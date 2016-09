Zuccarello-tap mot Canada-stjernene i første finalekamp

Canada vant 3-1 over Mats Zuccarello og hans europeiske lagkamerater i den første finalen i verdenscupen i ishockey.

Det sammensatte europeiske laget tok seg overraskende til finalen med seier mot Sverige i semifinalen. Men i den første av tre finalekamper i Toronto tirsdag ble hjemmefavorittene for sterke, slik de også var da de to lagene møttes tidligere i turneringen.

Canadas førsterekke anført av Sidney Crosby ble for sterke og sto bak to av lagets tre mål.

– Vi føler oss bra sammen. Jeg synes vi gjorde mye bra, men vi flyttet ikke pucken hundre prosent og oppholdt oss mer i egen sone enn vi hadde ønsket. Vi har mer å gå på, men kjemien er der, sa Crosby etter kampen.

Les også: Zucca holdt liv i NHL-drømmen med Colorado-film

Gnistret ikke

Den store entusiasmen var ikke å spore i Air Canada Centre, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Publikum lot seg ikke oppildne på samme måte som i et møte med landslag som Sverige, Russland eller USA. Heller ikke på isen gnistret det da Canada sørget for en oppskriftsmessig seier over gjestene.

– Det var som en førsesongkamp, sier en journalist som følger den nordamerikanske hockeyligaen.

Brad Marchand ga Canada ledelsen allerede etter vel to minutter i første periode, og Steven Stamkos fulgte opp med scoring etter vel 13 minutter. I andre periode reduserte slovakiske Tomas Tartar for Europa, men canadierne slo tilbake i tredje periode. Patrice Berger fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Les også: Zuccas Europa-lag vant sensasjonelt: Svenskene sjokket og vantro

Zuccarello poengløs

Mats Zuccarello var totalt sett på isen i 17 minutter og 28 sekunder, men noterte seg ikke for målpoeng denne gangen.

Den neste finalekampen spilles torsdag. Det spilles best av tre kamper i finalerunden, så canadierne kan sikre seieren i turneringen allerede da.

– Vi har en klar følelse av at dette ikke er over. Vi vet at vi ikke kan vinne den neste kampen, sa Europa-lagets danske forward Frans Nielsen.

Zuccarello har vært sentral for Europa i verdenscup-turneringen. Han bidro til at Sverige ble slått i semifinalen.