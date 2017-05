Norge ødela god VM-avslutning

PARIS (VG) (Hviterussland-Norge 4-3) Trener Petter Thoresens (55) første VM-lag ødela et godt VM-inntrykk og avtrykk da Norge tapte siste og dermed fjerde kamp på rad.

Hockeygutta ledet 3-2 da det gjensto seks minutter av ordinær spilletid, men tillot Hviterussland å utlikne og sette inn seiersmålet bak Lars Haugen. Norge endte på 11. plass totalt i VM-turneringen i Paris og Köln.

Hviterussland slo Norge 3-2 siste gang lagene møttes i VM, i grunnspillets siste kamp for to år siden i Ostrava. Hviterussland spilte for kvartfinaleplass, og berget den. Norge spilte for å unngå tap nummer fem, og en best mulig plassering og seeding foran neste VM - og klarte hverken det ene eller det andre.

Norges VM-gruppe B i Paris (A i Köln) (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 16 poeng (6 kamper) 2) Tsjekkia 13 (6) 2) Sveits 12 (6) 4) Finland 11 (6) ------------------------------

5) Frankrike 10 (7) 6) Norge 8 (7) 7) Hviterussland 7 (7) 8) Slovenia 1 (7) Sveits-Tsjekkia tirs 16.15 Finland-Canada tirs 20.15 # VM 2018 spilles i Herning og København i mai. Norge er kvalifisert for OL i Sør-Korea. Møter Sverige, Finland og Tyskland i innledende gruppespill.



Her i Paris to år senere, gjaldt VM-avslutningen 9. eller 11. plass totalt for Norge. Det vi si viktig ranking og VM-seeding foran Danmark-VM 2017 - samt en ærefull hjemreise tirsdag kveld.

Petter Thoresen hadde kastet en del om på lagoppstillingen sammenliknet med de seks foregående VM-kampene.

Hviterusslands trener, Dave Lewis, hadde kastet en del spillere ut av laget. I kolonnen «ikke skiftet»: Fem utespillere og keeper Kevin Lalande.

Hviterusslands mannefall var ikke særlig synlig i 1. periode, som ikke er all verden å skrive hjem om (bortsett fra at Hviterussland nesten vant alle droppene). Vi hopper til den andre:

Etter innledende hviterussisk overtallsspill, kom Martin Røymark alene med Mikhail Karnaukhov i Hviterrusslands mål etter en god - «dyp» - pasning fra Alexander Bonsaksen. Karnaukhov reddet med høyre tåspiss.

Tre minutter senere skulle liksom Lars Haugen rydde opp bak sitt mål. Det gikk ikke så bra. Jevgenji Lisovets hadde ingen problemer med å legge inn pucken i Norges keeper-løse mål.

3-2 TIL NORGE: Målscorer kaptein Jonas Holøs etter pasning fra Andreas Martinsen og Mathis Olimb. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Daniel Sørvik har sett de fleste VM-kampene fra tilskuerplass. Da han fikk sjansen til å skyte fra sin favorittposisjon i overtallsspill (!), gjorde han det. Pucken opp i nettaket bak Keeper-Karnaukhov, etter pasning fra Mathis Olimb - og med VM-veteran Anders Bastiansen fin-fint plassert midt i synsfeltet til Hviterusslands keeper.

Men Norge ble umiddelbart offer for et nytt glipptak i egen forsvarssone.

Alexander Kulakov: 2-1.

3. periode: Do or die, sett med norske øyne.

Det virket do-lovende da to hviterussere ble for opptatt av å stoppe Patrick Thoresen. Alexander Reichenberg utnyttet den situasjon, og utliknet i fin stil - og ikke minst kontant.

Omtrent samme sak med Norges 3-2 noen øyeblikk senere.

Andreas Martinsen oppfattet - plassert ved Karnaukhovs høyre stolpe - kvikt at Jonas Holøs med kvikke skjær vart på vei inn foran Karnaukhov; fin bachandpasning, fin avslutning av Holøs.

Hviterusslands utlikning snaut seks minutter før ordinær spilletids slutt? Den føltes unødvendig og håpløs. Hvorfor, liksom? Og så: Hviterussisk seier!

Slik spilte Norge mot Hviterussland

Keeper (terningkast 3): Lars Haugen fikk overraskende mye å gjøre fra start. Hans gamle venner fra Minsk-tiden slapp påfallende lett til midt i banen. Rotet inn 0-1 helt på egenhånd. Dårlig hjelp av lagkameratene ved 3-3.

Backer (terningkast 3): Johannes Johannesen fikk hvile etter strevsom kamp mot Canada. Henrik Ødegaard fullførte VM på sedvanlig robust vis. Nørstebø fikk mer spilletid fra start enn Matchvinner-Holøs Bonsaksens mesterskapsfinish ikke like sterk som starten. Sørvik pluss for «Sørvik-skudd» og utlikning i overtall.

Løpere (terningkast 3): Nykomponert rekke med Manglerud-gutta Røymark, Roest og Olden frisk, ferskingene Valkvæ Olsen og Karterud likeså. Men den kraftfulle, presise touch'n - det distinkte - mangler jevnt over. Mathis Olimb burde gjort det hviterussisk-enklere. Reichenberg og Martinsen pluss for 2-2 og 3-2.

Trener Petter Thoresen (terningkast 4): Valgte tilsynelatende å bruke siste kamp til å eksperimentere, med rekker og faste oppstillinger - og kanskje for å skjerpe konsentrasjonen hos spillerne. Det siste lyktes ikke. Overtallsspillet en akilleshæl hele VM, intet unntak i kamp syv - på tross av ett mål denne gangen.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Hviterussland

Keeper: Lars Haugen

Rekker: Andreas Martinsen, Ken André Olimb, Mathis Olimb

Kristian Forsberg, Patrick Thoresen, Aleksander Reichenberg

Jørgen Karterud, Anders Bastiansen, Thomas Valkvæ Olsen

Martin Røymark, Niklas Roest, Sondre Olden

Mathias Trettenes

Backpar: Jonas Høløs, Erlend Lesund

Mattias Nørstebø, Henrik Ødegaard

Alexander Bonsaksen, Daniel Sørvik

Johannes Johannesen

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.