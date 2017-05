(Sveits – Sverige 1–3) Sveitserne trodde de hadde redusert mot Sverige, men målet ble aldri godkjent.

Med fire minutter igjen av torsdagens VM-kvartfinale, trodde Dominic Schlumpf at han hadde redusert til 2-3 mot Sverige, og at han hadde tent semifinalehåpet for Sveits.

Men rett før pucken snek seg over mållinjen, blåste dommeren av spillet.

Han hadde sett det han mente var en blokkering, og stoppet spillet før han så at pucken gikk inn.

Selv svenske eksperter mener målet skulle vært godkjent.

– Det er en veldig stor dommerfeil, dette. Han blåser alt for raskt. Det er en skandale, faktisk, sa ishockeyeksperten Petter Rönnqvist i det svenske C More-studioet, ifølge Aftonbladet.

Vil ikke skylde på dommeren

Det sveitsiske laget var rasende på dommerne, men treneren, Patrick Fischer, vil ikke legge skylden for tapet på dommeren.

– Vi hadde våre sjanser i overtall, men får ikke uttelling. Da blir det vanskelig mot lag som Sverige, men til slutt kan vi ikke skylde på dommeren, sier han ifølge Blick.

Den sveitsiske spilleren Gaetan Haas er mer kritisk enn sin sjef.

– Det er underlig. Fra benken ser man at den er inne. Det er surt for oss, sier han til samme avis.

– Man trenger litt flyt

Den svenske målvakten Henrik Lundqvist mener avblåsningen er et eksempel på marginene lag må ha i VM.

– Dommeren trodde jeg hadde den, og jeg trodde også at jeg hadde den. Men slik er det i slike kamper, man trenger litt flyt, sier han til Expressen.

Svenskene holdt unna de siste minuttene mot Sveits, og er klare for VM-semifinale mot Finland på lørdag.

Canada og Russland skal gjøre opp om den andre finaleplassen.