Norges kvartfinaledrøm: Finland vil kjenne presset

PARIS (VG) (Slovenia-Norge 1-5) Landslagssjef Petter Thoresen (55) «tipper» at Finland er motstanderen hockeygutta hans kan og må stjele poeng fra - for at Norge skal gå til kvartfinale for fjerde gang i løpet av 10 VM siden 2008.

– Jeg tipper Finland. De har begynt (mesterskapet) «sådär». De vil nok kjenne presset på at de må slå oss, svarer han på VGs spørsmål om hvilke av «de tre store» Norge kan slå før siste gruppespillkamp mot Hviterussland 16. mai.

Tabell gruppe B etter tre runder Enkel serie - de fire beste til kvartifinale (poeng/målforskjell) 1) Canada 9 (17-3) 2) Sveits 6 (11-8) 3) Norge 6 (8-6) 4) Frankrike 5 (11-7 ) 5) Tsjekkia 5 (11-8) 6) Finland 4 (7-11) 7) Slovenia 1 (1-17) 8) Hviterussland 0 (3-15) PS! Latvia topper gruppe A i Köln etter tre seirer (9 poeng) i ordinær spilletid, foran Russland (8), USA (6) og Sverige (4).

Leste du denne? – Vi er knallgode

Tsjekkia torsdag ettermiddag, forrige VMs finalist Finland lørdag formiddag, regjerende verdensmester Canada mandag ettermiddag, Hviterussland tirsdag formiddag.

Norge har seks poeng etter tre kamper - akkurat det Petter Thoresen «hadde drømt om» - og må antakelig ta fem-seks til i de fire neste for å ende blant de fire beste kvartfinaleklare.

– Fire-fem poeng holder



Tre mot nedrykkstruede Hviterussland i den siste kan bli vanskelig nok, men bøygen er to-tre poeng mot «de tre store» før den. Men, selv om det er en klisje, alt kan åpenbart skje i Norges gruppe B.

Bakgrunn (VG+): Disse kampene kan Norge vinne

Finland tapte 1-5 for Frankrike, som Norge slo 3-2 i åpningskampen. Finland ledet 3-0 over Tsjekkia, men tapte 3-4 etter spilleforlengelse og straffeslagskonkurranse.

Foran Frankrike-Sveits tirsdag kveld, lå Norge på 2. plass i Paris-gruppen (gruppe A i Köln). Etter den lå Petter Thoresens «hockeygutta» på 3. plass. Sveits tok ledelsen 3-2 da det gjensto snaut syv minutter av ordinær spilletid, vertsnasjonen utliknet to og et halvt minutt senere.

Etter spilleforlengelsen vant Frankrike i straffeslagskonkurransen med Stephane da Costa som eneste målscorer og matchvinner.

To poeng til Frankrike, ett til Sveits.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge 1-5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

– Veien til kvartfinale er kort. Alle kan slå alle, det kan bli en j... tight og jevn gruppe. Vi lukter på kvartfinale, men må ta minst ett poeng fra en av «de tre» og slå Hviterussland. Jeg tipper fire-fem poeng til holder, sier Patrick Thoresen (33) til VG i pressesonen.

Mot Slovenia spilte han frem sine nye rekkekamerater, brødrene Mathis (31) og Ken André (28) Olimb, til 1-0 og 2-0, før han selv 43 sekunder før slutt gjorde 5-1 etter målgivenede pasninger fra Ken André og backveteran Alexander Bonsaksen (30).

Slurvete og naive



Leste du denne etter Norge-Frankrike? Thoresen: Vi var best

– Førsterekken tok ansvar og viste vei. Nå føler vi egentlig mer lettelse enn glede. Dette gir oss muligheten til å spille om en kvartfinaleplass, og vi kan spille med lavere skuldre. Men vi må gjøre alt bedre. Vi spilte ingen knallmatch nå, sier Jonas Holøs (29).

Landslagstrenerens sønn, som har gjort tre mål og lagt tre målgivende pasninger på tre VM-kamper, er enig med landslagskapteinen.

– Vi var ikke gode nok «over all». Slurvet, var naive; vi tror vi er bedre enn det vi er. Vi hadde flaks som ledet 3-0 etter første periode, da vi var dårligst. Men vi vant på den dårlig dag. Jeg tror det aldri har skjedd før at Norge har fått noe gratis, som nå, mener Patrick Thoresen.

Selv om den tidligere NHL og KHL-proffen debuterte i VM for 13 år siden, har han imidlertid ikke spilt VM-kvartfinale for Norge mer enn en av tre ganger. I Stockholm-VM for fem år siden ble han til gjengjeld mesterskapets nest beste målpoengjeger med syv mål og 11 målgivende pasninger.

Bakgrunn (VG+): VMs 10 største stjerner

– Jeg får vel ta rollen som «the good guy», sier en humørfylt Mathis Olimb til VG etter at Thoresen har konkludert en smule negativt.

«Reich» på kanten



– Dette er veldig deilig. Vi har satt oss selv i en god posisjon og kan fortsette å drømme om kvartfinale. Jeg synes vi skal tørre å prate om den. Det er for passivt alltid å snakke om overleve, mener Olimb.

Men han understreker at Norge må spille bunnsolid defensivt og med «desperasjon» når målsjansene, ikke alt for ofte, vil komme mot de tre store.

Leste du denne etter 0-3 for Sveits? – Det gikk for fort for oss

– Vi må utnytte sjansene, og det kommer alltid sjanser. Jeg så litt av kampen Frankrike-Finland (5-1). Da var ikke finnene spesielt gode. Vi kan alle, på en dårlig dag - hvis vi har en god dag, sier VM-debutant Aleksander Reichenberg (24).

Storhamar-spilleren som er klar for tsjekkiske Sparta Praha kommende sesong, dro seg kvikt inn fra høyre kant og gjorde 4-0 i overtallsspill - nummer 61 sitt første VM-mål - etter målgivende pasninger fra Jonas Holøs og keeper Lars Haugen (30) da det gjensto 62 sekunder av midtperioden.

PS! Norge tapte 1-4 i VM-kvartifinalen mot gullvinner Finland i 2011-VM i Slovakia. For to år siden endte oppgjøret i grunnspillet 0-5 mot finnene i Tsjekkia-VM.