Norge fikk Zucca-nei lenge før VM

PARIS (VG) Landslagssjef Petter Thoresen (55) forteller til VG at sjefene i Mats Zuccarellos NHL-klubb, New York Rangers, lenge før mesterskapet i Paris ga uttrykk for at den ikke ville gi ham lov til å spille VM for Norge.

– Vi har fått signaler på at Zuccarello ikke ville få fri. De ønsket ikke at han skulle spille VM. Det er lenge siden, sier ishockeylandslagets trener til VG onsdag formiddag her i Paris.

SESONGEN OVER: Mats Zuccarello (t.h) tapte 2–4 på hjemmebane for svenske Erik Karlsson og hans Ottawa Senators i NHL-sluttspillet natt til onsdag norsk tid. Dermed tapte Zuccas Rangers kvartfinalen 2–4 i best av syv kamper serien. Foto: Brad Penner , Reuters

Norges landslagsledelse holdt frem til tirsdag, altså i går, en VM-plass åpen. Den var åpenbart tiltenkt Mats Zuccarello, hvis laget hans, New York Rangers, skulle bli slått ut av NHL-sluttspillet mens Norge fortsatte spilte VM.

– Veldig, veldig liten sjanse



Til manges overraskelse «ga» Petter Thoresen og landslagsledelsen den ledige mesterskapsplassen til Jørgen Karterud fra svenske Linköping tirsdag – bare noen timer før Mats Zuccarello og Rangers ble slått ut av NHL-sluttspillet i New York.

– Mats Zuccarello vil alltid stille opp for Norge og alle vil ha ham her. Men sjansen for at han skulle få ja til å dra, var veldig, veldig liten. Kompisene hans på landslaget ga også et tydelig signal til (sportssjef) Petter Salsten om det for stund siden, sier Petter Thoresen.

– Vi ville spare ham for å måtte si nei selv, og tok den avgjørelsen for ham, tilføyer Petter Thoresen.

VM-tabell gruppe B etter 3 runder Enkel serie – de fire beste til kvartfinale (poeng/målforskjell) 1) Canada 9 (17–3) 2) Sveits 6 (11–8) 3) Norge 6 (8–6) 4) Frankrike 5 (11-7 ) 5) Tsjekkia 5 (11–8) 6) Finland 4 (7–11) 7) Slovenia 1 (1–17) 8) Hviterussland 0 (3–15) PS! Latvia topper gruppe A i Köln etter tre seirer (9 poeng) i ordinær spilletid, foran Russland (8), USA (6) og Sverige (4).

Mats Zuccarello har spilt over 110 offisielle kamper de siste 12 månedene, inkludert VM i Moskva for ett år siden. Etter det VG har grunn til å tro, ga New York Rangers ham lov til å spille 2016-VM etter at NHL-sesongen av over for New York Rangers. Betingelsen skal ha vært at han ikke kunne spille OL-kvalifiseringen for Norge i september.

Men det gjorde han.

Bonsaksen: Ingen hemmelighet



Umiddelbart etter den spilte han for Team Europa i NHL-organiserte World Cup i Toronto, før han startet NHL-sesongen med New York Rangers. Da Rangers ble slått av sluttspillet natt til i dag, onsdag, var det Mats Zuccarellos 92. NHL-kamp denne sesongen.

Alexander Bonsaksen (30) er Mats Zuccarellos aller nærmeste kamerat på landslaget. Zuccas barndomskompis bekrefter Petter Thoresens «Zucca-forklaring» overfor VG.

– Jeg vet at han har fått signaler fra Rangers om at han ikke ville få lov til å spille VM. Det er ingen hemmelighet. Han fikk et valg av Rangers i fjor; VM eller OL-kvalifisering. Da trumfet VM, og så ble det OL-kvalifisering også, forklarer Bonsaksen megetsigende.

Med andre ord: New York Rangers-ledelsen var ikke ville til å tøye strikken enda en gang – ved å la Zuccarello spille 2017-VM.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge–Frankrike 3–2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge–Sveits 0–3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia–Norge 1–5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia–Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge–Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada–Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland – Norge

– Han vil spille for Norge. Men, lyst eller ikke lyst, alle er enig om at han fortjener å få hvile. Etter å ha spilt så mange kamper er det klart at han er sliten i hode og kropp, og ekstra utsatt for skader.

Godt av ferie



– Han er heller ikke en evighetsmaskin. I beste fall ville han fått spille tre VM-kamper, og det er det ikke verd. Det ville blitt altfor stor belastning på ham, sier Alexander Bonsaksen.

Petter Thoresen understreker også at «det kommer en tid etter dette», når det gjelder å få Zuccarello frigitt fra sin NHL-klubb for å spille VM for Norge – og han hadde «hensyn å ta» til landslagsgruppen som faktisk er i Paris for å spille VM.

– Jørgen Karterud har vært med samtlige seks uker av VM-oppkjøringen. Det er moro for ham å komme inn i det også. Mats ville sikkert gjerne hit for å treffe kompisene sine. Men han har spilt veldig mange kamper de siste to sesongene. Han kan ha godt av litt ferie, sier Petter Thoresen.

PS! Mats Zuccarellos lagkamerat, keeper Henrik Lundqvist, ville i natt ikke gi svensk presse et konkret svar på om han vil spille VM for Sverige. Ifølge Aftonbladet forsøker Lundqvists lillebror, landslagskaptein Joel, å overtale ham til å sette seg på flyet til svenskenes VM-spillested Köln.