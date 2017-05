PARIS (VG) (Tsjekkia-Norge 1-0 i spilleforlengelse) Keeper Lars Haugen (30) red av Tsjekkias innledende stormangrep og hockeygutta knep ett veldig viktig poeng i kampen om kvartfinaleplass.

Tsjekkia sikret seg to poeng da de klarte å overliste Lars Haugen i spilleforlengelsen.

– Det var en utrolig bra laginnsats. Vi kriget og ofret oss, så da er det surt ikke å vinne. Vi ofret oss som idioter, sier Ken André Olimb til VG like etter kampslutt.

– De får det ikke så lett som de hadde håpet på. Da vokser vi inn i matchen, men det surt ikke å vinne i dag, sier Niklas Roest til VG.



Etter fire kamper i Norges gruppe står nå Tsjekkia, Norge og Finland med syv poeng hver. Tre kamper gjenstår i kampen om kvartfinaleplass.

– Det er et vanvittig resultat av de norske hockeygutta, mente kommentator Jørgen Klem da det sto 0-0 etter tredje periode.

Landslagssjef Petter Thoresen (55) valgte å fortsette med suksessoppskriften fra 5-1 over Slovenia i tredje VM-kamp. Han satset på superrekken Ken André Olimb (28), Patrick Thoresen (33) og Mathis Olimb (31), foran backparet Jonas Holøs (29)/Mattias Nørstebø (21), fra start mot Tsjekkia.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge–Frankrike 3–2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge–Sveits 0–3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia–Norge 1–5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia–Norge 1-0 (etter spilleforlengelse)



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge–Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada–Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland – Norge

Bakgrunn: Derfor blir det tungt å ta poeng mot Tsjekkia

De første spillebyttene ble trykket bekymringsfullt mye tilbake i egen sone, mot keeper Lars Haugen, av tsjekkernes tredjeoppstilling. Den var åpenbart tildelt spesialoppgaven «stopp Thoresen & co».

Norges superrekke var imidlertid ikke alene om å lide den skjebnen. Hockeygutta ble nærmest skutt i senk innledningvis. Spesielt under to overtallsspill for Tsjekkia. Keeper Lars Haugen reddet dem bokstavelig talt, og forbilledlig, fra et visst antall baklensgmål.

Et par i alle fall.

Leste du denne? Norge fikk Zucca-nei lenge før VM

Kjempet seg inn i kampen

Tsjekkia vant skuddstatistikken 12-3 de første 20 minuttene. Men førsterekken var nær ved å gi Norge 1-0 tre minutter før første periodepause. Tsjekkias brutale back, Radko Gudas, ble tvunget til å ta en utvisning for å hindre det.

Analyse (VG+): Disse VM-kampene kan Norge vinne

tbdfd14a.jpg - MOT KVARTFINALE: Mathis Olimb og Norge tok poeng mot Tsjekkia i den viktige VM-kampen i Paris torsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Kampbildet virket ikke like skjevt fra 2. periodes start. Tsjekkias kaptein, Jakub Voracek, kjørte noen stilrunder rundt Lars Haugen, men det var Mats Rosseli Olsen (26) som - ut av ingenting som det heter - fra høyre kant skapte midtperiodens første store målsjanse.

Tsjekkias keeper, Pavel Francouz, hørte kun suset fra pucken, som gikk utenfor.

Og så ble Voracek utvist. Mens han satt i utvisningsboksen, pådro lagkameratene hans seg enda en utvisning - for å ha for mange spillere på isen. Med to spillere i overtall, skapte Norge lite. Med en flere, var Ken André Olimb ikke langt unna å sette inn oppgjørets første scoring etter pasning fra storebror Mathis.

– Jeg føler jeg treffer ganske bra, men det blir ekstra surt at den ikke går inn da det ender 0-0 her, sier Ken André Olimb til VG om sjansen.

Se muligheten her:

Leste du denne? Her tar Hockey-Mats eksamen midt under VM

Jørgen Karterud (23), Mats Zuccarellos (29) «erstatter», markerte seg ved å vinne en nærkamp i midtsonen. Norge hadde ridd av stormen fra første periode. Bataljen om livsnødvendige poeng for å være med i kampen om å spille kvartfinale 18. mai, var med ett ganske jevn.

Eller i alle fall jevnere. Den offisielle skuddstatistikken: 10-2 i Tsjekkias favør; 22-5 etter 40 minutter.

– 0-0 mot Tsjekkia etter to perioder tar vi alle dager i uka, sa Rosseli Olsen til Eurosport etter nok en målløs periode.

Nervøst Tsjekkia

Hva med de siste 20 ordinære spilleminuttene? Kunne dette være den kampen - én av 10 - der Norge på en slags lykkens dag kunne rappe ett, to eller - wow! - tre poeng fra storfavoritten?

Anders Bastiansen (36) kunne i sin OL og VM-kamp nummer 101 ha gjort 1-0 i overtallspill, etter han hadde noen sekunder før hadde vunnt en dropp i Tsjekkias sone.

Tsjekkia opptrådte nervøst i 3. periode, Norge spilte med senkede skuldre. Det gikk drøyt ni minutter før tsjekkerne klarte å få i vei et skudd på Lars Haugen. Da fikk de på den annen side dampen opp. Keeper-Haugen måtte hente frem redningene fra første periode.

– Jeg syns helt ærlig ikke at det var så voldsomt press i dag. De kommer ikke ordentlig inn i grøten der. En veldig bra taktisk kamp av oss, sier Haugen til VG.

Radko Gudas prøvde å gruffe opp gemyttene da det gjensto ni minutter av ordinær spilletid. Han lyktes ikke særlig. Det kunne Sondre Olden ha gjort da det gjensto fire og et halvt minutt. Sammen med Mathias Trettenes kom han «alene» mot en tsjekkisk back, men Francouz reddet skuddet fra Olden greit.

Slik spilte Norge mot Tsjekkia

Keeper : Lars Haugen fikk det hett om ørene umiddelbart, men opptrådte kaldt og rolig da tsjekkerne hamret løs. Reddet 12 skudd i første periode, suveren i nærkampene i andre - blant annet da Plekanec var nær ved 1-0.

Backer: Presisjon og evnen til å få pucken ut av forsvarssonen bedre enn tidligere i VM. Bonsaksen gikk foran med å dekke skudd, fikk med seg de andre fem. Ødegaard veldig god i Norges gode midt og siste periode. Holøs stabil, stødig; en O2-maskin.

Løpere: Martin Røymark igjen en ener i undertallsspill. Martinsen kom mer til sin rett enn i de to foregående kampene. Flere meldte seg på med nyvunnen selvtillit, ekstra pluss til Rosseli Olsen, K Olimb. Thoresen mye spilletid igjen: Nærmere 15 min to første periodene.

Trener Petter Thoresen: Ser ut til å ha funnet de optimale konstellasjonene. Overtallsspillet ser fortsatt bra ut, men effektiviteten er under pari. Det må fungere bedre mot Finland, hvis fangsten skal bli et nytt kvartfinalepoeng lørdag formiddag.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Frankrike

Keeper: Lars Haugen

Rekker: Mathis Olimb, Patrick Thoresen, Ken André Olimb

Mats Rosseli Olsen, Anders Bastiansen, Martin Røymark

Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg

Mathias Trettenes, Niklas Roest, Sondre Olden

Jørgen Karterud

Backpar: Jonas Høløs, Mattias Nørstebø

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Dennis Sveum, Henrik Ødegaard

(Daniel Sørvik)

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.