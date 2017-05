Maraton-Holøs: Blir krig hele veien

PARIS (VG) Norges backbauta, Jonas Holøs (29), er usikker på om han orker å spille like mye som da hockeygutta tapte forrige VM-kamp for Frankrike. Landslagssjef Petter Thoresen (55) avviser kontant at det vil bli aktuelt.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike



Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

– Hvis treneren vil ha meg utpå der, takker jeg ikke nei til istiden. Men jeg har ikke hatt den typen istid den siste tiden og vet ikke om kroppen holder så lenge, sier den tidligere NHL, KHL og Färjestad-backen til VG etter Norges lette treningsøkt før lunsj her i Paris.

Hockeygutta, under daværende landslagssjef Roy Johansen (57), tapte 4-5 etter straffeslagskonkurranse for Frankrike i Minsk-VM for tre år siden. Det var siste kamp i grunnspillet for Norge, og siste gang hockeygutta spilte mot franskmennene i VM.

Krig hele veien



I september vant Norge 2-1 over Frankrike i den avgjørende OL-kvalifiseringskampen på Jordal Amfi. Nå, lørdag kveld, er det Frankrike som har fordel av hjemmebane - foran 14.500 tilskuere.

– Jeg tror det blir krig hele veien, og at Frankrike kommer til å gå ut veldig hardt. Med hjemmebane og fullt hus. Holder vi unna de 10 første minuttene, er det en kjempefordel for oss, mener Jonas Holøs.

VG la «maraton» og «maskin» til navnet hans under 2014-VM i Minsk, og ikke minst foran kampen som sto om kvartfinaleplass: Mot Frankrike 17. mai.

Jonas Holøs hadde spilt over 32 minutter i snitt (av ordinær kamptid 60 minutter) foran kamp nummer syv mot Frankrike. Den gikk til spilleforlengelse etter at Norge hadde ledet 2-0, før Antoine Roussel reduserte til 1-2 og sørget for 3-2. Daniel Sørvik utliknet, Pierre-Edouard Bellemare smelte inn 4-3 bak Lars Haugen ... Mathis Olimb utliknet.

– Veldig god



Etter null mål i spilleforlengelsen (5 min), scoret Stephane Da Costa to ganger på rad i straffeslagsskonkurransen - og dermed var VM over for Norge.

– Frankrike er lik oss. De har bra powerplay (overtallsspill). Men vi har litt bredere stall, sier Jonas Holøs - som tilføyer at han husker Antoine Roussel «veldig godt».

DRAMATIKK PÅ TRENING: Mathis Olimb og assisterende trener Sjur Robert Nilsen krasjet skikkelig midt på isen under Norges siste trening foran VM-premieren. Heldigvis gikk det bra ... for Olimb. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Han er vond å møte foran mål, og han vil gjerne stå der også, sier Holøs om en av Frankrikes tre NHL-spillere (Roussel (Dallas Stars), Bellemare (Philadelphia Flyers), Yohann Auvita (New Jersey Devils/Albany Devils AHL).

Landslagssjef Petter Thoresen understreker «bredere stall» på spørsmål fra VG om Jonas Holøs og maraton-spilletid.

Fransk finte



– Det vil helt sikkert ikke skje nå. Det er noe vi har snakket om. Rundt 27 minutter er også mye. Det er viktig at Jonas har overskudd til å følge opp angrep, og vi skal spille i morgen (mot Sveits). Dessuten har vi tre backpar; noen spiller mer i overtall, andre mer i undertall, sier Petter Thoresen.

– Han skal spille mye. Men vi skal ikke overdrive det, tilføyer han.

Han er imidlertid helt på linje med Holøs når det gjelder Frankrikes mest navngjetne - og beste offensive - rekke med Stephane Da Costa, Bellemare og Roussel: Rekken som stakk kjepper i hjulene for Norge i 2014 og som antas å være i stand til det i kveld.

Stephane Da Costa (CSKA Moskva, KHL) pådro seg en skulderskade under VM-oppkjøringen med Frankrike, men Thoresen mistenker franskmennene for å bedrive litt lureri når de nå later som om han er et usikkert kort.

VG får bekreftet fra fransk hold at Stephane Da Costa skal spille sammen med Bellemare og Roussel.

Debutant-fart



VM-debutant Alexander Reichenberg (24) er en av tre i Norges førsterekke, sammen med Patrick Thoresen på motsatt kant og Ken André Olimb som senter.

Han vet ikke stort mye om Frankrike, annet enn at de har en «sinnssykt bra førsterekke» som Norge må passe ekstra godt på.

– Din oppgave?

– Det blir å utnytte farten min. Thorsen og Kenna (Olimb) er spiller utrolig gode pasninger, krempasninger, og jeg må «stikke» ved de rette mulighetene. Vi må spille på det vi er gode på; vi har et system som fungerer godt mot disse lagene (Frankrike, Sveits, Slovenia ...), svarer Reichenberg - som skal spille for Sparta Praha neste sesong.

– Du skal ligge og fiske?

– Nei, jeg skal ikke fiske - men bruke farten min. Sette press og backchecke; ta med pucken inn i angrepssonen ganske kjapt, svarer eks Storhamar-spiller Reichenberg.