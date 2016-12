Landslagsspiller vant én million i pantelotteri

Ishockeyspiller Stefan Espeland (27) skulle kjøpe doruller og pante flasker. Ut fra butikken gikk han én million kroner rikere.

– Jeg så noen flasker ligge og flyte i bilen, og tok dem med da jeg skulle inn på butikken for å fylle opp dorullstativet. Jeg pantet, og det kom en sånn «lyd». Jeg tenkte jo at det bare var småpenger, men det var det ikke, sier Espeland til VG.

For det som skulle være en helt vanlig handletur på Manglerud i Oslo i går ettermiddag, endte med en tidlig julegave hockeyspilleren med 49 norske landskamper ikke forventet.

– Da lappen kom ut og det var mange nuller så trodde jeg det ikke. Jeg puttet den i lommen og dro hjem. Der tok jeg frem lommelykten og telte over. Det stemte det.



– Det var flyt, gode penger for en fattig norsk ishockeyspiller, sier Espeland – som sto oppført med en inntekt på 230.700 kroner på skattelistene i fjor.

Espeland er totalt den 41. som blir millioner i Norsk Pantelotteri som startet opp i 2008. Totalt har det brakt inn 155 millioner til Røde Kors.

Ekstra fin juleferie

Espeland spiller til daglig ishockey for Lørenskog. Den hardtskytende backen er en av lagets viktigste spillere, og Espeland har 243 kamper (167 poeng) på merittlisten. Nå forteller 27-åringen at han allerede har investert i et høyttaleranlegg han har ønsket seg en stund. Hva hva resten av pengene skal gå til, vet han ikke.

– Mulig det kan bli noen ekstra fine gaver på venner og kjente i år. Men jeg har ikke fortalt noe til søstrene mine enda.

Før VG ringte hadde han egentlig bestemt seg for å holde det mest mulig hemmelig til pengene var kommet på konto.

JUBEL PÅ OG UTENFOR ISEN: Lørenskog har fått opp dampen i serien etter en dårlig start og tok juleferie på annenplass. Nå kan Espeland smile hele veien til banken, i tillegg. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

Frykter lagstraff

– Hvordan reagerte lagkameratene dine?

– De vet ingenting, og jeg håper ikke de leser avisen, humrer Espeland.

Han er samtidig er redd gevinsten får konsekvenser innenfor lagets bot-system. Der spillere må betale om de bryter den indre justisen i laget.

– Jeg er sjef for bøtene, og de mener jeg jukser og sluntrer unna fra før. Nå kommer det vel til å slå skikkelig tilbake på meg.



– Misunnelse blir det garantert, avslutter den nybakte millionæren.