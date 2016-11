Lørenskog har tatt 27 av 30 mulige poeng

(Lørenskog - Stavanger Oilers 4-2) Ingen har vært bedre enn Lørenskog den siste tiden. I kveld ga de Stavanger Oilers juling.

– Det er imponerende å se hvordan Lørenskog, anført av Jason Krog, har klart å snu skuta, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås etter kampen.

Lørenskog, som har vært i strålende form den siste tiden, tok i kveld sin syvende strake seier da serieleder Stavanger Oilers ble slått hjemme i Lørenskog Ishall.

Tabbe

Da canadiske Scott Macaluay ga bort pucken ved siden av målvakt Henrik Holm, ble bortelaget straffet knallhardt: Stjernespiller Jason Krog fikk skyte fra kort hold, og han fikk også prøve seg på returen. Der gjorde han ingen feil, og dermed var vertene i føringen.

Like etterpå viste landslagsspilleren Stefan Espeland klasse i power play. Oslo-gutten rygget elegant bortover blålinjen mens han kikket etter åpninger. Da han så at Joacim Sundelius hadde gjort oppgaven til Holm vanskelig, løsnet han av et lurt håndledsskud - som gikk rett i nettaket. Krog noterte seg for assist på scoringen.

Spencer Humphries ga imidlertid Stavanger håp da han var først på en retur fra målvakt Jeff Jakaitis i overtall.

Messa-perle

Peter Messa sto for kampens flotteste scoring etter 27.05. Svensken fikk pucken på offensiv blålinje, dro seg fri fra Tim Kunes, rundlurte Holm med en frekk høyre-venstre-finte og satte pucken inn i det tomme buret. Dermed kunne vertene gå til den andre pausen med komfortable 3-1.

Stavanger ville mest i tredjeperioden, og de satte inn 3-2 da det gjensto i overkant av ti minutter av perioden. Mark Van Guilder lurte inn pucken fra kloss hold.

Jason Krog var nære på å sette inn 4-2 med en styring, men pucken traff tverrliggeren og ut.

– Der viser Krog sterk øye- og håndkoordinasjon. Det ville vært en av sesongens flotteste Lørenskog-scoringer, sa Bariås under sendingen.

Jonas Djupvik Løvlie satte spikeren i kista med sin 4-2-scoring da det gjenstod 4:15 igjen av kampen. Manglerud-gutten parkerte Kunes, ventet på ham, parkerte backen igjen, dro seg inn foran Holm og satte pucken under spakhansken og inn.

– Lørenskog har kommet seg opp på andreplass nå etter å ha vært veldig gode i de siste kampene, så prestasjonene deres snakker for seg selv. De ser ut til å ha funnet seg selv, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen til Rogalands Avis.

Vålerenga slo samtidig Kongsvinger 80 hjemme på Jordal Amfi. Kongsvinger tapte også 8-0 da de møtte Storhamar torsdag.

Lørenskog – Stavanger 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)

1123 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (12.34) Jason Krog (James Sixsmith), 2-0 (16.04) Stefan Espeland (Krog), 2-1 (19.09) Spencer Humphries (Dan Kissel, Tommy Kristiansen).

2. periode: 3-1 (27.05) Peter Messa.

3. periode: 3-2 (49.40) Mark Van Guilder (Scott Macauley), 4-2 (55.45) Jonas Djupvik Løvlie (Sixsmith).

Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar og Lars-Arve Kronborg, Lillehammer.

Utvisninger: Lørenskog 3 x 2 min. Stavanger 6 x 2 min.

Vålerenga – Kongsvinger 8-0 (4-0, 3-0, 1-0)

1582 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (0.16) Rasmus Ahlholm, 2-0 (4.35) Tobias Lindström (Martin Laumann Ylven, Ahlholm), 3-0 (9) Lindström (Morten Ask, Brede Csiszar), 4-0 (10.55) Thomas Olsen (Colin Spaberg Olsen, Henric Nordin).

2. periode: 5-0 (34.51) Ahlholm (Lindström), 6-0 (36.44) Magnus Fischer, 7-0 (39.21) Ahlholm (Ask, Fredrik Csisar).

3. periode: 8-0 (59.50) Espen F. Salo (Fischer, Jonas Knutsen).

Dommer: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. Kongsvinger 7 x 2 min.