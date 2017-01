Larrivée trodde at karrieren var over – scoret hat trick i comebacket

FREDRIKSTAD (VG) (Stjernen – Storhamar 3-5) Storhamar-kaptein Christian Larrivée (34) pådro seg en alvorlig hjernerystelse i august, og han fryktet at han hadde spilt sin siste kamp. Torsdag kveld senket han Stjernen med tre scoringer og to målgivende pasninger.

– Jeg fryktet at karrieren var over i høst, for hodet føltes ikke bra. Men så ble det fort mye bedre. Jeg fikk god hjelp til å komme tilbake, og jeg er så glad for å kunne være med og hjelpe lagkameratene mine igjen, sier en sliten Larrivée til VG.

For det ble et drømmecomeback for Storhamar-kapteinen: Tre scoringer og to målgivende pasninger er ikke hverdagskost – selv ikke for Larrivée.

– Jeg tror ikke jeg kunne fått et bedre comeback. Det var som en drøm å være ute på isen igjen. Dette var helt utrolig, sier han.

Han forteller at han var litt nervøs da kampen startet.

– Det første byttet var litt vanskelig for meg. Jeg kjente at jeg var litt nervøs, og jeg var litt redd for bli taklet. Men da det byttet var unnagjort, kunne jeg slippe ned skuldrene, forteller Larrivée, som assisterte Joonas Rönnberg etter kun 2.55 minutter i den første perioden.

Larrivée-ros

Stjernen-spiller Adrian Saxrud Danielsen, som spilte med Christian Larrivée i fem sesonger i Hamar-klubben, er imponert over kameraten.

– Vi har ikke spilt mot ham denne sesongen, og jeg tror det var mange på laget som ikke helt visste hvordan man skal møte ham. Vi ga ham en halvmeter, og da blir det livsfarlig, sier Saxrud Danielsen til VG.

Selv om Danielsen gjerne skulle ha sett at resultatet endte bedre, bruker han muligheten til å skryte av 34-åringen.

– Han gir Storhamar enda flere strenger å spille på. De har et bra lag fra før, der kollektivet er sterkt. Men det er ingen tvil om at Christian løfter dem. Han er en komplett spiller, og han er helt sinnssykt god, sier han.

Joonas Rönnberg ga Storhamar ledelsen i power play, før Stjernens Dan Fredrik Nygård utlignet på tampen av førsteperioden.

Mathias Holst Jenssen, som er født i 99, styrte inn Storhamars andre scoring, før Larrivée satte en lekker straffe bak Sander Berg.

Stjernen kom ut i hundre i sisteperioden, og to kjappe scoringer ble satt inn av Andreas Heier og Anders Pedersen.

Men så ville Larrivée hjem med tre poeng i sekken:

Først satte han inn 4-3-scoringen med et lurt skudd fra siden i power play, før han lirket inn en lur puck mellom leggskinnene til Berg.

Dermed endte det med seier til gjestene.

Bastiansen-bråk

Det tok et par perioder før det løsnet i de andre kampene, med unntak av Manglerud Star mot Kongsvinger. Den kampen vant Oslo-laget 4–1.

Vålerenga, anført av Tobias Lindström (2 mål) gikk opp i 3-0, før Sparta Sarpsborg reduserte to ganger. Flere mål enn de fem i midtperioden kom det ikke.

I Askerhallen viste Vinny Saponari at både han og laget er i storform da serietoer Lørenskog ble slått 3–1. Amerikaneren ble kåret til eliteserien beste spiller i desember.

Frisk Asker tok sin sjette strake seier. Saponari var nest sist på pucken da Mathis Baar gjorde 1-0, mens han avsluttet selv til 2–0 kort etter. Mikael Dokken reduserte en gang for Lørenskog, men Torstein Nordrum fastsatte resultatet til 3–1.

Landslagsveteran Anders Bastiansen måtte forlate isen sammen med Alexander Larsson midtveis i tredjeperioden etter en slåsskamp.

Med seier til Vålerenga, Frisk Asker og Storhamar tetner det til i kampen om tredje- og fjerdeplassen på tabellen bak Stavanger og Lørenskog. Vålerenga har 55 poeng, Lillehammer 53, Frisk Asker og Storhamar 51, skriver NTB.