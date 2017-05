Zuccarello reiser ikke til Norges VM-tropp

PARIS (VG) Om New York Rangers ryker ut av Stanley Cup-sluttspillet natt til onsdag, kunne Mats Zuccarello sluttet seg til Norges VM-tropp. Det kommer ikke til å skje.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

For tirsdag ble det klart at Jørgen Karterud er kalt inn til VM-troppen i Frankrike. Norge har hatt én plass ledig i 25-mannstroppen frem til i dag, da den 23 år gamle Linköping-spilleren ble hentet inn til troppen.

Dermed kommer ikke Norges største hockeyprofil til å være frelseren i de resterende VM-kampene.

Norge spiller sin tredje gruppespillkamp allerede klokken 16.15 tirsdag. Slovenia er motstander, en kamp Zuccarello uansett ikke ville vært aktuell for, grunnet NHL-sluttspillet.

VG omtalte forrige uke Zuccarellos elleville kampprogram, med 100 kamper på åtte måneder.

Åpningskampen: Norge slo Frankrike

Siden Zuccas overgang til det amerikanske storlaget i 2010, har Rangers vært i samtlige sluttspill utenom ett.

Både sluttspill for Rangers og skader har gjort Zuccarello uaktuell for flere sluttspill for Norge.

Under VM for ett år siden spilte Zuccarello syv VM-kamper for Norge. Inkludert kamper for New York Rangers og World Cup for Team Europa endte han på 111 kamper forrige sesong.

Andre kamp: Norge ydmyket av Sveits