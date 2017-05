Lars Haugen om keeperrollen: – Det er himmel eller helvete

PARIS (VG) Lars Haugen (30) kan redde hockeygutta til kvartfinale nummer tre etter VM-debuten for seks år siden. Men Norges keeper røper at hans suksess skyldes rene tilfeldigheter.

– Det er ofte slik når det gjelder keepere. Det er himmel eller helvete, sier Lars Haugen.

Kvartfinalekabalen (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 13 poeng (5 kamper) 2) Tsjekkia 13 (6) 2) Sveits 12 (6) 4) Finland 11 (6) ------------------------------

5) Norge 8 (5) 6) Frankrike 7 (6) 7) Hviterussland 4 (6) 8) Slovenia 1 (6) Norge har igjen å møte: Canada (man 16.15) og Hviterussland (tirs 12.15) Sveits har igjen å møte: Tsjekkia (tirs 16.15) Finland har igjen å møte: Canada (tirs 20.15) Frankrike har igjen å møte: Slovenia (man 20.15)

Tsjekkia, Finland og Sveits har fordel innbyrdes oppgjør mot Norge, som har fordel innbyrdes oppgjør mot Frankrike – ved poenglikhet.

Til intervjuavtalen med VG søndag formiddag kommer han bærende på en stor pose med et par kilo sjokolade. Det er gaver fra en kamerat fra Hviterussland, der han spilte i fire år. De to siste sesongene har han vært i svenske Färjestad.

I vinter fikk han forlenget kontrakten med Karlstad-klubben med ett år. For snaut to måneder siden ble han far til Magnus.

Mister seks-syv liter



Det kan som kjent medføre våkenetter. For Lars Haugens del kan de høyst sannsynlig ikke sammenlignes med de han opplevde under VM i Kosice og Bratislava for seks år siden.

– I mitt første VM slet jeg veldig med væskebalansen. Jeg levde nærmest på adrenalin, og sov ikke den første uken, sier Lars Haugen – opprinnelig fra Etterstad og Høyenhall på Oslos østkant.

VG har spurt om hvor mange liter væske han mister i løpet av en VM-kamp. Svaret er seks-syv liter, og «det er ingen overdrivelse». Spesielt ikke i VM-måneden mai.

Det var «nesten ikke meningen» at han skulle være med i 2011-VM i Slovakia. Noen måneder tidligere var han blitt vraket fra hardt satsende Lørenskog i Getligaen, og degradert til Manglerud Star litt lenger ned på tabellen i toppdivisjonen.

Søvnløs i Slovakia



Han fikk imidlertid anledning til å trene sammen med landslagets daværende 1. keeper, Pål Grotnes, på Olympiatoppens toppidrettssenter.

I Finland-proff Lars Voldens fravær, kalte landslagssjef Roy Johansen (57) ham inn til sin tradisjonelle treningsleir foran VM – et stykke frem i tid.

– Jeg kriget meg til en 2. posisjon. Dagen før VM-åpningskampen mot Sverige, pådro Pål Grotnes seg en skade. Pekka (landslagets keepertrener Alcén) kom umiddelbart bort til meg og sa «du står i morgen», sier Lars Haugen.

– Jeg fikk ikke sove så mye den natten, tilføyer han.

Men han var våken på kvelden 30. april i Kosice. Norge slo for første gang i historien Sverige i en VM-kamp, 5–4 i straffeslagskonkurranse etter 4–4 etter ordinær spilletid og spilleforlengelse.

Uten Mats Zuccarello og Patrick Thoresen hadde Norge på papiret et tilsynelatende tynt mannskap. Det spilte seg til kvartfinale (1–4) mot Finland, som i finalen slo Sverige 6–1.

Lars Haugen fikk en millionkontrakt med Dinamo Minsk i Russland-baserte KHL.

Betydd veldig mye



– Pekka Alcén ble din redningsmann med tanke på karrieren?

– Ja, hvis man ser tilbake på første VM, har han betydd veldig mye. For seks år siden var du avhengig av å spille på landslaget for å få en kontrakt i utlandet. Uten det som skjedde den gang, ville jeg antagelig ha bodd i Norge de siste seks årene, svarer Lars Haugen.

Han var i himmelen. Helvete meldte seg fort.

– Kortversjonen av Minsk?

– En brå start. Jeg ble sendt ned til Dinamo Minsks lag i farmerligaen med en gang. Det var i Soligorsk, en time og tre kvarters kjøring fra Minsk. Det er en gruveby med en ishall og et par høyblokker. Gutta (Soligork-spillerne) jobbet i saltgruvene og babusjkaene solgte frukt på gaten. Jeg kjøpte frukt, og havnet rett på sykehus, svarer Lars Haugen.

Han gikk ned åtte kilo i løpet av kort tid. Det var snakk om at han måtte gjennom en blindtarmoperasjon. På russisk. Ingen snakket engelsk.

– Det var litt «do or die», følte jeg. Den første høsten i Hviterussland er mitt desiderte bunnpunkt i karrieren. Det var dårlig internett, vanskelig å holde kontakt med de hjemme. Jeg tjente ikke så mye bedre enn jeg ville gjort i Norge. Det var tøft. Men det var lærerikt, sier Lars Haugen.

17 år siden



Han lærte seg russisk, slik at han kunne forstå og bli forstått. Mot slutten av sesongen 2011/12 ble han kalt tilbake til Dinamo Minsk. Han tok vare sjansen. De neste tre sesongene gjorde han suksess, og tjente gode penger.

– Jeg vokste veldig som spiller. Det var fire veldig fine år. Jeg er veldig glad for at jeg holdt ut, sier han.

Nå er spørsmålet om han vil gjøre det mot Canada mandag ettermiddag i Paris. Norge har ikke slått den regjerende verdensmesteren i VM siden 2000 i St. Petersburg. Norges nåværende assisterende trener, Sjur Robert Nilsen, scoret kampens første mål.

Norges keeper, Vidar Wold, gråt av glede, ifølge Aftenpostens referat fra kampen.

– Det blir som regel flere skudd hvis de ikke får uttelling, sier Lars Haugen om hva han kan vente her i Accor Hotels Arena ved Seinen.

Semifinale neste



Canada ledet 2–0 over Sveits foran siste ordinære periode lørdag kveld.

Sveitserne utlignet og vant 3–2 i spilleforlengelsen, etter at de sveitsiske keeperne hadde reddet 43 skudd. Pål Grotnes reddet 50 skudd da Rick Nash i 2008-VM ble matchvinner for Canada ved å gjøre 2–1 i overtallsspill fire minutter før ordinær spilletids slutt.

I kvartfinalen vant Canada 8–2 over Norge.

Da reddet Grotnes «bare» 31 skudd.

– I mine to første VM gikk vi til kvartfinalen. Men vi har spilt mange bra mesterskap, og ikke gått til kvartfinalen, sier Lars Haugen.

– Etter tapet for Russland i kvartfinalen i 2012-VM, uttalte du til VG at dere neste år skulle klare å gå til semifinalen?

– Ja, jeg husker det. Jeg husker vi tapte 2–5 for Russland (som vant VM-gull). De fikk et billig mål (3–2) i tredje periode. Det skal mye til for å gå til semifinalen. Men mindre nasjoner som oss har klart det. Tyskland har gjort det, og Sveits har gått til finalen. Jeg står for den uttalelsen i 2012-VM, svarer Lars Haugen.