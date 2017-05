Thoresen: Slik skal vi slå Sveits

PARIS (VG) Patrick Thoresen (33) mener nøkkelen til seier i Norges andre VM-kamp søndag kveld er å legge press på backene til Sveits.

– Vi må være disiplinerte. De er kvikke og rappe. Men jeg føler at de er dårligere defensivt enn offensivt. Vi må legge press på backene deres, sier Patrick Thoresen til VG i pressesonen - noen minutter etter at han er kåret til Norges beste spiller i VM-premieren.

Den vant trener Petter Thoresens «hockeygutta» med knappest mulig margin (3-2) etter at sønnen Patrick hadde scoret to mål: 2-0 midtveis i andre periode og 3-1 drøyt 11 minutter før siste ordinære periodes slutt.

– Vi er en gjeng som ofrer seg, med det krydderet vi har på toppen, svarer Stavanger Oilers-løper og VM-veteran Kristian Forsberg (31) på spørsmål om Patrick Thoresens innflytelse.

– Han er en utrolig viktig spiller for oss, sier backbauta Jonas Holøs (29) om Patrick Thoresen.

Holøs spilte desidert mest av alle Norges utespillere: 28.33 minutter totalt.

Patrick Thoresen spilte desidert mest av alle Norges løperspillere: 20.37 minutter. Etter kampen ga han uttrykk for at det var en stor påkjenning. Men han og Holøs må antakelig være forberedt på å bære en like stor byrde i oppgjøret mot Sveits - og Patrick Thoresen må være forberedt på å svare på flere spørsmål om Sveits.

Denne sesongen har han spilt for ZSC Lions Zürich i den sveitsiske toppligaen NLA. For åtte år siden spilte han for Lugano i samme liga. Sveits stiller med fem spillere fra Lions Zürich i 2017-VM i Paris.

– Vi har spilt jevnt mot Sveits tidligere, vi har til og med slått dem et par ganger de siste årene (med ett mål i VM 2011 og VM i Moskva (spillforlengelse) i fjor), understreker Patrick Thoresen.

På spørsmål om når han sist scoret to mål i en VM-kamp, ber han spøkefullt VGs spørsmålsstiller om å skjerpe seg.

Det gjorde han mot Russland i 2015-VM i Ostrava (2-6, målgivende pasninger: Mathis Olimb (2), Jonas Holøs og Morten Ask). Da spilte Patrick Thoresen for SKA St. Petersburg i Russland-baserte KHL.

– Det blir en ny 50/50-kamp mot Sveits. Eller kanskje 60/40 i favør av Sveits. Vi får nyte denne seieren et par timer; jeg synes vi fortjente den. Det er en ekstremt god følelse å kunne legge seg med seier, sa keeper Lars Haugen lørdag kveld etter å ha reddet 22 skudd i åpningskampen mot Frankrike.

Han mener baklengsmålene var «to glipper» og at det der og da føltes litt guffent, og at reduseringen til 2-3 kom kjapt (10 sekunder etter Thoresens 3-1) - og at den var «unødvendig».

– Det er fint å ha Thoresen på laget?

– Det er alltid deilig å ha Thoresen. Ingen tvil. Og det er ekstra deilig å se overtallsspillet vårt fungere, svarer Lars Haugen.

PS! Da Norge slo Sveits 4-3 i spilleforlengelse (matchvinner Andreas Martinsen) i Moskva-VM i fjor, uten lyskeskadete Patrick Thoresen, scoret Norge tre mål i overtallsspill. Da Norge vant 3-2 i VM for seks år siden i Ostrava, scoret hockeygutta ett i overtallsspill - og Sveits to.