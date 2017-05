PARIS (VG) (Norge-Sveits 0-3) Norges mål om kvartfinale henger i en tynn tråd etter at keeper-debutant Henrik Haukeland (22) fikk liten hjelp av slitne lagkamerater til å redde Norge fra et ydmykende tap mot revansjesugne sveitsere.

Trener Petter Thoresens «hockeygutta» vant 3-2 over Frankrike i VM-premieren.

Seier i 2016-VM Norge slo Sveits 3-2 i gruppespillet i 2011-VM i Kosice. Da endte mesterskapet med tap for VM-vinner Finland i kvartfinalen. I 2013-VM i Stockholm var Norge sjanseløse mot et meget sterkt Sveits: 1-3 (Ole-Kristian Tollefsen reduserte i overtallsspill 15 min før slutt etter målgivende pasn fra Mats Trygg). I Moskva-VM i fjor ledet Norge 3-1, men Sveits reduserte to ganger og utliknet 10 sekunder før ordinær spilletids slutt. Andreas Martinsen ble matchvinner 3.23 min inn i spilleforlengelsen (målgivende pasning Mathis Olimb, som var involvert i tre mål).

Vertsnasjonen tok herlig revansj for startvanskene søndag ettermiddag ved å slå 2011-verdensmester Finland 5-1 i kampen forut for Norges mot Sveits. Lørdag avga Sveits ett poeng - etter å ha ledet 4–0 - mot dumpekandidat Slovenia i sin premiere.

– Det gikk for fort for oss. Vi var ikke klare nok på de små tingene utpå banen. Også scorer vi ikke mål, sa Thoresen om kampen til Eurosport.

Han var mer fornøyd med kampens siste periode. Der skapte Norge mer enn de gjorde i en svært tam 2. periode hvor Norge kun registrerte fire skudd på mål.

– Jeg syns vi er litt slurvete med pucken fremover i banen. Det er jeg litt skuffet over, at vi spiller så vanskelig, fortsatte landslagssjefen.

VM-debutant i mål

Dermed var kampen om kvartfinaleplassene og den om å unngå nedrykk helt, helt åpen i VMs innledende gruppe B - før Norges andre av tre «må vinne»-kamper rad.

– Nå må vi bare hvile litt, for jeg ser gutta er slitne. Men vi skal være klar om et par dager, sa Thoresen som ikke utelukket sjansene for avansement, selv om veien frem nå er lang.

Keepertrener Pekka Alcén hadde valgt å bytte ut VM-veteran Lars Haugen (30) med VM-nykommer Henrik Haukeland (22) fra åpningskampen. Leksand-keeperen fra Fredrikstad-klubben Stjernen holdt på å rote det til skikkelig for seg - og Norge - etter bare 10 sekunder.

Men slapp med skrekken, og kom kjapt i rett modus.

For Haukelands lagkamerater tok det lengre tid; innledningen var preget av norsk slurv og unødvendige utvisninger. Patrick Thoresen skapte den første norske målsjansen etter snaut tre minutter ved god hjelp av Ken André Olimb.

– Vi spiller tidvis ganske greit. Samtidig er mål ganske avgjørende og de målene de får, både én og to, er faser som vi har snakket mye om, sa Patrick Thoresen, og la til:

– Det er litt bittert at vi slipper inn mål som vi har terpet så mye på. Vi skal være sterke ved vantet, men vi taper de duellene.

Han følte ikke at samtlige medspillere var påskrudd før kampen mot Sveits.

– Jeg syns ikke det virket som at alle var helt på, avsluttet Thoresen.

Dumme utvisninger



I Norges første overtallsspill skjøt Aleksander Reichenberg pucken - så vidt - i Sveits-keeper Leonardo Genonis høyre stolpe. Deretter pådro den kommende Sparta Praha-spilleren seg en unødvendig utvisning bak Genonis mål.

Det var «beholdningen» i første etter 20 effektive spilleminutter: Sveits skapte det offensive trykket, Norge var uvenn med pucken, tapte mange dropper, skapte sitt i overtallsspill - men satt for ofte i utvisningsboksen.

Mathis Olimb et grelt eksempel da han «prøvde» å spille en pasning fra bak Haukelands mål, til en motstander - og ble utvist da han ville rette opp blemmen.

– Vi er ikke med i det hele tatt. Vi vinner ikke dueller og er rett og slett for dårlig over hele linja i dag, oppsummerte Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen.

Besk pille



Jonas Holøs burde ha skudd Norge i føringen da han ble spilt fri av Thoresen - og Ken André Olimb - i overtallsspill seks minutter inn i midtperioden. Genoni vartet opp med feberredning.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Andreas Martinsen og Mats Rosseli Olsen byttet rekker. Det hjalp heller ikke Norge offensivt. Rekken med Martinsen, Røymark og Forsberg var på isen da Reto Schappi la inn 1-0 bak Henrik Haukeland. Snaut to minutter senere måtte han plukke enda en puck ut av nettet, etter at utespillere foran ham hadde gått seg helt bort.

Cody Almonds 2-0 var en besk pille å måtte svelge. Petter Thoresens mannskap virket ikke i stand til å reise seg etter den smellen. Det hadde hatt mer enn nok med å holde hodet over vann i forkant.

Skuddstatistikken i 2. periode ble 17-4 i Sveits' favør.

Den saken ble ikke de siste ordinære 20 spilleminuttene. Frisk Asker-spillerne Henrik Ødegaard og Anders Bastiansen måtte sette seg i utvisningsboksen. Sveits fikk gjøre som de ville. De fikk tiden til å gå, og den gikk alt for fort for Norge.

Sveits la på til 3-0 da Martin Røymark satt utvist for hekting 10 minutter før slutt. Det kunne like godt blitt 0-4 og 0-5 helt mot slutten ...

Nå gjelder det for Norge å bruke tiden godt frem til neste kamp, mot Slovenia tirsdag.

Børsen – Slik spilte Norge mot Sveits

Keeper: Henrik Haukeland startet rufsete, men kom inn i kampen ved første undertallsspill. Rolig og effektiv i nærspillet, flink til å skaffe seg skuddutsikt. Men det røynet på for VM-debutanten etter hvert, også.

Backer: Slet påfallende i nærkampspillet og med å få pucken ut av egen sone. Kaptein Holøs spilte nesten halve 1. periode; bedre og bedre. Unge Johannes Johannesen også. Erlend Lesund ut med skade 24. minutt.

Løpere: Olimb x 2, Thoresen m fl kreative og gode i overtall, men ellers hadde hver rekke ett svakt ledd - de hang ikke sammen. Røymark god, spesielt i undertall, i ny rekke med Forsberg og Rosseli Olsen/Martinsen.

Trener: Petter Thoresen – Har ikke klart å finne en gjennomgående god balanse i alle fire løperrekkene. Bør også ta en alvorsprat angående disiplin/utvisninger. Nå gjelder ikke noe annet enn seier over Slovenia tirsdag.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Sveits



Keeper: Henrik Haukeland

Rekker: Aleksander Reichenberg, Ken André Olimb, Patrick Thoresen

Andreas Martinsen, Mathis Olimb, Anders Bastiansen

Mats Rosseli Olsen, Kristian Forsberg, Martin Røymark

Thomas Valkvæ Olsen, Niklas Roest, Sondre Olden

(Mathias Trettenes)

Backpar: Jonas Høløs, Erlend Lesund

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Mattias Nørstebø, Henrik Ødegaard

(Dennis Sveum)

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.