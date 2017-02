Storhamar-treneren: Vi ga bort tre mål

HAMAR (VG) (Storhamar-Lørenskog 2-3) Etter tre gavepakker røk Storhamar på sesongens femte strake nederlag for Lørenskog - fem serierunder før NM-sluttspillet starter.

– Vi møtte laget som ligger helt i toppen og puster Stavanger Oilers i nakken, og jeg synes ikke vi var dårligere enn Lørenskog i dag. Men vi gir dem jo tre mål. Det ser alle. Det er ingen vits å pakke inn det, og da er det vanskelig å vinne over Lørenskog, sier Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen.

– Dette var likevel det femte strake tapet?

– Ja, men fire av dem har vært med ett mål, svarer han på VGs spørsmål.

Sjur Robert Nilsen tilføyer at Storhamar hadde flere sjanser enn gjestene, at de var større enn gjestenes - men han vedgår:

– Vi er litt naive i spillet vårt. Vi har ikke råd til å gi bort mål. Vi skal være et spillende lag, men må samtidig være litt måteholdne, sier han.

Fem seriekamper igjen NM-sluttspillets kvartfinaler i ishockey starter 4. mars. Storhamar har igjen følgende seriekamper: Stjernen hjemme torsdag, Frisk borte (19.2), Stavanger hjemme (21.2), Sparta borte (25.2) og Kongsvinger hjemme (28.2)

Utgangspunktet var på flere vis enn resultatene fra innbyrdes oppgjør ikke det beste for trener Sjur Robert Nilsens mannskap foran seriesesongens femte og siste seriekamp mot Lørenskog. Mellom Kenneth Larsens offensive og aggressive lag på 2. plass i Getligaen og Hamar-klubben på 6. plass skilte det 20 poeng.

Storhamar startet imidlertid best, muligens i kraft av at de red av et undertallspill fire mot fem nærmest før påfallende få tilskuere - på tross av at 6004 ble oppgitt - hadde funnet sine plasser i CC Amfi.

Mistet hodet



– Jeg synes vi ikke var solide. Det vr litt for mye slurv. Vi var ikke helt der vi har vært den siste tiden. Men selvfølgelig var det sterkt å vinne, sier Lørenskog-kaptein Mats Trygg til VG i Lørenskogs garderobe.

– Det har vært et kjennetegn for oss lenge. Vi likner ikke et fyrverkeri. Men de feilene vi gjør får ikke store konsekvenser, tilføyer han.

Kaptein Christian Larrivée (34) burde - i spill fire mot fire - ha scoret sitt niende mål i sin niende kamp etter comebacket, men Lørenskog-keeper Jeff Jakaitis holdt hodet kaldt lengre enn Larrivée i det avgjørende øyeblikket.

Storhamars Anders Gulliksen mistet hodet da han «ga bort» pucken i egen forsvarssone. Det medførte at Alexander Larsson fra kloss hold foran Storhamar-keeper Oskar Östlund kunne sette inn kampens første mål. Joacim Sundelius ble kreditert målgivende pasning.

Men det fikk ikke speakeren tid til å opplyse, før Lars Løkken Østli styrtet frem fra sin backposisjon og styrte inn utlikningen etter kvikt spillevendingforspill av Mikael Zettergren og Joakim Jensen.

Men - men igjen - så fikk Joe Tenute for seg at han skulle gjøre noe fikst i midtsonen, da hans Storhamar hadde fått sjansen til å ta ledelsen i overtall med Lørenskogs beste målpoengjeger, Stefan Espeland, i utvisningboksen. Det «så» Joacim Sundelius, og dermed lå hjemmelaget under igjen - tre minutter før første periodes slutt.

36 sekunder før den var helt over, så virkelig alle pucken i mål da Joakim Jensen lekkert spilte frem rekkekamerat Larrivée - som utrolig nok ikke klarte å sette den i helt åpent mål.

Trøkk - ikke trøkk



Utrolig nok - igjen - var hjemmeslurv årsak til at VM og backveteran Mats Trygg (40) kunne legge inn Lørenskogs tredje mål halvannet minutt inn i 2. periode.

Tre minutter senere fikk på motsatt side av banen Christian Larrivée til det han ikke maktet i første periode. Jeff Jakaitis reddet Larrivées første skudd, men Larrivée plukket opp returpucken - redusering med trøkk.

Det ble ikke fulgt opp. Hadde oppgjøret en stund båret preg av «sluttspillsforberedelser», avtok det preget etter hvert. Lørenskog lot til å ta det sikre for det usikre, og Storhamar virket ikke like sikre; det lugget offensivt og flere så ut til å ha meldt seg ut fremfor det motsatte.

– Ja, det er et sluttspillforberedende preg over det vi gjør nå. Det er om å gjøre å skru på bryteren med tanke på sluttspillet og spille den ishockeyen vi vil spille i det. Vi må kunne slå oss på brystet og si at vi ikke ønsker å bli nummer to, sier Mats Trygg med tanke på at Lørenskog ble nummer to bak Stavanger Oilers i slaget om kongepokalen forrige sesong.

Overtall-sjanse



Da var Petter Thoresen sjef for Oilers. Nå er han det for landslaget. Tirsdag ventet Hamar-bosatte Thoresen på sønnen Steffen utenfor Lørenskogs garderobe.

Spørsmålet foran tredje kampens siste ordinære spilleminutter var om Storhamar skulle klare å ta seg ut av tralten Lørenskog hadde «lurt» dem inn i.

Med 12 minutter igjen av 3. periode pådro Lørenskogs William Strøm seg to minutter utvisning for krysstakling. Men Larrivée, Joey Tenute, Joakim Jensen - Storhamars vanligvis pucksikre spillere - maktet ikke å utnytte overtallsspillet. Eller kanskje riktigere. Lørenskog sto imot, med kompakt defensiv organisering og Jakaitis som sikker siste skanse.

Snaut fire minutter før slutt var Lars Løkken Østli nær ved å sveipe inn sitt andre mål og utlikning. Men etter det kom ikke hjemmelaget nærmere, og i sum var Lørenskog mest solid og seieren udiskutabel - på tross av Storhamars skjødesløshet.

PS! Lørenskog har vunnet fem av sine seks siste kamper. Siste tap (1-2 hjemme) kom mot regjerende dobbeltmester Stavanger i forrige serierunde.