Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket

Nye Jordal Amfi vil ikke stå klar før til seriestart i september 2019, ett år senere enn planlagt.

Det kommer fram i en pressemelding fra Oslo kommune tirsdag morgen.

Årsaken er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer komplisert enn først antatt, heter det. Derimot skal ikke prosjektet bli dyrere enn antatt.

– Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, i en pressemelding.

– De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag, heter det i pressemeldingen.

– Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, forteller Eli Grimsby.

VG kunne i mai fortelle at Hovinbekken skapte trøbbel for byggingen, men den gang sa Grimsby at de jobbet for å ta inn forsinkelsen og ha anlegget klart som planlagt til september 2018. Nå er det altså klart at den nye arenaen blir ferdig ett år senere enn opprinnelig plan.

I tillegg til de utfordringer Hovinbekkens beliggenhet har medført, har byggearbeidet også synliggjort mer kompliserte grunnforhold ved at det er påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter, heter det videre i pressemeldingen fra Oslo kommune.

– Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

Nye Jordal Amfi skal bli Oslos nye hovedarena for ishockey – og hjemmebane til Vålerenga. Den nye hallen skal, i likhet med dagens hall, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Tilskuerkapasiteten blir 5500 mennesker. Rivingen av anlegget, som opprinnelig ble bygget til OL i 1952, startet i januar.