Forsvarstabber ødela for de norske iskrigerne

HAMAR (VG) (Norge – Slovakia 2-3) Én uke før hockey-VM begynner i Paris testet Norge formen mot god slovakisk motstand. Der feil bakover ble avgjørende for utfallet.

Norge viste seg frem fra en god side i deler av oppgjøret, men en sen scoring fra Slovakia avgjorde kampen.

De 2390 fremmøtte i OL-arenaen fra 1994, hadde etter å ha sett de første fem minuttene grunn til å håpe at Norge kunne ryste Slovakia. Men motstanderlaget med flere spillere fra verdens nest beste hockeyliga, KHL, slo hardt fra seg da mulighetene bød seg.



Den først da Norge hadde overtallsspill. En tellefeil i en overgang gjorde at Mário Bližňák fikk stå alene foran mål. Han hamret Slovakia i føringen 1-0 i spill fire mot fem.

Rett før hvilen fikk bortelaget sjansen i overtall. Svakt forsvarsspill fra vertene, ga Michel Miklik en mulighet til å gjøre 2–0. Han mislyktes ikke.

Positive tendenser



Det er naturligvis ingen grunn til å svartmale Norges sjanser i VM etter et tap mot Slovakia. Bortenasjonen er rangert som verdens åttende beste lag. De er jevnlig å se i kvartfinalene i de store mesterskapene. Det ble VM-sølv i 2012, mens de ble verdensmestere i Sverige i 2002. Norge er på sin side rangert som nummer elleve, og kan ikke måle seg med merittene til de Øst-Europeiske gjestene.

Norge skapte et par brukbare muligheter i den andre perioden, og de sto for mye av puck-innehavet. Og tre minutter før pause kom scoringen. Norge-troppens viktigste offensive spiller, Patrick Thoresen, dro med liten plass av keeper og satte inn 1-2-reduseringen i sin hjemby – Hamar. Som han for øvrig vurderer å vende hjem til.

Niklas Roest kunne utlignet med tyve sekunder igjen av perioden, men bommet på det som nært sagt var et tomt mål.

Jevn batalje

Slovakene lot også Norge diktere tempoet i tredje del. Men var svært «på hugget» hver gang nordmennene gjorde feil. En god Lars Haugen i mål holdt hjemmelaget inne i kampen med gode redninger. Det sa de offensive spillerne takk for – og i overtall utlignet Ken André Olimb da han kom alene med den slovakiske burvokteren.

Men fire minutter før slutt smalt det motsatt vei. Borelagets svært giftige Martin Bakoš endelig fikk muligheten, feilet han ikke. KHL-spilleren sørget for liv i hallen blant de ca. 40 tilreisende slovakene.

Lagene møtes igjen i morgen til det som blir Norges generalprøve før mesterskapet åpnes med kamp mot vertsnasjon Frankrike neste lørdag.