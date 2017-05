Norge skutt i senk - kvartfinalehåpet ute

PARIS (VG) (Canada-Norge 5-0) Keeper Henrik Haukeland (22) ble skutt i senk da Canada slukket trener Petter Thoresens og hockeyguttas VM-kvartfinaledrøm for godt.

Kvartfinalekabalen (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 16 poeng (6 kamper) 2) Tsjekkia 13 (6) 2) Sveits 12 (6) 4) Finland 11 (6) ------------------------------

5) Norge 8 (6) 6) Frankrike 7 (6) 7) Hviterussland 4 (6) 8) Slovenia 1 (6) Norge har igjen å møte: Hviterussland (tirs kl 12.15) Sveits har igjen å møte: Tsjekkia (tirs 16.15) Finland har igjen å møte: Canada (tirs 20.15) Frankrike har igjen å møte: Slovenia (man 20.15)

Tsjekkia, Finland og Sveits har fordel innbyrdes oppgjør mot Norge, som har fordel innbyrdes oppgjør mot Frankrike – ved poenglikhet.

Colton Paraykos (24) knallharde slagskudd fra langt hold opp i Henrik Haukelands høyre kryss snaut to minutter før midtperiodens slutt var typisk.

Norges VM-debuterende keeper var sjanseløs. Lagkameratene hans var fullstendig på hælene da den 102 kilo tunge backen fra NHL-klubben St. Louis Blues dundret inn 4-0 i overtallsspill.

Canada kom ut til siste periode med en suveren ledelse med tanke på antall skudd også: 40-10!

– Vi kommer ikke helt opp på det nivået vi vil i dag, dessverre. Vi får det tøft, konkluderer Alexander Bonsaksen overfor VG.

De siste 20 minuttene nøyde NHL-stjernene med å fyre av et par håndfuller. Ett havnet til slutt bak Henrik Haukeland. Det sto Ryan O'Reilly - med årslønn 50 millioner i Buffalo Sabres - for.

– Det er stor klasseforskjell. Vi skaper nesten ingenting, sier landslagstrener Petter Thoresen til Eurosport.

Han ville ikke være med Norge hadde gitt opp allerede før kampstart.

– Vi spilte om en kvartfinaleplass, men da klasseforskjellen blir så stor, og vi ikke kommer opp på vårt beste, så blir det sånn, konkluderer Norge-sjefen.

Vraket Keeper-Haugen



Norge måtte ta poeng fra Canada i sin neste siste kamp i gruppespillet for fortsatt å være med i kampen om en kvartfinaleplass foran gruppens tre siste kamper tirsdag.

– Å ta poeng i fem av syv kamper uten å gå til kvartfinale, det er ganske tøft, sier Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen om kvartfinalehåpet som røk.

Keepertrener Pekka Alcén hadde valgt å vrake keeperveteran Lars Haugen (30), til fordel for VM-debutant Henrik Haukeland (22). Haugen har spilt fem kamper i Paris, Haukeland sto i mål i kamp nummer to mot Sveits (0-3) - for åtte dager siden.

Haukeland innledet heldig og godt.

– Vi står i mot bra til tider, men vi møter et bra lag i dag. Vi tar for mange utvisninger, sier Haukeland til VG.

Etter snaut to minutter måtte Johannes Johannesen stoppe en veldig frispilt Ryan O'Reilly på ureglementert vis.

Straffeslag til Canada.

O'Reilly bommet på slapt vis. Snaut tre minutter senere «scoret» Wayne Simmonds. Dommerne mente - etter hvert - at Haukelands målbur var ute av stilling før pucken seilte over streken. Det var det, ved hjelp av Haukeland.

Olimb utvist: Baklengs x 2



Canada holdt en form for lekestue, men Petter Thoresens hockeygutta holdt stand - helt til Brayden Schenn skjøt Canadas skudd nummer 17 mot Haukeland.

1-0 ble kjapt til 2-0 ved backen Colton Parayko, som plasserte pucken hardt opp i Haukelands venstre kryss fra langt hold - slik han senere gjorde 4-0 (i motsatt kryss).

