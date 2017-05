PARIS (VG) (Norge-Finland 2-3 etter spilleforlengelse) Norge tok forrige VMs finalist på sengen og ledet etter første periode - og utliknet 29 sekunder før ordinær spilletids slutt.

Norge trengte ett poeng for å å holde liv i kvartfinaledrømmen i VM, og 29 sekunder før tredje periode var over strammet Andreas Martinsen alle muskler og kriget inn utlikning til 2-2.

Kvartfinalekabalen (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 12 poeng (4 kamper) 2) Tsjekkia 10 (5) 3) Sveits 9 (4) 4) Finland 9 (5) 5) Norge 8 (5) 6) Frankrike 7 (5) 7) Hviterussland 1 (5) 8) Slovenia 1 (5) Tsjekkia har igjen å møte: Franrike og Sveits Sveits har igjen å møte: Canada, Finland og Tsjekkia Finland har igjen å møte: Sveits og Canada Frankrike har igjen å møte: Tsjekkia og Slovenia

Tsjekkia, Finalnd og Sveits har fordel innbyrdes oppgjør mot Norge, som har fordel innbyrdes oppgjør mot Frankrike - ved poenglikhet.

Dermed gikk kampen mot fjorårets tapende VM-finalist til spilleforlengelse, og det ene poenget var i boks.

– Vi ligger og jager og fikk uttelling da Martinsen dyttet fem mann i mål. Det viser hvor sterk han er, sier Alexander Bonsaksen om lagkameratens prestasjon.

– Vi har på oss finlandshetta og går for et godt gammeldags ran, men vi klarer ikke å fullføre helt, sier målscoreren selv.

Norge kunne tatt to poeng i spilleforlengelsen. Men etter snaut to minutter av den, spratt Markus Hannikainen ut fra utvisningsboksen i det Norges overtallsspill var over - og sørget for to poeng til finnene.

– Det er jævlig surt, vi har bra sjanse i dag. Jeg synes vi gjør en kanonkamp igjen og viser hvor sterke vi har vært i VM. Det er sinnssykt at vi kan ta poeng mot to toppnasjoner to kamper på rad, sier Bonsaksen til VG.

Han er klar på at ett poeng mot Finland, som i fjor var i VM-finalen mot Canada (0-2), er en prestasjon på øverste hylle.

– Jeg tror ikke folk der hjemme skjønner hvor stor prestasjon det er at vi er med og kjemper med toppnasjoner i VM. Men vi er ikke fornøyd, vi vil til kvartfinale, sier han.

Hockeygutta er avhengig av utfallet i «de andre kampene», men har en veldig god sjanse til å gå til VM-kvartfinalen for fjerde gang siden 2008 - på tross av tap i spilleforlengelse mot Finland.

Bastiansen: 1-0 til Norge

Norge startet forrykende.

Det er ingen overdrivelse å hevde at hockeygutta skapte de største målsjansene innledningvis. Mathias Trettenes til Olden, Andreas Martinsen med tyngde og kraft inn fra bak det finske målet, mot keeper Joonas Korpisalo; Holøs til Forsberg til Reichenberg - «nesten» alt sammen.

Pluss førsterekken med Patrick Thoresen og brødrene Olimb. Norge sørget for trykk i Finlands forsvarssone.

Så pådro Thoresen seg en utvisning.

Anders Bastiansen sendte Norge i ledelsen på tampen av første periode:

Tvilsomt idømt.

Da ble det hett rundt ørene på Lars Haugen. Finlands overtallsspill liknet det som senket Norge i VM-kvartfinalen for seks år siden (1-4). Men det ble med «nesten» for Finlands del også.

Syv minutter senere var inntrykket av gryende finsk dominans snudd på hodet.

I overtallsspill for Norge, maktet ikke Finland å lempe pucken ut av egen forsvarssone. Det vil si faresonen. Mattias Nørstebø fanget den opp, skjøt den mot Korpisalo - litt sånn på lykke og fromme - og der, foran Korpisalo, sto VM-veteran Anders Bastiansen (36) klar til å styre pucken forbi Finlands siste skanse.

Det gjorde han; pucken ned og inn mellom bena på Korpisalo.

