlstrøm.

Hyller Zuccarello

– Mats er så viktig for laget, både som humørspreder og spiller. Rangers er helt avhengig av han nå, sier Dahlstrøm.

Han forteller at en nærmest må klype seg i armen for å fatte hvor god norske Zuccarello er for tiden.

– Mats er den som drar i gang ting i Rangers nå. Det er ufattelig å forstå hva han driver med om dagen. Han er kanskje Rangers viktigste, sier Dahlstrøm.

– Det er bare å «tune in», for nå er han god. Han er verdt å sitte oppe for, legger han til.

Etter at kvartfinalespillet var sikret, kom det frem at Mats Zuccarello har fått en mentor- og lederrolle i laget.



Rangers har møtt Ottawa Senators i sluttspillet i NHL én gang tidligere. Det var i 2012 og endte med 4–3 seier til storklubben fra New York.

Den første kampen spilles natt til fredag klokken 01.00 norsk tid.