Olimb-brødrenes skademareritt mot slutten

Brødrene Mathis og Ken André Olimb har stått over mange hockeykamper i høst. Torsdag kan begge være tilbake for fullt.

Da VG snakket med Ken André Olimb for ni dager siden, fortalte 27-åringen at han hadde strukket leddbåndet, og at han regnet med å være ute i fire uker.

Nå håper derimot Linköping-spilleren å være klar om en ukes tid, og det er gode nyheter for klubben – som møter Färjestad hjemme 10. november.

– Jeg håper å kunne spille om en uke, kanskje to. Det har tatt litt tid, men jeg føler at jeg er på bedringens vei nå, sier yngstebror Olimb, som kun har spilt to av 13 kamper så langt i høst.

– Det har vært mye uflaks for oss så langt. Jeg og Mathis har kun spilt én kamp sammen, og det har vært ganske frustrerende, sier han.

– Jeg er friskmeldt

Mathis Olimb har stått oppført på kampprotokollen i seks av lagets kamper, men har kun fullført fem av dem.

I forrige match fikk han en smell i nakken, og han fryktet at han måtte sitte lenge på sidelinjen. Men nå føler senter-eleganten seg langt bedre.

– Jeg er friskmeldt nå, og jeg kommer til å spille når vi starter etter landslagsavbrekket, forteller 30-åringen, som er glad for litt ekstra hvile.

– Nå er jeg hjemme i Oslo noen dager. Med alle skadene jeg har hatt denne høsten, passet det bra med et avbrekk nå. Det gir noen ekstra dager til å hvile litt ekstra, forteller han.

Linköping har hatt en tung sesong, og de ligger kun på 10. plass på tabellen.

– Vi var tippet å være i toppen, men så langt er vi langt bak der vi ønsker å være. Nå får vi tilbake en del spillere fra skader, og så tror jeg vi får inn noen nye backer. Vi kommer til å få et bra lag utover sesongen, og jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre det bra, avslutter han.

Både Mathis og Ken André Olimb er nøkkelspillere på det norske landslaget. De var begge med på å ta Norge videre fra OL-kvaliken på Jordal Amfi i september.

Hockeylandslaget, som skal spille VM i Köln i mai, slo Storbritannia 2-1 tirsdag, før de slo samme motstander 4-2 onsdag.