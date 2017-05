PARIS (VG) (Norge-Frankrike 3-2) Trener Petter Thoresens sønn, Patrick Thoresen (33), scoret to mål og sørget for tre veldig viktige poeng i hockeyguttas åpningskamp i VM.

– Det har alltid vært jevne kamper mot Frankrike, vi ble satt under press, men vi var det beste laget, sa trener Petter Thorsen til Eurosport, og la til:

– Det er selvfølgelig veldig viktig å vinne åpningskampen, da har vi den bak oss. Så blir det spennende å se hvordan det går fremover.

Haugen solid

Norges VM-start mot vertsnasjonen i Paris ble så jevn som spådd.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike



Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Da Thoresens «hockeygutta» så ut til å kontrollere oppgjøret med 2-0, kom Frankrike tilbake og la opp til en thrilleravslutning ved å redusere i 39. spilleminutt - og igjen 10 sekunder etter Patrick Thoresens 3-1 bae 10 minutter før ordinær spilletids slutt.

Frankrikes stjernespillere Antoine Roussel og Pierre-Edouard Bellemare fikk mye spilletid av trener Dave Henderson umiddelbart i første periode, men Jonas Holøs & co var flinke til å pakke dem inn.

– Vi må bare stole på oss selv og gjøre vår egen jobb. Vi må være kloke og fornuftige, sa Petter Thoresen til Eurosport rett før kampstart.

Spillerne hans gjorde som han sa, for å si det slik.

Frankrike tilrev seg et visst overtak etter hvert, antakelig som følge av to overtallsspill. Men det er feil å si at det lå en scoring i luften. Til det virket Lars Haugen for solid, godt hjulpet av kompakt forsvarsspill.

Sammendrag 1. periode: Patrick Thoresen og Henrik Ødegaard satte tonen - tøft nærkampspill - umiddelbart, i angreps og forsvarssonen. Andreas Martinsen fulgte opp; Frankrike fikk ikke festet det grepet de antakelig ønsket - før mot slutten av perioden. Reichenberg (Thoresen/KA Olimb) nær ved å sette 1-0 i siste sekund.

Skudd: 6-7

Kongen av Danmark



Solid virket ikke Cristobal Huet (41) da Mathis Olimb lurte ham med en god, gammel fintevariant - kalt kongen av Danmark - og spilte pucken frem til lillebror Ken André Olimb.

«Kenna» - Norges beste løperspiller i 2016-VM - satte den kontant inn over mållinjen bak Huet i 26. spilleminutt. Patrick Thoresen sto for den første av to målgivende pasninger.

Tre minutter senere byttet trioen litt på rollene. I overtallsspill fem mot tre, la Patrick Thoresen på til 2-0 etter målgivende fra brødrene Olimb. Da alt, med norske øyne, lot til å være å være i de beste hender, utnyttet Frankrike sitt andre overtallsspill - snaut to minutter før midtperiodens slutt.

Sammendrag 2. periode: Mathis Olimb driblet seg bort ved Haugens høyre stolpe: Nesten 0-1. I undertall (Trettenes utv) mistet Forsberg kølla; Frankrike stadig nærmere kampens første mål. Olimb rettet opp driblefeilen - typisk Olimb - da han lurte alle isens franskmenn. Thoresens 2-0 ga hockeygutta selvtillit-kick; Frankrikes dalte. Reduseringen: Mathis pådro seg unødvendig utvisning; Stephane da Costa presset inn 2-1.



Skudd: 11-11

Første målet vinner?



Foran siste ordinære periode sto ett spørsmål frem: Hvilket av lagene kom til å score det neste målet? Det ville etter alt å dømme avgjøre premieren. Tre poeng, to, ett eller null poeng, det var helt åpent hvem som skulle ta med seg hva til kamp nummer to.

Alt dette ekstra viktig etter at Sveits tidligere lørdag ga bort ett poeng til Slovenia. Sveitserne ledet 4-0, slovenerne reduserte tre ganger og utliknet - før Sveits skaffet seg to (av tre mulige) poeng i straffeslagskonkurransen.

Patrick Thoresen sto - nesten - for avgjørelsen tre minutter inn i de siste 20 minuttene, før eventuell spillforlengelse. Cristobal Huets mål var så å si åpent da Norges beste spiller fikk pucken ved Huets venstre stolpe, og «bare» skulle sette den inn ... Huet reddet på mirakuløst vis.

Sveits-proff Thoresen virket oppgitt, men ga ikke opp. Han viste hvilken klassespiller han er da han la inn 3-1 bak Lausanne-keeper Huet.

Men den gleden skulle vise seg kortvarig. 10 sekunder (!) senere hadde Stephane da Cista redusert igjen. Denne gangen etter veldig sløvt forsvarsspill av Norge.

Sammendrag 3. periode: Fritt etter Drillo, er ledelse 2-1 ikke noe særlig å ri på. Samtidig fikk Norge til effektive spillevendinger som følge av franskmennnenes desperasjon etter å måtte score og utlikne. De siste 10 minuttene mildt sagt nervepirrende da da Costa reduserte umiddelbart etter Thoresens andre mål.



Skudd:

Slik spilte Norge mot Frankrike

Keeper (terningkast 5): Lars Haugen slapp én svak retur midtveis i 1. periode, men ellers solid innledningvis - også i undertall. Fortsatte like stødig, uten store fakter avverget han stort sett det vertene hadde å by på.

Backer (terningkast 4): Godt balanserte par, med Nørstebø-pluss (minus utvisning) offensivt. Debutant Lesund med gedigen feilpasning egen sone, mens Holøs håndterte Roussel støtt.

Løpere (terningkast 5): Bra trøkk i alle fire rekkene, Thoresen, Ken André Olimb, Martinsen og Mathis Olimb ekstra godt synlige. Tredjerekken med Trettenes, Forsberg og Rosseli Olsen bør ha større potensial offensivt. Røymrk/Roest gode i undertallsspill.

Trener Petter Thoresen (terningkast 5): Har skapt gjennomgående god balanse og rytme, og disiplin med hensyn til utvisninger. Matchet enkeltspillere/laget så å si perfekt fra start.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Frankrike

Keeper: Lars Haugen

Rekker: Aleksander Reichenberg, Ken André Olimb, Patrick Thoresen

Andreas Martinsen, Mathis Olimb, Anders Bastiansen

Mats Rosseli Olsen, Kristian Forsberg, Mathias Trettenes

Thomas Valkvæ Olsen, Niklas Roest, Martin Røymark

(Sondre Olden)

Backpar: Jonas Høløs, Erlend Lesund

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Mattias Nørstebø, Henrik Ødegaard

(Dennis Sveum)

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.