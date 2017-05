Thoresen: Hallo! Finland er storfavoritter

PARIS (VG) Landslagssjef Petter Thoresen (55) røper at hockeygutta hans «fra dag én» har vært enige om at de ikke kommer til å score flere enn tre mål i kvartfinale-skjebnekampen - og at «Hallo!» Finland er storfavoritter.

– Jeg synes vi falt litt «ned» i kampen mot Sveits (0-3) etter seieren 3-2 i åpningskampen mot Frankrike. Nå kan vi ikke leve på det vi gjorde mot Tsjekkia. Vi må takle ikke å være fornøyd med det. Det tror jeg heller ikke vil skje, sier Petter

Norge må antagelig ta fire poeng på de tre siste grunnspillkampene for å gå til kvartfinalen i VM – for fjerde gang siden 2008. Tap etter ordinær spilletid mot Finland lørdag, vil etter alt å dømme innebære at Norge må ta poeng fra regjerende verdensmester Canada mandag – og slå Hviterussland i ordinær spilletid tirsdag.

Thoresen til VG i Norges møte og taktikkrom på laghotellet her i Paris.

– Men - Hallo! - Finland er storfavoritter. Vi må ikke tillate dem å få godfølelsen, tilføyer han.

Historisk sett har Norge gått på solide blemmer mot Finland i mesterskap.

Ett kvartfinalepoeng 2008



For to år siden 0-5 i grunnspillet i Tsjekkia-VM i Ostrava. For 33 år siden var Petter Thoresen med som spiller da Norge tapte 2-16 for finnene i Sarajevo-OL, etter 4-10 for Tsjekkoslovakia i åpningskampen.

Men det fins resultatmessige lyspunkter.

I 2008-VM i Halifax utliknet Anders Bastiansen til 2-2 ni sekunder før 1. periodes slutt. Norge tvang det stjernespekkede finske laget til spilleforlengelse, som Tuomo Ruutu avgjorde etter 87 sekunder.

Pål Grotnes reddet 30 skudd. Seks spillere fra Norges lag for ni år siden spiller på Petter Thoresens VM-lag 2017: Anders Bastiansen, Henrik Ødegaard, Mathis Olimb, Martin Røymark, Jonas Holøs og Kristian Forsberg.

Det ene poenget sørget for at hockeygutta til daværende trener Roy Johansen (57) gikk til VM-kvartfinalen for første gang. Tre år senere tapte Norge VM-kvartfinalen 1-4 for Finland i Bratislava.

Savner målscorere



– Vi kommer ikke til å score flere enn tre mål. Det har vi vært enige om fra dag én, sier Petter Thoresen.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge–Frankrike 3–2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge–Sveits 0–3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia–Norge 1–5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia–Norge 1–0 (etter spilleforlengelse)



Lørdag 13. mai kl. 12.15: Norge–Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada–Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland – Norge

Han vedgår at et par typiske målscorere er mangelvare i hans første VM-lag. Patrick Thoresen har scoret tre av Norges åtte mål på fire kamper. Bare fire andre spillere har klart å skyte pucken inn bak motstandernes keepere: Ken André Olimb (2), Mathis Olimb, Kristian Forsberg og Aleksander Reichenberg.

– På isen under treningen i formiddag, sa jeg til spillerne at vi alle ønsker å se at lagkamerater ofrer seg. Mot lag som er bedre enn oss, må vi ha høy arbeidsmoral og ta kloke avgjørelser, sier Petter Thoresen.

På spørsmål om han tror det blir en fysisk batalje, svarer han at «vi» ikke legger opp til det. Han mener at finnene går ganske mye hjem, som han uttrykker det. De legger med andre ord opp til å overraske Norge med hurtige spillevendinger. Derfor må spillerne hans «legge pucken ned» bak Finlands forsvarsrekker i deres sone.

Opp 07.00



Hockeygutta må følge den planen for å ha en sjanse til å ta poeng lørdag formiddag.

De må også være nøye med å følge det medisinske støtteapparatets råd når det gjelder søvn og ernæring. Norge-Finland starter klokken 12.15. Petter Thoresen forteller at «legene» mener klokken 07.00 er et gunstig tidspunkt å stå opp, for å være våken til skjebnekampen.

– Det er utenfor vanlige rutiner. Jeg håper det er riktig i forhold til den biologiske klokken. Men vi må ikke lage et problem av det. Det er uvanlig. Alle vet det. Ferdig med det.

– Hodet styrer. Det gjør det meste vi driver med. Vi må stå tidlig, og det er kanskje en fordel for oss, tilføyer han.