Norge må ta poeng mot Canada

Kommentar PARIS (VG) (Frankrike-Tsjekkia 2-5/Sveits-Finland 2–3 i spilleforlengelse) Trener Petter Thoresen (55) og hockeygutta hans må ta poeng fra regjerende verdensmester Canada i ettermiddag for å være med i kvartfinalekabalen foran siste kamp i gruppespillet mot Hviterussland i morgen.

Det er det eneste som gjelder – med tanke på kvartfinale – etter at Finland snudde 0–2 til 2–2 etter ordinær spilletid, og seier i spilleforlengelsen i går kveld.

Dermed har Sveits 12 poeng i Norges gruppe B (gruppe A i Köln), Finland er på 4. plass i gruppen med 11 poeng – foran Norge på 5. plass med åtte poeng.

Kvartfinalekabalen (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 13 poeng (5 kamper) 2) Tsjekkia 13 (6) 2) Sveits 12 (6) 4) Finland 11 (6) ------------------------------

5) Norge 8 (5) 6) Frankrike 7 (6) 7) Hviterussland 4 (6) 8) Slovenia 1 (6) Norge har igjen å møte: Canada (man 16.15) og Hviterussland (tirs 12.15) Sveits har igjen å møte: Tsjekkia (tirs 16.15) Finland har igjen å møte: Canada (tirs 20.15) Frankrike har igjen å møte: Slovenia (man 20.15)

Tsjekkia, Finland og Sveits har fordel innbyrdes oppgjør mot Norge, som har fordel innbyrdes oppgjør mot Frankrike – ved poenglikhet.

Sveits og Finland går foran Norge ved poenglikhet på grunn av seier i innbyrdes oppgjør.

X og Y-er



Seier over Hviterussland i ordinær tid i siste gruppespillkamp tirsdag formiddag, kan resultere i at Norge for fjerde gang på 10 VM siden 2008 går til kvartfinalen.

Hvis de altså tar poeng fra Canada, og Finland ikke kniper poeng fra Canada i aller siste gruppespillkamp tirsdag kveld.

Hvis Sveits taper for Tsjekkia i ordinær spilletid i sin siste kamp, kan Norge går forbi sveitserne – med to poeng mot Canada og tre poeng mot Hviterussland.

Det er mange x-er og y-er, som kunne vært færre – i Norges kvartfinalefavør:

Sveits-sjokkstart



Sveits scoret sitt andre mål allerede etter snaut 11 minutter i går kveld. Finlands førstekeeper, Joonas Korpisalo, ble erstattet med andrevalget, Harri Säteri. Finnene reduserte i overtallsspill 59 sekunder før første periodepause.

Ville Lajunen utlignet da det gjensto drøyt 12 minutter av ordinær spilletid.

I spilleforlengelsen traff pucken stolpen bak Sveits-keeper Leonardo Genoni, før NHL-proff Valtteri Filppula styrte pucken inn bak ham etter to og et halvt minutt av den ekstra spilletiden.

Norge endte på 5. plass i det innledende gruppespillet i Moskva for ett år siden med åtte poeng – foran Sveits med like mange poeng. Nå – med Petter Thoresen som ny hockeysjef – blir det med stor sannsynlighet en reprise av Roy Johansens (57) avskjedsmesterskap som trener.

Hockeygutta hans vant to kamper i ordinær spilletid, mot Kasakhstan og Latvia, og en i spilleforlengelse mot Sveits. Med seier i åpningskampen mot Danmark (0-3), hadde de gått til kvartfinale.

Zuccarello-Thoresen 1–3



Etter fem kamper her i Paris, står Petter Thoresens (55) mannskap med to seirer i ordinær spilletid, mot Frankrike og Slovenia, pluss uavgjort i ordinær spilletid mot Tsjekkia og Finland. De to oppgjørene endte med tap i spilleforlengelsen – 0–1 og 2–3.

Norge har ikke sluppet inn mål i 1. periode i noen av de fem første kampene. De har spilt én kamp under pari, mot Sveits (0–3) etter oppløftende 3–2 i premieren mot vertsnasjonen Frankrike.

Mats Zuccarello (29) kom ikke til VM. Norges meste kjente og beste ishockeyspiller spilte hele turneringen i fjor. Han scoret ett mål og la to målgivende pasninger. Patrick Thoresen (33), Norges nest mest kjente og nest beste spiller, var ikke med i fjor. Han har scoret tre mål og lagt tre målgivende pasninger i VM i Paris.

Norge scoret 13 mål på syv gruppespillkamper i 2016, her har de scoret 10 på fem. I fjor slapp de inn 22 totalt, i Paris har keeperne Lars Haugen (7) og Henrik Haukeland (3) måttet sope ut 10 fra buret – før hockeyguttas to siste kamper i gruppespillet.

Frankrike forbi?



Du skal ikke se bort fra at antall poeng blir det samme og målforskjellen tilnærmet lik.

Scorer kanadierne, med alle sine NHL-stjerner, et tidlig mål – eller to eller tre – kan det fort ende med mange i den regjerende mesterens favør.

De har i snitt scoret 5,4 mål på fem kamper.

Da vil det ikke stå særlig mye på spill i lunsjkampen Norge-Hviterussland tirsdag, bortsett fra ære og seeding; et antatt dårligere eller bedre lag i gruppespillet i VM i Danmark neste år.

Tar Norge bare ett poeng på sine to siste kamper, vil Frankrike gå forbi Petter Thoresens mannskap med tre poeng mot dumpeklare Slovenia i sin siste kamp.

PS! Norge slo Canada siste gang i VM for 17 år siden. Norges nåværende assisterende trener, Sjur Robert Nilsen, gjorde 1–0. Tore Vikingstad ble matchvinner da Norge vant 4–3 i St. Petersburg.