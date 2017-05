Klar for en god historie til

PARIS (VG) (Norge-Finland 2-3 etter spilleforlengelse) Petter Thoresen (55) jobbet som murer og var tilskuer i Canada da ishockeygutta gikk til VM-kvartfinalen første gang. Nå drømmer landslagssjefen om at historien vil gjenta seg.

Kvartfinalekabalen (topp fire til kvartfinale 18. mai) VM-gruppe B Paris 1) Canada 13 poeng (5 kamper) 2) Sveits 11 (5) 3) Tsjekkia 10 (5) 4) Finland 9 (5) 5) Norge 8 (5) 6) Frankrike 7 (5) 7) Hviterussland 4 (6) 8) Slovenia 1 (6) Norge har igjen å møte: Canada (man) og Hviterussland (tirs) Tsjekkia har igjen å møte: Franrike og Sveits Sveits har igjen å møte: Finland og Tsjekkia Finland har igjen å møte: Sveits (søn) og Canada Frankrike har igjen å møte: Tsjekkia (søn) og Slovenia

Tsjekkia, Finland og Sveits har fordel innbyrdes oppgjør mot Norge, som har fordel innbyrdes oppgjør mot Frankrike - ved poenglikhet.

– Det husker jeg ikke. Jeg har sett så mange kamper. Men å få oppleve det en gang til, ville være gøy. Vi må ha noen flere poeng, og vi har satt oss i en veldig god posisjon. Det må vi ikke glemme, sier Petter Thoresen etter sin femte kamp som sjef for Norge i VM.

PS! Norges posisjon med tanke på kvartfinalesjansen ble litt svekket da Sveits slo Canada 3-2 i spilleforlengelse lørdag kveld (Sveits-keeper Jonas Hiller reddet 43 skudd).

I 2008 hadde Petter Thoresen tatt fri fra ishockey og jobbet som murer.

Han og kona Heidi kjøpte flybilletter til kanadiske Halifax for å se sønnen Patrick (33) spille VM under daværende landslagssjef Roy Johansen (57). De måtte se Norge uten ham fordi Patrick Thoresens Philadelphia Flyers avanserte i NHL-sluttspillet.

Uten sin mest kjente spiller, gikk Norge til kvartfinalen. De knep ett poeng mot Finland. Anders Bastiansen utliknet til 2-2, finnene sikret to poeng i spilleforlengelsen. Resultatene i kampene som fulgte gikk Norges vei.

Laget kunne feire den historiske kvartfinaleplassen i sivilt antrekk.

Seks spillere på VM-laget for ni år siden spiller for Petter Thoresens første mesterskapslag her i Paris. Sammen med de 19 andre - inkludert Patrick Thoresen - er de på vei mot Norges fjerde kvartfinale i løpet av 10 VM siden 2008, etter samme metode som da Petter Thoresen satt på tribunen i Halifax.

– De gir absolutt aldri opp. Vi har sagt at målet vårt er kvartfinale. Hvis vi slipper inn to mål eller færre, vet de at vi kan vinne. Det lyser vilje av oss når det gjelder å vinne kamper, sier Petter Thoresen etter den internasjonale pressekonferansen i Accor Hotels Arena.

Uflaks og uflaks



Finlands hardt pressede sjefstrener, Lauri Marjamäki, har nettopp uttalt at Norge «slåss hardt» og at de visste at oppgjøret ville bli tøft. Marjamäki mener også at hans mannskap viste høy arbeidsmoral.

– Turneringens desidert beste kamp for Finland. Spillemessig veldig bra. Prosessen går rett vei, skriver finske Ilta-Sanomats ishockeykommentator.

Finland har gått til sluttspillet i VM hvert år siden det ble innført i 1992.

Norge var likevel noen ulykkelige centimeter og hundredeler fra å sette fjorårets VM-finalist i en katastrofalt dårlig posisjon i kampen om kvartfinale. Nå er den, med finske øyne, nesten katastrofalt dårlig. Markus Hannikainen skaffet Finland et bitte lite tabell-pusterom snaut to minutter inn i spilleforlengelsen:

I overtallsspill fire mot tre utespillere, dundret Jonas Holøs et skudd mot keeper Joonas Korpisalo i Finlands mål. Pucken traff Andreas Martinsen - som bare drøyt to kampminutter tidligere hadde utliknet til 2-2 - i leggskinnet.

Pucken spratt ned på køllen til Mika Pyorälä, som så lagkamerat Hannikainen komme stormende ut fra utvisningsboksen. Hannikainen fra NHL-klubben Columbus Blue Jackets fikset det Petter Thoresens menn så langt ikke har maktet like greit. Han plasserte pucken kontant i mål bak Norges keeper Lars Haugen.

Bevist to ganger



– Fem sekunder før, eller senere, så ville ikke det skjedd. Holøs fikk bra treff, den traff meg på leggskinnet. Det er synd at det skulle ende slik, sier Andreas Martinsen i pressesonen under tribunen.

I likhet med lagkameratene som også vekselvis uttrykker umiddelbar skuffelse og stolthet, er han imidlertid ikke i tvil om ett poeng mot finnene til slutt kan være det som kvalifiserer Norge for kvartfinalen 18. mai.

– Vi trenger tre poeng til, og vi ser at mulighetene er store. Vi har spilt på oss selvtillit. Vi hadde håpet på syv poeng etter fire kamper. Nå har vi åtte etter fem, sier Patrick Thoresen.

Mathis Olimb skjøt pucken i stolpen i overtallsspill fem mot fire da det gjensto 10 minutter av ordinær spilletid. Han sier at «det er rart med det», man er skuffet etter tap - men «vi» kan tukte «de store». Det har Norge bevist to ganger på rad, mandag venter nummer tre.

– Jeg har aldri vært med på at det har vært så tett som nå. Hvert poeng vil gjelde. Jeg ser ikke bort fra at vi kan stjele ett poeng fra Canada; vi kan ta tre i neste (mot Canada), eller i den etter det mot Hviterussland, sier Mathis Olimb - som spilte da Petter Thoresen var tilskuer i Halifax-VM for ni år siden.

PS! Mathis Olimb, Jonas Holøs, Anders Bastiansen, Henrik Ødegaard, Kristian Forsberg og Martin Røymark spilte mot Finland lørdag, og de spilte da Norge gikk til VM-kvartfinale første gang for ni år siden i kanadiske Halifax.