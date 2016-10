Skademarerittet fortsetter for Olimb-brødrene: – Rett og slett for jævlig

Hockeybrødrene Mathis Olimb (30) og Ken André Olimb (27) fikk endelig spilt sammen for Linköping forrige uke. Nå er de begge ute med skade igjen.

– Det har vært en herlig start for oss, sier storebror Mathis ironisk til VG og beskriver situasjonen slik:

– Alle skader er kjedelige, men det som har skjedd nå er rett og slett for jævlig. Det er tungt og kjedelig med rehabilitering, og det tar som regel tid å komme tilbake på nivået man var på da skaden oppsto, sier 30-åringen.

Les også: Dobbelt-smell for Olimb-brødrene

UTE EN MÅNEDS TID: Ken André Olimb, her i aksjon for Norge mot Danmark i februar i år, har pådratt seg en kneksade. Foto: Jan Korsgaard / Scanpix Denmark , NTB scanpix

De norske profilene kom til Linköping, som trenes av norske Dan Tangnes, i april, men store skadeproblemer har ødelagt fryktelig mye. Ken André ble fikk en smell i fingeren under OL-kvalifiseringen i september - etter en mislykket operasjon tok det lang tid før han var spilleklar igjen.

Mathis startet sesongen for sin nye klubb, men så ble han brutalt taklet av Rögles David Åslin som fikk tre kampers karantene. Storebror Olimbs kneskade holdt ham borte fra isen helt frem til møtet med Växjö onsdag kveld.

Det var altså den første kampen de to brødrene spilte sammen. Gleden ble kortvarig, for da ble selvfølgelig Ken André skadet – omtrent den samme skaden Mathis var tilbake fra.

(VG+): VGs NHL-analyse foran sesongstarten

– Det blir nok fire uker etter at det indre leddbåndet i kneet fikk seg en strekk. Vi har hatt litt vel mye uflaks innledningsvis. Det er nok bare tilfeldigheter, men det er sykt kjedelig. Jeg håper at vi har brukt opp uflaksen for resten av sesongen, sier Ken Andre til VG.

Sendt på legevakta



Han regner med å gå glipp av et titalls kamper, og så lørdagens kamp borte mot Djurgården på TV. På stillingen 2-0 til Djurgården måtte Mathis forlate isen, og etter hvert ble han kjørt til legevakta for videre undersøkelser.

– Jeg ble sittende fast i vantet etter en takling, og klemt på en måte. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men fikk en smell mot brystet og nakken. Det ble bestemt at jeg skulle ta røntgen, og det viste at jeg ikke har noe brudd, forteller Mathis Olimb.

Han tror og håper at det holder med en ukes hvile, men skal på ny legesjekk om et par dager.

Leste du denne? Zucca: Fikk OL-black out

– Forhåpentligvis er jeg bare mørbanket, sier storebror.

Den norske duoen kunne om ikke annet glede seg over at lagkameratene hentet opp 0-3 og til slutt vant 5-4 over Djurgården lørdag.

– Det har humpet litt resultatmessig i starten, men vi har i alle fall mannskap til å være et topplag, mener Mathis Olimb som har vært forfulgt av skadeproblemer tidligere i karrieren.

Han brakk ankelen som Augsburg-spiller i 2009, og gikk klipp av VM. Senere signerne han en kontrakt med NHL-klubben Chicago Blackhawks i 2010, men ble angrepet av en lagkamerat i en treningskamp.

Olimb om overfallet: – Han var ute etter meg

Det endte med skulderen ut av ledd, operasjon og flere måneder borte. Etter å ha spilt en del kamper for farmerlaget Rockford IceHogs dro han tilbake til Frölunda i 2011. Forrige sesong spilte han i finske Jokerit, og sveitsiske Kloten.