Finsk hockeygull til nordmenn i Tappara

(KalPa Kuopio – Tappara Tampere 1-3, 2–4 sammenlagt) Alexander Bonsaksen (30) og Martin Røymark (30) er finske dobbeltmestere i ishockey. Torsdag kveld forsvarte klubben gullet fra i fjor.

– Det er så sykt deilig det her, sier Alexander Bonsaksen til VG fra garderoben etter kampslutt.



I bakgrunnen feirer lagkameratene med pokalen de sikret seg etter å ha slått KalPa på borteis. Jubelen kommer garantert til å vare langt ut på natten. Klubben har chartret et eget fly for spillerne hjem til Tampere i kveld.



– Klart vi skal kose oss nå.

– Alle som har møtt en finne vet at de ikke har på bremsen når det er fest, så jeg får prøve å henge på nivået, sier Martin Røymark. Som spesielt ser frem til å bli hyllet av det som ventes å bli opp mot 50.000 fans på torget i byen.

Tappara vant den finske serien, og var i så måte favoritt da sluttspillet begynte.

– Vi mistet noen gode navn etter i fjor, så vi var jo klar over at vi måtte jobbe enda hardere i år for å få til dette. Men målet vårt er jo å vinne sluttspillet, sier Bonsaksen.

Som regjerende mestere var de fullt klar over at motstanderne jaktet spesielt på dem, og KalPa skapte problemer. Tampere-klubben åpnet nemlig finaleserien med to tap, men vant deretter de fire neste.



– Vi kom skeivt ut, men samtidig visste vi at skapte nok sjanser så skulle vi være det beste laget. Og det var vi jo og, fortsatte den tidligere Vålerenga-spilleren.

VM-klare

TØFFING: Martin Røymark (t.h) melder seg klar til å gå i krigen for Norge i Paris-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Om kun en drøy uke skal hockeylandslaget spille åpningskamp mot vertsnasjonen Frankrike i VM. Der melder begge seg klare til dyst. Bonsaksen er ekstra motivert til dette mesterskapet.

– Ja, i år er jeg klar! Det blir moro, sier 30-åringen som mistet fjorårets mesterskap grunnet en hofteskade.

Etter gullfeiring med laget i helgen bærer det rett til samling med resten av landslaget.



– Ja, vi drar vel hjem senest mandag. Også er det vel bare å slutte seg til troppen som drar til Frankrike.

– Nå er jo ikke troppen tatt ut enda, men jeg håper jo å få være med, sier Røymark.

Det blir liten tid til hvile. Etter åpningskampen lørdag 6. mai går det slag i slag frem til gruppespillet er ferdig ti dager senere. Norge møter Frankrike, Canada, Finland, Slovenia, Hviterussland, Tsjekkia og Sveits i Gruppe B som spilles i Paris. Den andre delen spilles i tyske Köln.

Strålende sesong

Norge kan nyte godt av å ha med seg veteranbacken Bonsaksen til Paris. I år har han spilt solid for sitt finske lag.

– Jeg opererte jo etter sesongen i fjor, så det tok et par måneder før jeg kom i gang, men så har det gått veldig bra etter det.

Han hadde best pluss/minus-statistikk av alle backene i ligaen, hadde 16 poeng, og fulgte opp med storspill også i sluttspillet.

– Det er heldig for meg at vi har et bra lag da, sier en ydmyk Bonsaksen.

Røymark på sin side kom til klubben før årets sesong, en sjanse han er glad for at han fikk.

– For min del har det vært en fantastisk reise, sier den andre Oslo-gutten.

