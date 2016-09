Zucca møter svensk lagkamerat i verdenscup-semifinalen

Mats Zuccarello tapte 1-4 mot Canada i verdenscupen i ishockey natt til onsdag. Nå venter Sverige i semifinalen.

Europeerne sto med to strake seirer i gruppespillet og var allerede sikret avansement til semifinale før oppgjøret mot Canada.

Sidney Crosby scoret et kunstmål allerede fire minutter ut i første periode, før Jonathan Toews doblet ledelsen like før første periode var over.

Chicago Blackhawks-spilleren Marián Hossa reduserte for Europa knapt fem minutter ut i midtperioden, men nok en scoring av Toews ti minutter senere gjorde at Canada beholdt tomålsledelsen inn i siste periode.

To og et halvt minutt før slutt fastsatte Logan Couture sluttresultatet til 4-1.

Med sine 11 minutter og 18 sekunder var Mats Zuccarello blant spillerne med minst tid på isen for Europa. Nordmannen hadde ett skudd på mål.

FIKK JULING: Mats Zuccarello og Europa-laget hadde lite å stille opp med mot Canada i natt. Her i duell med Canadas Zdeno Chara. Foto: Bruce Bennett , AFP

Annenplass i gruppa betyr at Europa møter Sverige i semifinalen. «En drømmetrekning for Sverige», mente Aftonbladet-ekspert Mats Wennerholm. Det til tross for at Europa vant en treningskamp mot svenskene like før turneringen startet.

Kampen blir også et nytt, spennende møte mellom Zuccarello og lagkamerat Henrik Lundqvist, som til vanlig vokter buret i New York Rangers.

Sverige tapte på sin side sin siste gruppespillskamp mot Nord-Amerikas U23-lag etter overtid, men er likevel sikret gruppeseier da verken Russland eller Finland, som møtes torsdag, har mulighet til å ta igjen våre naboer i øst.

Nathan MacKinnon scoret 4-3-målet som sikret nordamerikansk seier i forlengelsen.

Kilde: NTB/VG