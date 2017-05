9. april samlet Stockholm seg på Sergels Torg etter terrorangrepet to dager tidligere. Mandag var byen igjen samlet - nå for å takke gullheltene.

– Å få vinne dette for Sverige og Stockholm, etter alt det Stockholm har vært gjennom, dette er for dere. Det betyr så mye. Dette er for hele Sverige, sier Gabriel Landeskog (24) til Expressen.

Mandag var han og resten av det svenske ishockeylandslaget tilbake i hjemlandet, etter at de søndag slo Canada i VM-finalen.

Foran et festkledd folkehav i den svenske hovedstaden feiret de landets 10. VM-gull. Men midt i idrettsfesten var ikke hendelsene 7. april glemt.

Det var dagen da terroren for alvor rammet Sverige, da Rakhmat Akilov kjørte en lastebil inn i folkemengde i Stockholm og tok livet av fire mennesker.

SAMLINGSPUNKTET: 9. april samlet tusenvis av mennesker seg på Sergels Torg i Stockholm, to dager etter terrorangrepet som tok fire liv ikke langt unna. 22. mai var igjen tusenvis samlet samme sted, denne gangen for å hylle Tre Kronors VM-gull. Foto: Odd Andersen , AFP

Hedret politiet på hjelmen

For Landeskog var VM-gullet en støtte til Stockholm og det svenske folket etter den grufulle dagen.

Det var ikke bare etter VM-bragden at de svenske spillerne viste støtte til de rammede etter terrorangrepet.

Under hele mesterskapet spilte målvaktene Viktor Fasth og Eddie Läck med bilder av politi og redningspersonale på maskene.

På et bilde som laget la ut på Instagram, forklarer de at bildene var en hyllest til dem etter terrorangrepet.

Før mesterskapet fortalte Läck om vaget med å la malariene pryde hjelmen.

– Vi ville gjøre noe etter terrorugjerningen, og vi ville hylle de som gjorde en stor innsats der. Vi ville gjøre noe for politiet, brannmenn og ambulansepersonale, for alle som dro et veldig tungt lass den dagen. Det er en hyllest til dem, og vi kaller hjelmen «Stockholm heroes», sa han til Expressen.

– Man tenker på hvordan noe slikt kan skje i Sverige, men det er dessverre den verdenen vi lever i nå, fortsatte han.

– Vi har kjent støtten hjemmefra

Flere tusen mennesker hadde møtt opp for å hylle sine helter i Stockholm sentrum mandag, og spillerne grep muligheten til å takke for støtten som løftet dem frem til seier i finalen.

– Det har vært fantastisk, og vi har virkelig kjent støtten hjemmefra, sa kaptein Joel Lundqvist fra scenen under feiringen, ifølge Aftonbladet.

– Jeg er så stolt av dette laget og måten vi har vært opp og ned i turneringen, men likevel funnet måter å vinne kampene på, sier Landeskog til Expressen.

