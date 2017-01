Her får Justin Bieber en skikkelig hockey-knockout

Justin Bieber (22) har gått på et par smeller i karrieren. Men denne taklingen fra tidligere NHL-back Chris Pronger (42) på hockeybanen i Los Angeles er knock den mest spektakulære.

Det kanadiske popidolet er veldig interessert i hjemlandets nasjonalsport. Det var derfor ikke nei i Justin Biebers munn da han ble spurt om å knytte skøytene og ta med seg en kølle ut på isen i Staples Center natt til søndag norsk tid.

FINT DRIV: Justin Bieber scoret ett mål og la en målgivende pasning for sitt lag Team Gretzky mot Team Lemieux under kjendiskampen i Los Angeles. Foto: AP

Rått parti



Justin Bieber var en av flere kjente personer på laget som ble coachet av ishockeylegenden Wayne Gretzky i kjendismatchen under NHLs tradisjonelle All Star- helg, der et utvalg av de beste spillerne i verdens beste ishockeyliga møtes til showkamp og ferdighetskonkurranser.

Justin Bieber hadde pucken under delvis kontroll da Chris Pronger, over to meter høy med skøyter og en av NHLs mest hardføre forsvarskjemper, gled inn mot Bieber bakfra.

Pronger kunne liksom ikke stå imot fristelsen da han så Bieber ha styring mot rundvantet til venstre for keeperen til Prongers lag.

Bieber-scoring



Pronger, som spilte for Team Lemieux (med NHL-legenden Mario Lemieux som coach), moste rett og slett Bieber inn i vantet, og ansiktet hans inn i plexiglasset som beskytter publikum mot harde pucker og taklinger.

Som den Bieber nå ble offer for.

STOLT BIEBER: Justin Bieber takker tidligere NHL-stjerne Luc Robitaille for kampen i Staples Center i Los Angeles. Foto:

Justin Bieber scoret ett mål og la en målgivende pasning oppgjøret kalt NHL All-Star Celebrity Shootout. Men det er bildet av ham i det han bokstavelig talt får øye på plexiglasset som vil bli husket: Biebers brutale «duell» med landsmann Pronger.

Flere nyhetsbyråer omtaler i dag, søndag, bildet av Bieber som får hjelmen og ansiktet trykket inn som et av tidens «greatest» hockeybilder.

Chris Pronger, som har vunnet to OL-gull (2002 og 2010), ett VM-gull (1997) med Canada og Stanley Cup med Anaheim (2007), måtte legge opp som NHL-spiller for fem år siden på grunn av hjernerystelser og en øyeskade. Han mottar imidlertid fortsatt NHL-lønn som «spiller» for Arizona Coyotes.