Fullt kaos rundt Jordal Amfi-riving

Vålerengas kamp mot Frisk Asker i morgen behøver ikke å bli den siste på Jordal Amfi. Det frykter VIF Hockey.

Fredag ettermiddag har klubben nemlig ikke fått noen avklaring hvor VIF Hockey skal spille sine kamper når den gamle OL-arenaen nå rives.

Oslo kommune har ikke søkt om spill i Manglerudhallen, og størrelsen på Vålerenga gjør at de heller ikke vil få tillatelse, skriver Vålerenga Hockey på sin hjemmeside.

– Da gjenstår bare Furuset Forum som en aktuell arena for Vålerenga. En arena de også ble lovet i fjor. Klubben har lagt planer for GET-ligaspill, samt utvidelse av tribunen i samarbeid med Furuset, og ble svært overrasket da det plutselig kom melding om at de ikke lenger skulle spille der.

Daglig leder Gunnar Thøgersen frykter at hele byggeprosjektet nå vil bli forsinket.

– Neste hjemmekamp for Vålerenga er mot Kongsvinger 28. januar, og dersom det ikke snart blir en enighet mellom kommunen, Furuset og Vålerenga, vil også denne kampen bli spilt i gamle Jordal Amfi. Noe som da igjen vil forsinke rivingen av den gamle arenaen, og hele byggeprossessen av en ny arena vil bli forskjøvet, sier Gunnar Thøgersen.

Ber om utsettelse



Manglerud Star Elite har bedt om at en avgjørelse i saken utsettes til klubben har fått en redegjørelse fra Oslo kommune.

– Etter det vi forstår skal det nå foreligge en ny innstilling – om opprusting/bruk av privateide Furuset Forum. På vegne av Manglerud Star Elite stiller vi spørsmål ved Bymiljøetatens mulige helomvending, skriver advokat Ole G. Klevan i dvokatfirmaet Advokatfirmaet Schjødt AS i en henvendelse til Bymiljøetaten.

– Slik det er opplyst vil det foretas større investeringer fra kommunens side i den hallen som blir valgt som midlertidig løsning for Vålerenga Ishockey. Et valg som går ut på å investere i en privat ishall fremfor en kommunalt eid reiser en rekke spørsmål – både politiske og juridiske. Det er ingen tvil om at det her foreligger et fullverdig og egnet alternativ i en offentlig eid ishall.

På vegne av Manglerud Star Elite ber Klevan om en redegjørelse så raskt som mulig «og denne bes omfatte de juridiske spørsmål som er vurdert i sakens anledning», skriver advokaten.

– Vi vil uansett følge opp denne saken på vegne av vår klient, men ber bekreftet at et vedtak i favør av Furuset Forum ikke fattes før vi har hatt anledning til å vurdere Bymiljøetatens begrunnelse, herunder de juridiske spørsmål saken reiser og de uttalelser som er innhentet i sakens anledning.