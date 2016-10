Lørenskog vant lokalderbyet

Alexander Larsson scoret to ganger og ble matchvinner da Lørenskog tok en etterlengtet seier. At den kom mot Vålerenga gjorde kanskje smaken av seier enda litt bedre.

Før oppgjøret var det kun Kongsvinger som befant seg bak Lørenskog på tabellen. Starten på sesongen har med det vært langt fra det den ambisøse klubben hadde ønsket seg.

Dermed smakte seieren mot Oslo-rivalen litt ekstra godt.

Det var riktignok gjestene som innledet best i Lørenskog ishall. Tobias Lindström satte inn 1-0 til Vålerenga etter forarbeid av Morten Ask og tidligere Lørenskog-spiller Martin Laumann Ylven. Da var det spilt under fire minutter.

Så overtok Alexander Larsson taktpinnen og utlignet med et presist skudd etter drøye 13 minutters spill. Samme mann sendte Lørenskog i 2-1-ledelse mot slutten av midtperioden, og 12 sekunder før slutt fastsatte Jason Krog resultatet til 3-1.

Seieren løftet Lørenskog til sjuendeplass på tabellen. Vålerenga er nummer fem.

Serieleder Stavanger tok tre nye poeng med 5-3-seier over Sparta Sarpsborg lørdag, mens mjøsderbyet mellom Storhamar og Lillehammer på Hamar endte 1-4. Brett Cameron, Elias Bjuhr, Simen Rønold og Stian Nystuen scoret for Lillehammer. Alexander Reichenberg sto bak vertenes trøstemål.

Lillehammer er serietoer, sju poeng bak ledende Stavanger. Storhamar har kun Manglerud Star og Kongsvinger bak seg.

Fakta fra de tre rundene



Lørenskog – Vålerenga 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)

1333 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (3.27) Tobias Lindström (Morten Ask, Martin Laumann Ylven), 1-1 (13.21) Alexander Larsson (Stefan Espeland, Mikael Dokken).

2. periode: 2-1 (37.50) Larsson (Jason Krog).

3. periode: 3-1 (59.48) Krog (Espeland).

Dommere: Christian Persson, Ski og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Lørenskog 7 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 10 min. og 1 x 25 min., Vålerenga 7 x 2 min. og 1 x 25 min.

Sparta Sarpsborg – Stavanger 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)

2215 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (8.13) Eirik Salsten (Christian Dahl-Andersen, Spencer Humphries), 1-1 (19.53) Daniel Öhrn (Henrik Malmström, Graeme McCoremark).

2. periode: 1-2 (24.11) Dan Kissel (Dennis Sveum, Scott Macauley), 2-2 (36.49) Malmström (McCoremark, Michael Stenersen), 2-3 (38.28) Mark Van Guilder (Markus Søberg, Henrik Solberg).

3. periode: 3-3 (46.11) Niklas Roest (Patrick Andre Bovim, Christopher Henriksen), 3-4 (47.47) Salsten, 3-5 (59.45) Peter Lorentzen (Humphries, Sveum).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Owe Lüthcke, Ringerike.

Utvisninger: Sparta Sarpsborg 2 x 2 min., Stavanger 7 x 2 min. og 1 x 25 min.

Storhamar – Lillehammer 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

4477 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (6.57) Brett Cameron (Stephan Vigier, Simen Thoresen Rønold), 1-1 (13.02) Alexander Reichenberg (Mikael Zettergren, Daniel Hermansson).

2. periode: 1-2 (22.22) Elias Bjuhr (Dag Morten Wehn, David Morley), 1-3 (35.15) Rønold (Anders Grönlund, Cameron).

3. periode: 1-4 (42.10) Stian Nystuen (Christian Fosse).

Dommere: Stian Halm, Furuset og Per Gustav Solem, Astor.

Utvisninger: Storhamar 2 x 2 min., Lillehammer 3 x 2 min. og 1 x 10 min.