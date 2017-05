Samme VM-vise for hockeygutta til Thoresen

Kommentar Petter Thoresen (55) skal lede ishockeylandslaget i VM for første gang. Åtte spillere er borte fra forgjenger Roy Johansens (57) siste VM-lag. Men ellers er alt som det pleier å være for hockeygutta foran mesterskapet i Paris.

Roy Johansen avsluttet sin 15 år lange karriere som sjef for Norges ishockeylandslag med VM i Moskva for ett år siden. Petter Thoresen overtok og startet jobben med suksess: Norge kvalifiserte seg for OL-turneringen i Sør-Korea 2018 ved å slå Frankrike 2-1 i den siste av tre kamper på hjemmebane i september.

Møter Canada 15. mai Norges kamper i innledende gruppespill B i Paris: Frankrike kl. 20.15 (6. mai), Sveits kl. 20.15 (7. mai), Slovenia kl. 16.15 (9. mai), Tsjekkia kl. 16.15 (11. mai), Finland kl. 12.15 (13. mai), Canada kl. 16.15 (15. mai), Hviterussland kl. 12.15 (16. mai) # Canada har vunnet VM de to siste årene. I fjor slo de Finland i finalen, året før Russland. # Norge tapte kvartfinalen mot Canada i 2008, Finland i 2011 og Russland i 2012.

Roy Johansen slet noen år med å ta hockeygutta opp i VMs gjeveste sjikt. Men Norge har forsvart - i nær dobbelt forstand - opprykket fra 1. divisjon til VM for verdens 16 beste nasjoner siden mesterskapet i Latvia for 11 år siden.

Det er en prestasjon det står respekt av.

Mål: Kvartfinale



Hockeygutta var på sitt beste omtrent etter drøyt halvgått løp under Roy Johansens ledelse. De gikk til VM-kvartfinalen i 2008, 2011 og 2012, som står frem som et desidert sportslig og resultatmessig høydepunkt.

Nå skal Petter Thoresen innfri forventningene til Norge som en etablert A-nasjon, med målsetting om å komme blant de fire beste av åtte nasjoner i VM-gruppespill avdeling B (A i Köln) og gå til kvartfinalen 18. mai.

Det vil som alltid bli vanskelig.

VM kan like gjerne ende med én kamp om å unngå nedrykk til 1. divisjon. For å unngå det, bør det bli seier i første kamp lørdag klokken 20.15 mot vertsnasjonen Frankrike foran 14.500 tilskuere i AccorHotels Arena - samme sted som Norges håndballandslag spilte VM-finale mot Frankrike for tre måneder siden.

Tollefsen og Trygg ute



Norge har vunnet tre av åtte treningskamper i oppkjøringen til VM.

To mot Tyskland og en mot Danmark. Generalprøven mot Slovakia på Hamar ga to tap, inkludert baklengsmål i overtallspill og null scoringer i siste kamp.

Lagkaptein Ole-Kristian Tollefsen (33) og VM-backveteran Mats Trygg (40) er borte fra laget som tapte åpningskampen for Danmark i 2016-VM, og deretter slo Sveits (4-3 i spilleforlengelse) og Kasakhstan - men likevel sto i fare for å rykke ned foran siste gruppespillkamp mot Latvia (seier 3-1).

Patrick Thoresen (33) måtte droppe VM i fjor på grunn av en lyskeskade. Før Mats Zuccarello (29) eventuelt blir slått ut av NHL-sluttspillet med New York Rangers og sier ja til VM-spill, er landslagssjefens eldste sønn Norges viktigste utespiller.

Han må få det til, for at Norge skal få det til.

Vinn eller forsvinn?



Andre nøkler til suksess: Matchvinner-keeper Lars Haugen, mål-brødrene Mathis og Ken André Olimb, backbauta Jonas Holøs og stormtroppfører Andreas Martinsen.

Oppfylles disse kriteriene, er Petter Thoresens «Nye Hockeygutta» gode nok til å vinne sine tre første kamper i det innledende gruppespillet mot Frankrike, Sveits og Slovenia - og den siste mot Hviterussland.

Det vil bety kvartfinale.

I motsatt fall - tre tap innledningsvis - vil det være snakk om «vinn eller forsvinn» foran møtet med hviterusserne. Det er A-VMs nådeløse virkelig. Men det er ikke noe nytt. Slik har det alltid vært, og det vil også være Petter Thoresens lodd som Norges ishockeysjef.