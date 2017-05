Norge spiller for VM-kvartfinale igjen: – Vi er knallgode

PARIS (VG) (Slovenia-Norge 1-5) Hockeygutta ristet av seg nedrykkspøkelset og scoret seg inn i kampen om kvartfinaleplass da trener Petter Thoresens nye superrekke slo dumpekandidat Slovenia knockout.

– Vi gjennomfører fra start til mål, vi er knallgode rett og slett, mente Eurosport-kommentator Espen «Shampo» Knutsen.

Med seks poeng på tre kamper, trenger hockeygutta to seire i de gjenstående fire kampene for å ende blant de fire beste lagene i sin grunnspillgruppe - og dermed være klar for kvartfinale.

– Vi har mulighet til å nå kvartfinale nå, sier Alexander Bonsaksen til VG.



Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge 1-5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Norge slo Slovenia 3-1 i deres siste innbyrdes VM-oppgjør i Ostrava for to år siden.

Slo til umiddelbart



Trioen Patrick Thoresen, Mathis Olimb og Jonas Holøs regisserte 1-0 og 3-1 i 2015; kunne historien gjenta seg?

Det kunne se ut som om Norges nye trener, Petter Thoresen (55), håpet på det.

– Det var et norsk lag som var mer disiplinert enn forrige kamp. Vi spilte med mer hjerte. Vi satt sammen en rekke som scorer mål, og de andre spiller glimrende defensivt, sier Thoresen til Eurosport om seieren.

– Vi vet at det stilles krav til oss, og at vi må produsere. Å få et par mål er deilig da, sier Ken André Olimb til VG.

For Thoresen hadde komponert en helt ny førstefemmer foran «må vinne»-kampen tirsdag ettermiddag her i Paris: Jonas Holøs med offensive Mattias Nørstebø som backpartner, bak brødrene Mathis og Ken André Olimb, og Norges toppscorer Patrick Thoresen.

Den slo til og innfridde Thoresens forhåpning umiddelbart.

– Er det en trygghet å ha en slik førsterekke?



– Ja, det er en trygghet. Vi vet at det blir farlig fremover når de er på banen. Det er ikke bare førsterekka som er gode i dag, alle kommer mer inn i det i dag, sier Alexander Bonsaksen til VG om «superrekka».

Før 1-0 rev alltid hardt arbeidende Ken André Olimb til seg pucken ned mot rundtvantet i Slovenias forsvarssone, spilte den til Patrick Thoresen bak motstandermålet - Thoresen spilte den videre til Mathis Olimb foran.

Lillebror Ken André forstyrret Slovenia-keeper Matija Pintaric såpass at pucken - etter skudd fra Mathis Olimb - skvatt inn over mållinjen bak ham.

Norge i ledelsen i sjette spilleminutt: Perfekt start.

– Det er ikke ofte Mathis skyter, men der gjør han det bra, kommenterte «Shampo» Knutsen.

ORDNET OPP: Norges nye 1. rekke med Patrick Thoresen (f.v), Ken André Olimb og Mathis Olimb scoret de to første målene i skjebnekampen mot Slovenia i Paris tirsdag ettermiddag. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Speedy Reichenberg



Åtte minutter senere: 2-0.

Fra motsatt rundvant - Mattias Nørstebø til Patrick Thoresen, igjen bak Pintaric, frem til Ken André Olimb, som uten nøling knallet pucken opp i venstre kryss bak Slovenias siste skanse.

Drøyt hundre sekunder før første periodes slutt satte Aleksander Reichenberg (24) farten opp. VM-debutanten som er klar for Sparta Praha neste sesong, tildeles herved stor del av æren for at VM-veteran Kristian Forsberg (31) fikk anledning til å smokke inn Norges tredje mål - etter 11 skudd totalt.

Alle i spill fem mot fem.

Thoresen var imidlertid ikke udelt positiv, tross 3-0-ledelse etter første periode.

– Vi må være mer nøye. Vi har ikke vært så gode at ikke kan lene oss tilbake for å nyte det vi har gjort, sa Thoresen etter første periode.



Slovenia erstattet keeper Pintaric med Gasper Kroselj fra svenske AIK etter 3-0-scoringen.

Aleksander Reichenberg fikk ham til å virke mindre OK da han styrtet inn fra høyrekanten og la på til 4-0. Men for all del. En god prestasjon av Lillehammer-unggutten «Reich», etter målgivende pasninger fra Jonas Holøs - og keeper Lars Haugen!

– Jeg syns de hadde et «Japan-bytte», så jeg valgte å ta vare på pucken og fant en åpning, sier Reichenberg til VG om scoring.

Sveits-comeback?



Haugen virket på sin side ikke helt sjanseløs da Robert Sabolic reduserte til 1-4 bare 15 sekunder før midtperiodens slutt.

Skulle Slovenia makte et comeback som det mot Sveits tidligere i turneringen, da de lå under 0-4, reduserte tre ganger, utliknet og skaffet seg ett poeng etter spilleforlengelse og straffeslagskonkurranse?

Nei, langt ikke på langt nær. Norge red det hele i land på ganske betryggende vis, og Patrick Thoresen kunne nærmest logisk sette inn kampens siste mål etter pasning fra Alexander Bonsaksen.

Keeper: Lars Haugen - ryddet opp de få gangene det var nødvendig, først og fremst i undertall. God kontroll i en slags stykkevis og delt-vanskelig kamp. Sabolic' redusering (1-4) så litt enkel ut.

Backer: Dennis Sveum inn for skadete Erlend Lesund. Jonas Holøs stadig nærmere gode, gamle - suverene - takter (wow: KO-taklingen på Rok Ticar!). Pluss til Alexander Bonsaksen, som bidrar godt til at Johannes Johannesen begynner å likne sitt debutant-jeg fra forrige VM.

Løpere: Patrick Thoresen en ener i vid forstand. Men Ken André Olimb er med sin kløkt og vilje den gjennomgående mest nyttige og effektive på isen, slik han var det i 2016-VM. 1. rekken med Thoresen og 2 x Olimb står til en femmer, resten ... Små pluss til Rosseli Olsen, og Reichenberg for fartsøkningen.

Trener Petter Thoresen: Satset alt på ett kort offensivt med en ny førstefemmer, og lyktes. Har imidlertid fortsatt en utfordring når det gjelder balanse i resten av spillerkonstellasjonene på løpersiden. For mange av dem virker bortkomne; og for mange pådrar seg unødvendige utvisninger.

Vurdert av Øystein Jarlsbo





Slik startet Norge mot Slovenia



Keeper: Lars Haugen

Rekker: Mathis Olimb, Ken André Olimb, Patrick Thoresen

Martin Røymark, Anders Bastiansen, Mats Rosseli Olsen

Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg

Sondre Olden, Niklas Roest, Mathias Trettenes

(Jørgen Karterud)

Backpar: Jonas Høløs, Mattias Nørstebø

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Dennis Sveum, Henrik Ødegaard

(Daniel Sørvik)

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.