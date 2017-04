Hockeysjefen vil luke bort slurvefeilene: - En nøkkel for VM-resultatet

HAMAR (VG) (Norge – Slovakia 2-3) Med én uke igjen til VM viste Norge positive takter mot sterke Slovakia. Men forsvarstabber ødela helhetsinntrykket til sjefen.

– Etter en tafatt innledning, spiller vi to brukbare perioder. Men må bli mer taktisk kloke, sier Petter Thoresen.

Foran sitt første VM som sjef for landslaget er han langt fra irritert når VG møter ham utenfor garderobeanlegget i OL-arenaen i hans hjemby - Hamar. Et kontringsmål like før slutt skilte lagene. Og med litt mer skjerpede hoder bakover på isen, hadde Norge fort vunnet oppgjøret.



– Det blir jo en nøkkel når det starter at vi ikke gir gode lag så god tid.

– Det blir helt avgjørende. Vi har jo sett statistikker på at slipper du inn to mål eller mindre, så har du gode muligheter for poeng i VM, følger sønnen og Norges viktigste offensive spiller, Patrick Thoresen opp.

Tung åpning



De 2390 fremmøtte i OL-arenaen fra 1994, hadde etter å ha sett de første fem minuttene grunn til å håpe at Norge kunne ryste Slovakia. Men motstanderlaget med flere spillere fra verdens nest beste hockeyliga, KHL, slo hardt fra seg da mulighetene bød seg.

Først scoret Mário Bližňák da Norge hadde en spiller mer, og like før periodeslutt fikset Michel Miklík 2-0. Da var det dårlig stemning i den norske garderoben.

– Skuffende at det var så tampt i starten er ikke bra, og skal ikke skje på dette nivået. Iallfall ikke så nære VM, sier Patrick Thoresen.



Han tente håpet for Norge med sin 1-2-redusering i midtperioden, og i den tredje spilte han frem rekkekamerat Ken Andé Olimb som utlignet med en nydelig dragning forbi den slovakiske burvokteren.



– Vi tar med oss at vi klarer å vende en dårlig trend.

Siden Mats Zuccarello for tiden spiller NHL-sluttspill med New York Rangers i USA, blir hans rolle svært viktig for Norge i mesterskapet.

– De gutta som får spille mest må bidra mest, det vet jeg. Så jeg må være med å dra lasset.

Landslagssjefen trekker også frem Norges evne til å snu kampbildet etter innledningen.

– Syns gutta kommer knallhardt tilbake og spiller to brukbare perioder. Vi har en bra arbeidsmoral, og viser tæl. Det er positivt.

Saken fortsetter under videoen:

Tid igjen til å lære

Det er naturligvis ingen grunn til å svartmale Norges sjanser i VM etter et tap mot Slovakia. Bortenasjonen er rangert som verdens åttende beste lag. De er jevnlig å se i kvartfinalene i de store mesterskapene. Det ble VM-sølv i 2012, mens de ble verdensmestere i Sverige i 2002. Norge er på sin side rangert som nummer elleve, og kan ikke måle seg med merittene til de Øst-Europeiske gjestene.

Neste lørdag venter vertsnasjon Frankrike i Paris. I en tøff gruppe venter også Canada, Finland, Slovenia, Hviterussland, Tsjekkia og Sveits. I morgen spilles generalprøven, mot samme lag.



– Med små justeringer så tror jeg allerede vi kan se bedring allerede i morgen. Vi får også tre spillere utenfra som skal inn i troppen å bidra i sine roller.



Petter Thoresen sikter til Andreas Martinsen, som røk ut med Montreal Canadiens mot nettopp Zuccarello i NHL-sluttspillet forrige uke. Alexander Bonsaksen og Martin Røymark ble finske mestere i går. Også de har meldt seg klare til spill.



– Alle vet hvordan vi skal spille, de kan rollene sine. Men jeg kommer nok til å bytte litt rundt.

Et sterkt norsk kollektiv er nøkkelen om drømmen om kvartfinaleplass skal oppfylles. Men Thoresen er opptatt av å ha to gode rekker i front, for å lede an offensiven.

– Håper jeg får to rekker som produserer fremover. Vi har gode skøyteløpere over fire rekker. Men det er viktig at de som får tillitt i overtall og offensivt skal produsere for oss.

Norge møter Slovakia igjen lørdag klokken 18:00.