Svensk trener så sint på dommeren at han «kunne drepe»

Er det tidenes drøyeste slakt av en dommer? Tiraden fra Luleå-trener Petter Lasu Nilsson (45) er i hvert fall en god kandidat.

Etter at Luleå fikk et mål annullert mot Malmö og røk ut av det svenske ishockey-sluttspillet mandag kveld, tiltet det fullstendig for treneren i et intervju med C More Sport etterpå.

– Du forstår ikke hvor skuffet jeg er, jeg skulle kunne drepe i dette tilfellet. Jeg er så utrolig jævlig irritert, sa Nilsson til C More – før han slang av seg headsettet.

Det kokte over for svensken etter at Luleå fikk annullert et mål i slutten av andre periode. Med et drøyt halvminutt igjen av den tredje perioden satte Malmö inn den avgjørende scoringen som sendte laget fra Norrland ut av sluttspillet.

– De klager på at vi har for lite folk på tribunene... Jeg kommer til å slutte som trener, jeg kommer til å gi meg som trener, det lover jeg, her og nå. Jeg er så utrolig skuffet over dommerinnsatsen. Kast dommerne til helvete, gi meg bøter hvis dere vil, det er så jævlig dårlig. Dommerrommet kan de slutte med også, dommerne behøver ikke ta en eneste beslutning en eneste gang til, for de skylder på dommerrommet hele tiden. Vi har uflaks, får 0-2 i ræva, men snur matchen, så skal de fjerne det. De tar bort gleden i haller overalt. Legg ned virksomheten, kast den til helvete. Jeg er så utrolig lei, sa Petter Lasu Nilsson på den direktesendte sendingen på C More.

Sent mandag kveld beklaget Petter Lasu Nilsson uttalelsene på Luleås nettside.

– Jeg vil be om unnskyld til alle berørte for de kraftfulle ord og uttrykk som jeg brukte etter kveldens åttedelsfinale. Selv om det var i en situasjon med mye følelser og stor skuffelse, så er det ikke akseptabelt at jeg uttrykker meg på en slik måte, heter det i beklagelsen.

