Snart har 100.000 sett Storhamar i seriespillet

HAMAR (VG) Storhamar møter Vålerenga foran 5000 tilskuere på bortebane torsdag. 100.000 vil ha sett Hamar-klubben på hjemmebane i seriespillet - hvis det kommer 4000 i snitt til de siste syv kampene på egen is.

Storhamar har etter en treg start karret seg opp på 5. plass i Getligaen. I tabellen over antall tilskuere, troner imidlertid Hamar-klubben suverent på topp.

Fredag før nyttår kom hele 6.039 tilskuere for å se på Storhamars hjemmekamp mot Mjøs-nabo Lillehammer - som endte med at gjestene vant etter straffeslag.

Dermed økte klubbens allerede høye snitt til hele 4.528 tilskuere per kamp.

Stavanger Oilers ligger på andreplass på listen. Serielederen tilskuersnitt er 3.972 tilskuere. Storhamars neste hjemmekamp er mot Vålerenga 22. januar, etter fire bortekamper på rad. Den første torsdag 5. januar på Jordal Amfi, mot Vålerenga.

MYE Å GJØRE: Mathias Saxrud har hektiske dager for tiden. Foto: Bendik Havdal Eriksen

Til den kampen var det mandag solgt 4200 billetter, ifølge daglig leder i Vålerenga, Gunnar Thøgersen. Kapasiteten er 4500, men Thøgersen tror det vil bli plass til 5000 - forutsatt at brannvesenet i henhold til forskriftene stiller med nødvendig mannskap.

Storhamars publikumssuksessen startet for to år siden: Da klubben lå nede med brukket rygg, men reiste seg mesterlig og kjempet til slutt om NM-gull i lang og tøff finaleserie mot Stavanger Oilers.

Kampen forrige fredag var allerede utsolgt torsdag formiddag, og markedssjef i Storhamar, Mathias Saxrud, forteller om et lojalt og godt publikum.

– Da vi slet og tapte kamp for kamp, økte snittet for hver match vi spilte. Det henger nok mye sammen med det vi startet på for to år siden. Jeg tror at folk føler seg inkludert her. Det er et fint sted å komme til, og jeg tror folk slapper av og koser seg her, sier han til VG.

Tilskuersnitt hjemmekamper (antall kamper i parentes) 1) Storhamar (16): 4528 2) Stavanger (14): 3972 3) Vålerenga (15): 2341 4) Sparta (16): 2162 5) Lillehammer (14): 1531 6) Stjernen (14): 1441 7) Frisk (14): 1408 8) Lørenskog (15): 882 9) Manglerud Star (15): 456 10) Kongsvinger (14): 431

Storhamar har trukket flere folk enn hva Tippeliga-klubbene Start (4.466), Tromsø (4.017), Sarpsborg 08 (3.875), Bodø/Glimt (3.668) og Sogndal (3.143) klarte siste sesong.

Alexander Reichenberg, som scoret 2-2-målet mot moderklubben Lillehammer fredag, tar hele Tippeliga-sammenligningen med et smil, men han er klar på at han synes det er morsomt å være foran flere av dem.

– Det er morsomt å høre at vi gjør det såpass bra på tilskuersiden. Jeg tenker at dette beviser at hockey er på vei opp, mens fotballen er på vei ned, sier han til VG.

STINN BRAKKE: Vålerenga mot Lørenskog trakk over 4000 tilskuere i romjulen. Torsdag er det ventet 5000 til Vålerenga-Storhamar, historiens nest siste toppseriekamp i Jordal Amfi. Foto: , Jon Olav Nesvold, NTB

26.209 personer besøkte GET-liga-klubbenes ishaller i løpet av romjulen.

– Hockey er veldig populært i julen, og det er noe som har satt seg i løpet av de siste årene. Ishallene er et fint samlingspunkt, og jeg tror også folk liker å vise at de er stolte over klubben og byen sin. Og det ble jo også litt spesielt da vi kunne krige med nabobyen, sier Saxrud.