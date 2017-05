Sverige klar for VM-finale – møter Canada

(Sverige–Finland 4-1, Canada–Russland 4-2) Sverige spiller finale i ishockey-VM. Men det er Canada som er favoritter til sitt 27. gull.

Det er fire år siden sist Sverige vant VM-gull. Da slo de Sveits på hjemmebane. Året etter ble det bronse. Siden har de vært et stykke unna verdenstoppen. I fjor var faktisk Tre Kronor ikke bedre enn nummer seks.

Nå øyner de muligheten til sin tiende VM-tittel i historien. Med 19 NHL-spillere i troppen oser det autoritet av mannskapet til landslagssjef Rikard Grönborg. I tillegg har de VM-radarparet William Nylander (Toronto) og Nicklas Bäckström (Washington).

Sverige har sannsynligvis ikke sett et bedre samspilt par siden Mats Sundin og Peter Forsberg herjet under VM i 2003. Og svenske hockeyfans har ikke glemt hvordan det gikk da nettopp Finland var motstander i kvartfinalen. Finnene ledet 5–1. Men Sverige vant 6–5 i Helsinki.

Nylander scoret sitt syvende VM-mål da han feide inn 3–1 over Finland i Lanxess Arena i Köln lørdag kveld. Hans 13. poeng så langt i turneringen. Det var en perfekt puck fra Bäckström. Og det var også slutten på Finlands drøm om finale.

Den levde imidlertid en god stund i første periode. Riktignok lå de under etter at Sverige hadde tatt en tidlig ledelse på en slagskudd av høy klasse fra Alexander Edler. Men de utlignet på sin første skuddforsøk da Joonas Kemppainen fant åpning i hjørnet til svenskenes største stjerne–keeper Henrik Lundqvist–lagkameraten til Mats Zuccarello i New York Rangers.

Finland slåss. Helt klart litt for tøft. Og når de kom i undertall straffet det seg. Da Sverige gikk opp til 2–1 på et meget godt håndleddskudd fra John Klingberg var de en spiller mindre på isen. Finlands keeper Harri Säteri så kanskje utgangen på skuddet, men han ble fintet ut av Oscar Lindberg.

Säteri så imidlertid alt før pucken suste inn bak ham til 3–1. Igjen var finnene i undertall. Deres forsvarsspill gikk i oppløsning. I tillegg hadde de omtrent ikke skudd på mål.

Finland måtte satse fremover i tredje periode. De ga Sverige muligheter. I tillegg fikk de hjelp av feilpasninger da Joakim Nordström ordnet 4–1 på et hardt skudd fra skrå vinkel.

Sverige møter Canada i finalen søndag kveld i Köln. Nord-Amerikanerne har vunnet de to siste VM-turneringene. Og de er storfavoritter til å ta tre på rad. I semifinalen vartet de opp med «monster-hockey» i tredje og siste periode mot Russland.

De lå under 0–2 etter annen periode (0-0 i første periode), men tok fullending over etter at Mark Scheifele reduserte til 1–2 etter 17 sekunder. Det var staten på marerittet for Russland. Canada høvlet over dem i det som blir betegnet som VMs beste match. Nate Mackinnon (2-2), Ryan O´Reilly (3–2) og Sean Couturier (4–2) scoret–og feiret.

– Det var en enorm seier for oss, men det er én kamp igjen, sier Ryan O´Reilly.

Bäckström er ikke enig i at Canada er så store favoritter. I et intervju med MAX sier han: – Vel, Canada er gode. De kommer til å bli en tøff kamp. De har mange NHL-spillere, men da har også vi og vi møter dem daglig, sier Bäckström.