Norge i ledelsen snaut halvannet minutt før første periodepause.

Og det var ikke ufortjent.

Mellom Haugens ben

Det var det heller ikke da Juuso Hietanen utliknet i overtallsspill fem minutter ut i midtperioden, syv sekunder etter at Stavanger Oilers-back Dennis Sveum hadde satt rumpa ned på utvisningsbenken.

Suomi-back Julius Honka dro deretter - to og et halvt minutt senere - i vei et skudd fra langt hold. Pucken smatt inn i mål bak Lars Haugen, over hans høyre skulder. Keeper-Haugen i knestående ved begge finnenes mål. Spørsmålet er om han burde ha stoppet i alle fall ett av dem.

Norges målvakt tar selvkritikk for 1-1-målet:

Finland skjøt i henhold til offsielle statistikk 12 skudd på Lars Haugen i løpet av 2. periodes 20 effektive spilleminutter. Norge - som Mats Rosseli Olsen skaffet ett overtallsspill mot slutten av perioden - fikk av gårde ett mot Korpisalo i Finlands mål.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge–Frankrike 3–2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge–Sveits 0–3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia–Norge 1–5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia–Norge 1–0 (etter spilleforlengelse)



Lørdag 13. mai kl. 12.15: Norge–Finland 2-3 spilleforlengelse



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada–Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland – Norge

Det lugget med andre ord for Petter Thoresens mannskap, på tross av at de ikke på noen måte hadde lagt av seg den oppofrende stilen. De begynte åpenbart å merke det finske kjøret. I sluttsekundene pådro Mathias Trettenes seg en utvising.

Sjanse til utlikning



Finland kunne starte siste ordinære periode med fem mot fire utespillere på isen.

Alexander Bonsaksen & co red den greit av i undertallsspill, og Norge fikk igjen muligheten til å utlikne i overtallsspill da Finland - til høylytte protester fra den finske spillerbenken - hadde seks utespillere på isen.

Det ville være synd å si at hockeygutta utnyttet den sjansen i særlig god grad. De yppet seg litt i det slutten nærmet seg, og fikk en ny sjanse i overtallsspill fem mot fire med 10 minutter igjen på matchuret.

Mathis Olimb skjøt pucken i stolpen til venstre for Korpisalo.

Petter Thoresen tok en time out da det gjensto snaut to minutter, og tok ut keeper Lars Haugen for å spille seks mot fem utespillere - foran åpent mål.

Resten av kamphistorien er kjent.

Slik spilte Norge mot Finland

Keeper: Lars Haugen stoppet 10 skudd for Norge i 1. periode. Finlands 1-1-utlikning (5 mot 4) smatt mellom bena hans fra skrå vinkel, nummer to som kom inn over hans høyre skulder.

Backer: Mattias Nørstebø tok offensivt tak, Holøs og Ødegaard ryddet opp i god stil foran Haugen. Trykket offensivt fikk antakelig lide fordi mye av kreftene etter hvert lå igjen i forsvarssonen. Daniel Sørvik fikk sin første kamp i VM.

Løpere: Totalt sett deres beste kamp i VM. Høy fart, tidvis god presisjon og brukbare (få) avslutninger. Pluss til Bastiansen for styringen som ga 1-0, Martinsen (utlikningen!), Trettenes, Rosseli Olsen m fl for «inn med nesen først».

Trener Petter Thoresen: Har i VM-debuten som sjef rukket å sette et typisk Thoresen-stempel på Norge. Aggressivt og fandenivoldsk. Norge er fortsatt med i kampen om kvartfinale etter sjefens vellykte trekk i sluttminuttene.

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Slik startet Norge mot Finland

Keeper: Lars Haugen

Rekker: Mathis Olimb, Patrick Thoresen, Ken André Olimb

Martin Røymark, Anders Bastiansen, Mats Rosseli Olsen

Andreas Martinsen, Kristian Forsberg, Aleksander Reichenberg

Sondre Olden, Niklas Roest, Mathias Trettenes

Jørgen Karterud

Backpar: Jonas Høløs, Mattias Nørstebø

Dennis Sveum, Henrik Ødegaard

Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen

Daniel Sørvik

PS! De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale. Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned. Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.