Norges hockeysjef: Får se «Kongen av Danmark» igjen

PARIS (VG) Landslagssjef Petter Thoresen (55) tror vi kan få se en reprise av brødrene Mathis og Ken André Olimbs spesialtrekk «Kongen av Danmark» allerede i Norges andre VM-kamp mot Sveits søndag kveld.

– Det tror jeg aldri kommer til å gå ut av «boka». Det kommer til å kunne gå allerede i kveld (igjen), hvis de får muligheten til det, sier Petter Thoresen til VG etter hockeyguttas lette treningsøkt før lunsj søndag.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Norge møter Sveits VM-grunnspillets andre kamp klokken 20.15 i kveld.

Etter det VG har grunn til å tro, vil Leksand-keeper Henrik Haukeland (22) få sin mesterskapsdebut etter at Lars Haugen (30) reddet hockeygutta til seier mot vertsnasjonen lørdag kveld.

Opprinnelsen til Kongen av ...



Mathis Olimb (31) er enig med Thoresen, som gikk seirende ut av sin VM-debut som hockeysjef med 3-2, og på toppen av det hele fikk se sønnen Patrick Thoresen (33) score to mål i premieren mot Frankrike.

– Det er vanskelig å «scoute» den, svarer han på spørsmål om «Kongen av Danmark»-trekket ikke kan gjentas i dette VM fordi Norges neste motstandere nå er blitt klar over det.

Det er med andre ord veldig vanskelig å forutsi, eller avsløre.

– Men det må skje «naturlig»; vi må være i rette posisjoner, forklarer Mathis Olimb.

Han la målgivende pasning til Sveits-proff Thoresens 2-0, og ikke minst lillebror Ken André Olimbs 1-0 - i form av spesialtrekket som har en egen evne til å ta motstandere på sengen: «Kongen av Danmark».

Discoverys ishockeyekspert Espen Shampo Knutsen (45) er i likhet med landslagssjef Petter Thoresen ikke på det rene med hva som er opprinnelsen til uttrykket. Thoresen senior «tror» det så dagens lys første gang for 50 år siden, da Norge - med et par Hasle/Løren-spillere: Terje Thon/Tore «Kræsj» Kristiansen - spilte en kamp i Danmark (og skapte trekket; i alle fall uttrykket).

Klikk-klakk



Mathis Olimb har ikke peiling på det historiske aspektet, men han og Ken André (28) vet hvordan det skal utføres.

Brødrene - av Patrick Thoresen kalt Henrik og Daniel etter de svenske NHL-tvillingbrødrene Sedin - satte nærmest hele Frankrike ut av spill med spill og pasningsfinten i 26. spilleminutt lørdag.

– Jeg vil ikke si at vi øver på det. Men det er noe Kenna og jeg har pratet om, og som vi har gjort når vi har spilt sammen før, svarer Mathis Olimb på spørsmål om det er noe de trener på eller om det sitter i ryggraden.

Den siste sesongen har de spilt sammen i svenske Linköping, under den norske treneren Dan Remy Tangnes. Foran VM-premieren hadde Petter Thoresen plassert dem i hver sin rekkekombinasjon. Men da de fikk spille sammen - med Patrick Thoresen - sa det umiddelbart klikk-klakk.

Lagmaskinen Norge



Forrige sesong spilte Mathis Olimb totalt 18 kamper for det sveitsiske klubblaget Kloten, som har to spillere på Sveits' VM-lag her i Paris.

Da Norge slo Sveits 4-3 i spilleforlengelse i Moskva-VM 2016, la han målgivende pasning til Ken André Olimbs 1-1-utlikning, scoret 3-1-målet og la målgivende pasning til Andreas Martinsens (26) matchvinnende mål i overtallsspill.

– Jeg tror det kommer til å bli høyt tempo. Sveits har noen offensivt bra spillere, samtidig kan de være nonsjalante og slippe til litt. Vi må være skjerpet bakover og få til det ekstra sneppet fremover.

– Vi er den lagmaskinen, vi stoler på fire rekker og har bra backer - og flere spillere som kan avgjøre, sier Mathis Olimb om hva som kan være i vente.

Foruten «Kongen av Danmark».