– Vi visste før kampen at nøkkelen i dag var ikke å dra på seg så mange utvisninger, sier Bonsaksen til VG.

Men begge målene i kanadisk overtallsspill, med 54 sekunders mellomrom - og Mathis Olimb i utvisningsboksen.

– Det er sånt som skjer i hockey, man tar utvisninger. Jeg er kanskje litt uheldig og litt udyktig, sier Olimb om utvisningene til VG.

Lurer du på hvor hektisk Henrik Haukeland hadde det i løpet av de første 20 effektive spilleminuttene? Svar: Skuddstatistikken viste 21-8 (i Canadas favør).

Norge skapte med andre ord noen målsjanser. Blant andre ved Thomas Valkvæ Olsen i 12. spilleminutt; et kjapt, «skjult» skudd som Chad Johnson så ut til å ha litt besvær med.

Hvileskjær?



Forestillingen speilet imidlertid fakta.

Petter Thoresens første VM-lag var ikke favoritt; regjerende verdensmester Canada var storfavoritt. Ikke minst med tanke på mesterskapshistorikken. Norge slo Canada siste gang i VM for 17 år siden: 4-3 i St. Petersburg med svenske Leif Boork som trener.

I 2010-VM endte oppgjøret 1-12. Da var åtte av spillerne på dagens Norge med.

Ett år senere - da Norge gikk til kvartfinale for andre gang i historien - ni: Lars Haugen, Jonas Holøs, Martin Røymark, Alexander Bonsaksen, Anders Bastiansen, Mathis og Ken André Olimb, Kristian Forsberg og Andreas Martinsen.

Canada ledet 3-0 til det gjensto drøyt åtte minutter av ordinær spilletid. Ken André Olimb og Marius Holtet reduserte.

Skulle Canada, med VM-gull nummer tre på rad som mål, legge inn et hvileskjær etter første periodepause i Paris 2017?

Fikk tiden til å gå



Tja, et lite kanskje. Men ikke stort nok til at Norge fikk grunn til å tro på en snuoperasjon, eller et mirakel.

Canada vant skuddstatistikken 15-2. To av dem gikk i mål, med drøyt tre minutters mellomrom.

I tredje periode skjedde det vel strengt tatt ikke stort, annet enn at tiden gikk og kanadierne lot være å anstrenge seg i særlig grad - med tanke på kvartfinalen 18. mai.

For Norge venter en nær betydningsløs siste gruppespillkamp mot Hviterussland i morgen klokken 12.15.

Slik spilte Norge mot Canada

Keeper: Henrik Haukeland ble satt under umiddlebart press, og løste det på beste vis - ved dyktighet og hell. Kan vanskelig lastes for noe som helst.

Backer: Fikk fort problemer med å henge med i svingene. Ikke noe å si på sedvanlig offervilje, det skortet på grunnleggende skikkelighet. Nørstebø fikk tidvis vist sitt store offensive potensial

Løpere: Gikk optimistisk til verks, men ble relativt enkelt «plukket ned» av motstanderens samlede forsvarsverk og individuelle styrke. Martinsen satte inn en OK takling, Mathis Olimb spilte som han pleier - med optimisme.

Trener Petter Thoresen: Tok en pokersjanse ved å satse på VM-debutant Haukeland, og kommanderte rekkene i angrep fra start. Matchet laget som om det inn i det siste hadde en sjanse til fortsatt kamp om kvartfinale. Ble stort sett vitne til overveldende kanadisk dominans.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Frankrike

Keeper: Henrik Haukeland

Rekker: Ken André Olimb, Patrick Thoresen, Mathis Olimb

Mats Rosseli Olsen, Anders Bastiansen, Martin Røymark

Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg

Mathias Trettenes, Niklas Roest, Jørgen Karterud

Thomas Valkvæ Olsen

Backpar: Jonas Høløs, Mattias Nørstebø

Dennis Sveum, Henrik Ødegaard

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Daniel Sørvik

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.