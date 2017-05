Landslagssjefen: Dette må hockeygutta bli bedre på

PARIS (VG) Fart. Det er nøkkelordet for at det norske ishockeylandslaget skal ta ytterligere steg i OL og VM neste år.

– Vi er ganske flinke til å forsvare oss, og vi kommer også litt høyere opp i banen og får gjort det der. Vi er gode til å spille under press. De første fem kampene i VM slapp vi bare inn 10 mål, og ingen i første periode, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

VG+: Babyboom for hockeygutta

– Men vi scorer for få mål, og power play (overtallsspill) har selvsagt ikke gått på skinner. Fremover blir det viktig å ha større fokus på skudd, å ta imot pucken raskere – og skyte raskere. Vi må gjøre «ting» kjappere ute på isen, i tankegang og handling.

Spesielt for spillerne i den norske ligaen

– Det gjelder kanskje spesielt for spillerne i Get-ligaen (øverste nivå Norge) og Hockeyallsvenskan (nest øverste nivå Sverige), og ikke minst med hensyn til pasningskvalitet. Det er «samme ullen»; spillerne må legge stolthet i dette. De må jobbe hardt med det på egen hånd, sier landslagssjefen ivrig.

– Kvalitet. Skudd. Pasninger. Det er det det handler om, understreker Petter Thoresen – som spilte for Norge i fem OL: 1980, 1984, 1988, 1992 og 1994.

Leste du denne? Keeper-Haugen ned i lønn for å komme nærmere familien

Norge klarte ikke å nå kvartfinale i årets VM, men imponerte med å ta poeng både mot Finland og Tsjekkia. En plass i kvartfinalen ville vært den fjerde i løpet av 10 VM siden 2008, og i Petter Thoresens debut som suveren sjef for Norge. Han var med som assistent for landslagssjef Leif Boork i VM for 16 år siden. Landslaget rykket ned fra VMs elitedivisjon i 2001. Da det gikk til kvartfinalen første gang, i Halifax i Canada for ni år siden, satt norsk ishockeys mestvinnende klubbtrener på tribunen som tilskuer.

– Mitt første år som landslagssjef har vært til stor inspirasjon. Vi har vist frem en j ... god moral og lagfølelse. Det er derfor vi klarer å «ødelegge» for motstanderne. Vi tok poeng fra Finland og slapp ikke inn mål i ordinær spilletid mot Tsjekkia, sier Petter Thoresen.

Petter Thoresen forteller at han, for første gang i VM, ikke fikk sove natt til mandag etter å ha sett Finland snu 0–2 til seier 3–2 i spilleforlengelsen mot Sveits. Det innebar plutselig at Norge måtte ta poeng fra Canada mandag ettermiddag for fortsatt å være med i kampen om kvartfinalen. Det endte i stedet med 5-0-tap og exit etter gruppespillet.

Analyse før VM (VG+): Disse kampene kan Norge vinne

Kaptein Jonas Holøs (29), Norges desidert beste back, var med i sitt første VM i Latvia for 11 år siden. Han mener at landslaget «har tatt en del steg»; de har blitt veldig bra i egen sone.

– Men vi må bli bedre i overgangsspillet. Det har med ork å gjøre, sier Jonas Holøs.

– Ting må klaffe og stemme fra start. Jeg synes vi spilte "hakkete" mot Frankrike i åpningskampen (seier 3-2). Mot Sveits manglet vi flyt (tap 0–3 i kamp to). Derimot spratt pucken veldig vår vei mot Slovenia (5-1), men det skal Patrick Thoresen og Olimb-gutta ha mye av æren for.

TRENER: Petter Thoresen fotografert etter Tsjekkia-Norge i VM. NTB SCANPIX

– Finne vår måte

– Vi må gjøre mer av det vi er bra på, og flere må melde seg på og krige. Jeg synes Alexander Reichenberg var veldig god mot Hviterussland, og er spent på hva han kan gjøre fremover, sier Holøs.

Patrick Thoresen (33), som spilte sitt første VM på nivå to for 13 år siden, mener «det vil er vanskelig å sammenligne» på spørsmål om Norge kan bli bedre ved å se og lære av Canada.

– Vi må finne vår måte å spille på, og utvikle den. Vi har aldri sett så solide ut i egen sone som nå. Den er den delen vi har utviklet mest, sier landslagssjefen sønn.

Andreas Martinsen (26) har spilt to sesonger i NHL. Kontrakten hans med Montreal Canadiens gikk ut nå. Kanadiske presse stilte Petter Thoresen spørsmål om på hvilken måte 100-kiloskolossen passer inn i verdens beste liga og Thoresen svarte nettopp det: Størrelsen og styrken.

Les også: Norges VM-debutant hyllet etter kvartfinale-exit

Til VG sier han at han gjerne hadde sett Martinsen ha en lengre VM-oppkjøring sammen med resten av landslaget. Han fikk bare tid til å spille én treningskamp for Norge etter at Montreal var utslått av NHL-sluttspillet.

– Vi sitter igjen med selvtilliten som innebærer at vi kan slå de beste på en god dag. Denne gangen spilte vi én dårlig kamp. Den mot Sveits (0–3) ødela for oss. Jeg synes vi gjorde vårt beste VM i fjor. I år var vi veldig gode i egen sone, mener Andreas Martinsen.

– Superstjerner

Sverige, Finland og Tyskland er Norges motstandere i det innledende gruppespillet i Sør-Korea-OL i februar 2018. Hvilke syv nasjoner Petter Thoresens mannskap skal møte i det innledende VM-gruppespillet i København eller Herning i mai neste år, blir bestemt i henhold til resultater og seeding i pågående mesterskap.

– Har Canada noen kvaliteter du gjerne ville sett i ditt lag?

– Canadas spillere er så smarte. De er superstjerner, men «valgene» de tar er veldig smarte. De er ikke så fancy, synes jeg. De er imidlertid veldig skolerte. Det er vel noe de har med seg fra de var veldig unge. De unngår å miste pucken, i motsetning til hva vi gjorde mot dem, svarer Petter Thoresen.

Mathis Olimb (31) har spilt i Sverige, Finland, USA, Canada og Tyskland. Han mener grunnen til den åpenbart store nivåforskjellen mellom Canada og Norge er at kanadierne utgjør «et herlig kollektiv», og at de individuelt sett «alle har en bra verktøykasse».

Husker du? Norges beste i 2015-VM: Vi spilte med stolthet

– Vi har vist en herlig innsats, men ikke klart å slippe oss helt løs offensivt. Og vi er ikke gode nok i overtallsspill.