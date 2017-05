Keeperhelt Haugen mener Norge må spille med «samme store hjertet»

PARIS (VG) (Tsjekkia-Norge 1–0 i spilleforlengelse) Lars Haugen (30) så ikke VM-thrillerens siste skudd før det var for sent. Men keeperhelten er sikker på at hockeygutta kan knipe flere «kvartfinalepoeng», hvis de spiller med like stort hjerte mot Finland lørdag.

Lars Haugen opplevde målet som betydde to poeng til Tsjekkia, og ett til Norge, slik:

– Kenna (Ken André Olimb) fikk et friläge (svensk for alene med keeper), men lyktes ikke med avslutningen. De kom to mot en. Pastrnak (NHL-spiller David) skjøt først, jeg reddet – men mistet øyekontakt med den «neste», og slapp den inn bak meg.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge–Frankrike 3–2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge–Sveits 0–3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia–Norge 1–5



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia–Norge 1–0 (etter spilleforlengelse)



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge–Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada–Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland – Norge

– Det er surt. Men slik blir det gjerne i spill tre mot tre, sier Lars Haugen.

På spørsmål fra VG har han «ikke peiling» på hvor mange poeng Norge må ta i de siste tre gruppespillkampene for å ende blant de fire beste i VM-gruppe B, og dermed være klar for kvartfinale 18. mai.

– Fantastisk kamp



– Men spiller vi med samme store hjerte, har vi en veldig god sjanse mot en hvilken som helst motstander. Jeg følte at vi kom under huden på tsjekkerne. Vi spilte smart med puck.

– De presset, men vi opptrådte kynisk og gjorde en fantastisk kamp defensivt. Måten alle ofret seg på, var helt rå, sier Norges keeperhelt.

Petter Thoresen (55) vet heller ikke hvor mange poeng til som trengs. Landslagssjefen hadde torsdag kveld ikke sett Finland spille, hverken live eller på video. Men han er, likhet med Lars Haugen, ikke i tvil om hva som gjelder for at hockeygutta hans skal gå til kvartfinalen for fjerde gang siden 2008.

– Vi må ta frem hjertet og arbeidsmoralen. Det kollektive er viktig. Vi er hele tiden opptatt av å gjøre det på vår måte. Finland har karet til seg poeng. De føler sikkert litt press etter å ha sett oss mot Tsjekkia, og de har nok respekt for oss, sier Petter Thoresen til VG.

Rain Man



– Vi viste en ekstrem offervilje nå. Det kan vi ikke endre på. Vi må spille etter samme melodi mot Finland, tilføyer han.

Petter Thoresen mener også at det er en fordel å være underdog i kvartfinaleracet det disiplinerte og defensivt godt strukturerte laget hans er en del av.

Forrige VMs finalist Finland venter lørdag formiddag, regjerende mester Canada mandag ettermiddag, dumpekandidat Hviterussland tirsdag formiddag 16. mai.

Norge må antagelig – i gruppen der åpenbart alt kan skje – ta fire-fem poeng til i de tre siste gruppespillkampene for å komme til kvartfinale.

– Jeg har så mange Rain Man-menn rundt meg, at det har jeg ikke regnet på. Men for å få spille kvartfinale, må vi kanskje ha tre-fire poeng til, svarer landslagssjefen på VGs kvartfinalespørsmål – med referanse til Dustin Hofmans rollefigur i filmen fra 1988.

Canada-Frankrike 3–2



Petter Thoresen understreker at han er fornøyd med ett poeng mot tsjekkernes NHL-stjerner «på toppen av verdensrankingen», og samme antall poeng (7) som Finland og Tsjekkia.

Canada topper gruppen med 12 poeng – foran Sveits med ni – etter seier 3–2 over Frankrike (5 poeng) torsdag kveld.

Men han er irritert over at dommerne unnlot å sende Jakub Vorácek i utvisningsboksen rett i forkant av Jan Kovars matchvinnende mål ett minutt og 25 sekunder inn i spillforlengelsen.

Tsjekkias kaptein og NHL-stjerne felte Patrick Thoresen ved å sette køllen mellom bena hans. Det var en klar utvisning. Dommeren blåste ikke av ren, skjær feighet, mener Petter Thoresen.

I stedet for spille tre mot tre utespillere – og Kovars mål? – kunne det altså ha vært spill fire mot tre i Norges favør, hvis dommeren hadde dømt i henhold til Thoresens overbevisning.

Straffemål mot Finland



– Vi hadde sjanser, blant annet en i andre periode som jeg trodde skulle gå inn. Vi tok ett poeng til. Haugen var sykt god, han sto som en vegg i mål. Vi er avhengig av det, sier Ken André Olimb (28) – hittil i mesterskapet Norges beste spiller.

Det var han også i Moskva-VM for ett år siden. På spørsmål fra VG, husker han godt at han for seks år siden ga han Norge ledelsen ved et herlig utført straffeslag i kvartfinalen mot VM-gullvinner Finland i Bratislava (1-4).

– Du skal ikke se bort fra at vi tar flere poeng, sier Mathis Olimbs (31) lillebror.

Det gjør heller ikke VM-veteranene Martin Røymark og Alexander Bonsaksen.

Suomi-kritikk



Martin Røymark (30) – igjen rått god i undertallsspill – som sist sesong ble finsk mester for Tappara sammen med Bonsaksen, tror «Kvartfinale-Norge» trenger ett poeng eller to mot Finland.

Han er ikke fremmed for at de kan lykkes, men mener samtidig at finnene vil være en «like tøff» motstander som Tsjekkia.

– Det er verre å møte Finland etter at de har fått mye kritikk (som de har fått). Men vi kan kanskje sørge for en overraskelse til. Kampene om kvartfinaleplass blir en thriller, sier han.

– Vi kan ikke gjøre mye annet mot Finland enn det vi gjorde nå. Alle ofret seg i hvert eneste spillebytte, og vi hadde flyt. Da det sto og vippet, var de shaky. Men det blir knallhardt. Det skal ikke glemmes at finnene var i VM-finalen i fjor, sier Alexander Bonsaksen.

– Selvtilliten har vokst hos dere, ser det ut til?

– Vi lå og forsvarte oss så å si hele matchen. Men det føles slik at vi ikke er nervøse; vi blir ikke stresset. Det er befriende å vite at vi ikke kan rykke ned. Vi er offensive og vil til kvartfinalen, svarer Alexander Bonsaksen.