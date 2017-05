Kan Zucca frelse Norge i VM?

Kommentar PARIS (VG) Natt til onsdag kan Norges klart største hockeystjerne bli VM-klar hvis New York Rangers taper mot Ottawa Senators i NHL-sluttspillet. Men vil Mats Zuccarello kunne ta Norge til en kvartfinale?

Etter en sterk seier 3-2 over Frankrike i åpningskampen, sank trener Petter Thoresens «hockeygutta» så så si til bunns prestasjonsmessig i gruppespillkamp nummer to mot Sveits.

Norges VM-skjebne Ishockey-VM starter med to grunn/gruppespill, enkel serie, av åtte lag: Gruppe A i Køln og gruppe B med Norge i Paris.

De fire beste i hver gruppe går til kvartfinale.

Det dårligste laget i hver gruppe rykker ned.



PS! Hvis Danmark, som er vertsnasjon i 2018 og dermed ikke kan rykke ned, havner sist i sin gruppe A, rykker det det av de to lagene som havner nest sist i sin gruppe med færrest poeng ned.

Forestillingen var med norske øyne enda dårligere enn resultatet 0-3 ofte tilsier.

Sveits skjøt keeper og VM-debutant Henrik Haukeland (22) nesten i filler i andre og tredje periode. Da reddet han 26 av 29 skudd, mens Haukelands utespillende lagkamerater kun klarte å løsne 10 mot Sveits-keeper Leonardo Genoni (29) fra mesterlaget Bern (kuriosa: hjemmesnitt 16.399 tilskuere) de siste 40 effektive spilleminuttene.

Ikke mentalt påskrudd



Norges spillere - i bedre utgaver kalt Iskrigerne - tapte duellene mann mot mann, og virket heller ikke særlig lystne på å ta dem. Patrick Thoresen mente etter «kampen» at for mange ikke var mentalt påskrudd.

Gjentar fadesen seg mot dumpekandidat Slovenia tirsdag ettermiddag her i Paris, vil etter alt å dømme siste gruppespillkamp mot Hviterussland 16. mai bli et oppgjør om å unngå å rykke ned fra VMs elitedivisjon. Med seier etter ordinær spilletid og dermed seks poeng, er Norge fortsatt med i kampen om en kvartfinaleplass.

Mats Zuccarello vil være i samme situasjon i Madison Square Garden i New York noen timer etter ishockeylandslagets skjebnemøte med «uberegnelige» slovenere. Zuccarellos New York Rangers må natt til onsdag norsk tid vinne kamp nummer seks i best av syv serien mot Ottawa Senators.

Med tap er de ute av NHLs sluttspillkamp om Stanley Cup.

Halmstrå



Seier innbærer en siste avgjørende kamp om å gå til semifinalen, på bortebane i Ottawa natt til fredag 12. mai norsk tid - noen timer etter at Norge har spilt gruppespillkamp nummer fire av totalt syv mot «umulige» Tsjekkia.

Norges kamper i grunnspillet i VM i Paris Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3



Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Forutsatt at Mats Zuccarello får tillatelse av Rangers-sjefene til å forlenge sesongen med VM-spill, kan han med tap i kamp seks rekke Norges kamp mot Finland lørdag. Kommer Rangers-tapet i kamp syv: Canada-Norge mandag ettermiddag, og Hviterussland-Norge 16. mai.

Med to New York-seirer på rad, er det ingen grunn til å spekulere mer.

Scoret ett



Mats Zuccarello hadde ikke spilt VM for Norges siden 2010 da han gjorde comeback i fjor.

I Moskva-VM 2016 nappet nedrykkspøkelset daværende trener Roy Johansens (57) «hockeygutta» i trøya frem til siste gruppespillkamp mot Latvia (seier 3-1), på tross av seirer mot Sveits og Kasakhstan i gruppespillkamp to og tre.

I Patrick Thoresens skadefravær spilte Mats Zuccarello mest av alle løperspillerne (20.26 min i snitt), og han gjennomførte VM til karakteren M. Men han scoret bare ett mål og la to målgivende pasninger: Tre målpoeng. Brødrene Ken André Olimb (3+2) og Mathis Olimb (2+4) gjorde 11 til sammen.

Mats Zuccarello vil selvsagt være en forsterkning for Norge.

Det ville han ha vært for Sveits, hvis ha var sveitser; til og med for Finland. Men han vil ikke kunne frelse de norske hockeygutta alene slik de fungerer - eller ikke fungerer - nå. Det må de klare for egen hånd. Ved å ville vinne nærkampene, droppene, skyte pucken i mål, og ikke pådra seg dumme utvisninger.