Lørenskog permitterer alle spillere og trenere

Alle spillere og trenere i Lørenskog fikk i dag varsel om permittering.

– Jeg kan bekrefte at det er tilfelle. Årsaken er økonomien, vi ønsker å ta ansvar, sier Monica Johansen til VG. Hun er ansvarlig for økonomi og regnskap i Lørenskog, samt styremedlem i Lørenskog elite.

Klubben ble nylig slått ut av NM-sluttspillet i kvartfinalen, og ifølge Johansen er det dette som er årsaken til at det i dag ble gitt ut permitteringsvarsel til alle ansatte.

– Vi røk tidlig ut i play off, og da blir det vanskelig, sier Johansen.

Hun sier at klubben ikke har gått konkurs, og spillerne skal sist gang ha fått utbetalt lønn i februar.

– Vi håper jo at vi i løpet av 14 dager kan klare å snu det, sier Johansen.

– Det jobbes hardt for å få inn mer inntekter. Vi er heldig som har mange fine supportere som ønsker å stille opp. Det har vært mye møtevirksomhet nå, uten at jeg vet konkret hva det jobbes med, sier hun.

VG har vært i kontakt med hovedtrener Kenneth Larsen, som bekrefter at han er permittert. Han ønsker ikke kommentere noe ytterligere rundt saken.

– Det er tøft



Lørenskog ble nummer to i årets GET-liga, men sluttspillet endte altså med nedtur for klubben. De ble sendt på hodet ut i kvartfinalen, etter å ha tapt mot Lillehammer. Exiten i NM-sluttspillet sørget naturligvis for at klubben mistet sårt tiltrengte inntekter.

– Jeg kan ikke si så mye om den økonomiske situasjonen generelt. Men det er tøft, det er det for de fleste hockeyklubber i Norge, sier Johansen.

