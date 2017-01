Kommentar FREDRIKSTAD (VG) (Stjernen – Sparta 0-3) Det var ikke noe fyrverkeri av en hockeykamp, men det var et fyrverkeri av en hockeyfest.

Det ble skrevet et lite stykke norsk idrettshistorie, og et stort stykke norsk ishockeyhistorie:

9.245 tilskuere var i Håkons Hall på Lillehammer da Peter Forsberg rundlurte Canada-keeper Corey Hirsch og Sverige ble OL-mestere på Lillehammer i 1994.

12500 tilskuere var på Fredrikstad Stadion 21. januar 2017, da Sparta fra Sarpsborg senket rivalen Stjernen.

RIGGET FOR FEST: Slik så det ut da tidenes første norske Winter Classic ble spilt på Fredrikstad Stadion. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Det vil si så godt som fullt, som Fredrikstad Fotballklubb også har opplevd noen ganger, i mai og juni.

Men denne gangen var setene med de svære «FFK»-bokstavene dekket av folk med lue, skjerf og votter i rundt null grader. Kunstgresset var dekket med is fra 16 meter til 16 meter.

Mellom seks og syv millioner kostet moroa. 330 kroner kostet billetten på felt M, rad 14, plass 29, rundt 30 meter fra isen, og kalkulatoren kommer til å vise et meget solid plusstall.

«Åssen skal vi klare å se pucken gå i mål æ?» meldes det fra tribunen. Det var ikke så lett, ikke bare fordi den var langt unna. Det var også et annet problem; flere ganger måtte det legges inn pauser der 12-13 personer utstyrt med koster gjorde alt de kunne for å pusse bort dugget på pleksiglasset. På nederste rad kan man knapt ha sett noe som helst, og de seks store LED-skjermene nede på gresset måtte man sitte veldig høyt oppe for å få noe glede av. Det var ikke alle tilskuerne som kom tilbake etter periodepausene...

KAMPEN MOT DUGGET: Det måtte legges inn flere «pussepauser» for at publikum skulle få muligheten til å følge kampen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Men det var nok verre å få øye på pucken på Michigan Stadium for tre år siden, da 105.000 mennesker så Toronto Maple Leafs slå Detroit Red Wings 3-2. 13 seriekamper er spilt utendørs i moderne tid i NHL, ni av dem såkalte «Winter Classic»-oppgjør, spilt 1. eller 2. januar hvert år siden 2008. Fenomenet har spredd seg til store deler av Europa, først ute var ungarske Ferencvárosi i 2009, deretter har det blitt spilt utendørs i Sverige, Østerrike, Tsjekkia, Finland, Kroatia, Slovenia og Sveits – før Fredrikstad satte Norge på det samme kartet.

Og byen som fyller 450 år gjorde det med stil. Alex Rosén kjørte showet, det var fyrverkeri, nasjonalsang og glade mennesker. «Bli med å synge hvis du hatær Fredriksta', la-la-la-la», kom det fra noen sarpinger, men dette er jo bare uskyldig moro mellom to klubber som har vært rivaler siden 1970-tallet.

De har byttet på å være best, lever i et hat-kjærlighet-forhold der begge jubler når naboen mislykkes, men egentlig burde gjøre det motsatte. Ishockeyinteressen i Østfold har aldri vært mer intens enn i 1980-årene, da begge lagene vant NM-titler og folk som Ørjan Løvdal og Morten Finstad og Geir Myhre og Sivert Andersson fylte opp Stjernehallen og Sparta Amfi et par timer før kampstart.

Men en vinterklassiker fikk de gamle heltene aldri oppleve. Mange av dem var på tribunen denne lørdagen, og der fikk de se at rammen rundt var bedre enn kampen. Særlig skuffet et tamt hjemmelag som knapt kom til skudd, og de som satt bak mål levde aldri farlig, for å si det sånn, selv om speaker ba dem følge litt ekstra med da kampen startet.

På Winter Classic: Trond Johannessen.

Fredrikstads altmuligmann Dag Solheim, prosjektets pådriver, prøvde flere ganger i midtperioden å få fart i hjemmepublikumet, særlig med frasen «Det er vi...som er...fra Fredrikstad». Han ble stadig pepet ned av den blå delen, og isteden var de «de som er fra Sarpsborg» som rappet hele showet.

Håkon Stormli (21) ble historisk da han feide inn tidenes første norske Winter Classic-mål i midtperioden, og i sluttminuttene ordnet Daniel Öhrn og Niklaes Roest en komfortabel seier til laget som trengte poengene mest i jakten på en sluttspillplass.

Så gjenstår det å se om det er noen andre norske klubber og byer som har lyst til å ta seg av en ny norsk vinterklassiker.

Denne bør ha gitt mersmak.